سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مثل هذا اليوم.. هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص
هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة
هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة
في مثل هذا اليوم 21 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. في عام 1944: إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر. في عام 1960: انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.
في عام 1960: بدأ البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.في عام 1969: وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول انسان يصل إليه.في عام 1970: نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدأ البناء.في عام 1693: ولد توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.في
اقرأ المزيد
لوفتهانزا الالمانية للطيران-1

بيان جديد.. لوفتهانزا تعلن عودة رحلاتها للقاهرة بعد ساعات

أصدرت شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، بيانا جديدا، أنها ستستأنف رحلاتها من مطاري ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، يوم غد الأحد، وذلك بعد دقائق من إعلانها وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها مؤقتا إلىالقاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
لوفتهانزا الالمانية للطيران

بعد البريطانية.. لوفتهانزا الألمانية تقرر وقف رحلاتها للقاهرة

أعلنت "لوفتهانزا" أكبر شركة طيران في ألمانيا، في بيان اليوم السبت، نقله موقعي "ديلي ستار" الإنجليزي، و"روسيا اليوم"، وقف جميع رحلاتها الجوية من ميونيخ وفرانكفورت إلى القاهرة، لأسباب أمنية، مستشهدة بنفس الأسباب التي ذكرتها شركة الخطوط البريطانية "بريتيش إيروايز"، إذ قالت الشركة الألمانية، في بيانها: "بما أن السلامة هي الأولوية القصوى للوفتهانزا، فإنها أوقفت رحلاتها السبت مؤقتا إلى القاهرة كإجراء احترازي مؤقت، لحين إجراء مزيد من التقييم" ولم تتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
تكريم-المرأة-المصرية-والأم-المثالية (3)

دعم اجتماعي وصحي.. «صندوق دعم المرأة» ينتظر آخر تصويت

دائما ما يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تمكين المرأة وانحيازه ومساندته لكافة حقوقها، ومن هذا المنطلق ناقشت لجنة التضامن بالبرلمان مشروع قانون دعم المرأة المصرية، وانتهت من وضع لمساته الأخيرة، إلا أنه تم تأجيل إقراره لدور الانعقاد الأخير.. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية.
الطيران-البريطانى

مصر عن وقف الرحلات من لندن للقاهرة: بريطانيا لم تصدر قرارات

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية، بيانا للتعليق على ما تداولته عدد من وكالات الأنباء والمواقع الأجنبية، اليوم السبت، عن وقف الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها من لندن إلى مطار القاهرة الجوي لمدة 7 أيام، إذ أكد مصدر مسؤول بالوزارة، أنه تم التنسيق مع السفارة البريطانية في جمهورية مصر العربية، بخصوص بيان "بريتيش إيروايز"، وأكدت السفارة أن هذا القرار لم يصدر عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية بالقاهرة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الشيخ محمود علي البنا1

حدث في مثل هذا اليوم.. وفاة الشيخ محمود علي البنا

في مثل هذا اليوم 20 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1944: نجاة الزعيم النازي أدولف هتلر من محاولة اغتيال قادها الضابط في الجيش كلاوس شتاوفنبرج. في عام 1951: اغتيال ملك الأردن عبد الله الأول وهو في طريقه إلى صلاة الجمعة في المسجد الأقصى بالقدس. في عام 1911: ولد سهير القلماوي، أديبة مصرية.
نابليون بونابرت

حدث في مثل هذا اليوم.. وصول أسطول نابليون إلى مصر

في مثل هذا اليوم 1 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: وصول أسطول الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت إلى سواحل الإسكندرية ليبدأ أول تواصل حقيقي بين الشرق والغرب. في عام 1839: عبد المجيد ابن محمود خان الثاني يتولى العرش العثماني خلفًا لأبيه السلطان محمود الثاني. في عام 1968: 60 دولة توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف بسويسرا.
ثورة 30 يونيو

هذا اليوم.. ذكرى ثورة 30 يونيو وإجهاض مخطط الإخوان

في مثل هذا اليوم 30 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1989: الجبهة الإسلامية القومية في السودان تنقلب على النظام الديمقراطي التعددي. في عام 2012: محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ويتسلم رسميًا مهامه الرئاسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد منذ تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011.
هدى-شعراوى

هذا اليوم.. ولدت هدى شعراوي مؤسسة الحركة النسائية في مصر

في مثل هذا اليوم 23 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1985: انفجار طائرة من الطيران الهندي قبالة السواحل الأيرلندية ومقتل 329 راكبًا. في عام 1989: إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران. في عام 2013: هجوم من قبل بعض المصريين على الشيخ الشيعي المصري حسن شحاتة يؤدي إلى مقتله، وذلك بعد أن أدلى ببعض التصريحات التهجمية على بعض رموز أهل السنة، وفق عدد من وسائل الإعلام.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org