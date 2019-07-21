جريمة

«كتائب حلوان وكمين الواحات» أبرز محاكمات الأحد

11 متهمًا يُحاكَمون بتهمة قتل فردي شرطة عمدا، وعزموا على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة
تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، تتقدمها محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحوّلات الكهرباء، والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان"، وهم متهمون بالانضمام إلى جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والتدبير لتنفيذ عمليات إرهابية عدائية ضد مؤسسات الدولة ورجال الشرطة والجيش، ومهاجمة رجال السلطة القضائية، والنيل من مقدّرات وأمن البلاد، والإخلال بالسلم العام والأمن الاجتماعي.
جاء فى أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين في الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بمحافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين. قبل المرافعات.. محطات مهمة في قضية «كتائب حلوان» النيابة ساقت
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جثة

«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
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تأجيل قضية خلية حلوان إلى جلسة 6 أغسطس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تأجيل محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية حلوان"، إلى جلسة 6 أغسطس، لاستكمال سماع مرافعات دفاع المتهمين بشأن الجرائم المنسوبة إليهم، وتتضمن ارتكاب 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة، والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية، وذلك في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.
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غياب متهمي «خطة الأمل» عن جلسة التحفظ على أموالهم

تسلمت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم الخميس، إفادة بتعذر حضور المتهمين بقضية «خطة الأمل»، إلى مقر المحكمة لاعتبارات أمنية، بينما حضر الجلسة المحامي خالد علي، والنائب أحمد طنطاوي، وتنظر المحكمة اليوم طلب نيابة أمن الدولة العليا، بالمنع من السفر والتحفظ على أموال المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات باتهامات تكوين خلية إرهابية، وتحمل رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، ومتهم فيها كل من مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.
محافظ-المنوفية-المتهم-بقضية-الرشوة-داخل-القفص

السجن 10 سنوات لمحافظ المنوفية السابق في «الكسب»

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية السابق، بالسجن 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 58 مليون جنيه، وألزمته برد مبلغ مساو لمبلغ الغرامة، في القضية المتهم فيها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 58 مليون جنيه من خلال استغلال سلطته ونفوذه، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إلى المحافظ السابق من جهاز الكسب غير المشروع في أمر الإحالة الصادر ضده، وصدر الحكم برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.
المستشار-محمد-ناجى-شحاتة

مد أجل للحكم في «هجوم فندق الهرم» لـ30 يوليو

قررت، اليوم السبت، محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، مد أجل للنطق بحكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، إلى جلسة 30 يوليو المقبل، لتعذر حضور المتهمين من محبسهم لاعتبارات أمنية. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية محمد سليمان، وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت 7 متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامهم.
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