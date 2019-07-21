مثل هذا اليوم.. هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

تحرير:إسلام الشاذلي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ ص

هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة

في مثل هذا اليوم 21 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1798: هزيمة جيش المماليك في معركة إمبابة وذلك أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وقاد الجانب الفرنسي في هذه المعركة نابليون بونابرت. في عام 1944: إعدام كلاوس شتاوفنبرج بتهمة التخطيط لاغتيال أدولف هتلر. في عام 1960: انتخاب سيريمافو باندرانايكا رئيسة لوزراء سريلانكا بعد مقتل زوجها، وأصبحت بذلك أول رئيسة وزراء في العالم.

في عام 1960: بدأ البث بالتلفزيون المصري، وكانت مدة البث خمس ساعات يوميًا.في عام 1969: وصول رائد الفضاء الأمريكي نيل آرمسترونج إلى سطح القمر ليكون بذلك أول انسان يصل إليه.في عام 1970: نهاية العمل في السد العالي بعد 11 عامًا من بدأ البناء.في عام 1693: ولد توماس بلهام هولز، رئيس وزراء المملكة المتحدة.في