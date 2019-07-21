جريمة

مصرع وإصابة 3 مواطنين فى حادثي تصادم بالمرج والعياط

تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
تصادم - أرشيفية
تصادم - أرشيفية
تسبب حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة المرج، اليوم الأحد، في مصرع مواطن، تصادف عبوره الطريق مع مرور سيارة مسرعة صدمته، وتكدست حركة المرور أعلى الطريق جراء الحادث. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وتكدس السيارات أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين مصرع مواطن حاول عبور الطريق فصدمته سيارة مسرعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
انتقل إلى محل الحادث فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف وبعد نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير. وفى سياق الحوادث المرورية، شهد طريق العياط- الجيزة، تصادم سيارتين، ما أدى إلى إصابة سائقين، بينما توقفت حركة
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«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
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مصرع طفلة وإصابة 7 آخرين فى تصادم بالصف

شهد طريق (الصف- الجيزة) حادث تصادم سيارتين أمام قرية "أسكر"، ما تسبب فى مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وإصابة 7 أشخاص آخرين من مستقلى السيارتين، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وأمر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأخذ أقوال شهود العيان لتحديد المسؤولية الجنائية عن الحادث، مع استدعاء أوناش المرور ورجال الخدمات السريعة، لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.
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أولى لقطات ضبط عصابة شقيقين احترفا سرقة السيارات

واقعة تلو أخرى ظن معها أفراد تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتحديدا ماركة "سوزوكي فان" بأن الأمور على ما يرام، نجحت الخطة رغم تكرار تنفيذها بنفس الأسلوب حتى عمدوا إلى توسيع نشاطهم غير المشروع ليشمل محافظات القاهرة الكبرى، ارتفع سقف أحلامهم بتحقيق ثروة أكبر في غضون فترة أقل لاسيما عدم سقوطهم في قبضة الشرطة حتى الآن مع عدم كشف هويتهم أيضا رغم تعدد بلاغات السرقة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بشكل أكبر فكانت القشة التي قسمتهم جميعا.
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مصرع 3 مواطنين وإصابة 16 آخرين فى تصادمات بالعياط

شهد طريق الدائرى الإقليمى فى منطقة العياط، تصادم 3 سيارات (نقل وربع نقل) تقل عمالا؛ ما تسبب فى مصرع عاملين وإصابة 14 آخرين، كما أدى إلى توقف حركة المرور، وعلى الفور جاءت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين، وأغلبهم عمال زراعات، إلى أقرب مستشفى، بينما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، كما شهد صباح اليوم وقوع حادث مروري بمنطقة النزهة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطنا تصادف عبوره الطريق، ما تسبب فى مصرعه فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة أقرب مستشفى.
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حملة مرورية لرفع السيارات المتهالكة من شوارع القاهرة

سيارات متهالكة متروكة في الشوارع، ودراجات بخارية بدون ترخيص ولوحات معدنية واجهتها الإدارة العامة لمرور القاهرة بشن حملات مكبرة لرصد تلك المخالفات، ورفع السيارات المتهالكة والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية، وأسفرت الحملة عن رفع 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و3 سيارات أخرى تم حجزها بالأقسام، كما ضبطت الحملة 5 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
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