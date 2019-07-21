«كتائب حلوان وكمين الواحات» أبرز محاكمات الأحد

11 متهمًا يُحاكَمون بتهمة قتل فردي شرطة عمدا، وعزموا على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحوّلات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وهم متهمون بالانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدّرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
جاء فى أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
قبل المرافعات.. محطات مهمة في قضية «كتائب حلوان»
النيابة ساقت
جاء فى أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين.
قبل المرافعات.. محطات مهمة في قضية «كتائب حلوان»
النيابة ساقت للمتهمين وقائع مسؤوليتهم عن لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، لتحقيق أغراض الجماعة بالاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وتهديد السلم العام بالبلاد والتحريض على أعمال فوضوية، بحسب ما ورد في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة.
كمين الواحات
تواصل المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 متهمًا محبوسين واثنين هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن، وأصيب 13 آخرون.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسى فى حادث الواحات الإرهابية القيادى عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبى الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابى المصرى المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك فى العملية الإرهابية التى استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضى الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
استهداف مدير أمن الإسكندرية
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 11 متهمًا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.
أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة جماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
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كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفى وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدا لهذا الغرض سيارة وضعا بها عبوة مفرقعة، وتوجها لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له، فجر العبوة المفرقعة عن بُعد قاصدا قتل مدير أمن الإسكندرية والمرافقين له.
كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان، وكان قصدهم قتلهم إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.