«كتائب حلوان وكمين الواحات» أبرز محاكمات الأحد

11 متهمًا يُحاكَمون بتهمة قتل فردي شرطة عمدا، وعزموا على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة

تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

محكمة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحوّلات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وهم متهمون بالانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدّرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.

جاء فى أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. قبل المرافعات.. محطات مهمة في قضية «كتائب حلوان» النيابة ساقت