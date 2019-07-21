بسبب الخلافات.. مواطن يسكب البنزين على زوجته ويشعل النار فيها

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ ص

جثة - أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها، بعد أن سكب زوجها كمية من الوقود عليها وأشعل النيران بها، بسبب مشادة بينهما نتيجة خلافات الزوجية. تلقى اللواء مجدى عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد علاء الجاحر رئيس مباحث المديرية، بوصول بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من مستشفى المنيا العام، بوصول سيدة تدعى "ز. ر.ح"، 21 عامًا، ربة منزل، مقيمة قرية العوام، مصابة بحروق نارية بجميع أنحاء الجسم ولفظت أنفاسها الأخيرة عند وصولها للمستشفى.

على الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائى برئاسة المقدم أحمد صلاح مفيش مباحث مركز المنيا وبقيادة المقدم أحمد يسرى رئيس المباحث، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجنى عليها ويدعى "ع. ر.ع" فلاح، ومقيم بذات القرية، بسبب خلافات زوجية نشبت بينهما، قام على اثرها بسكب كمية من وقود البنزين عليها، وأشعل بها