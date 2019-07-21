مصرع وإصابة 3 مواطنين فى حادثي تصادم بالمرج والعياط

تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

تصادم - أرشيفية

تسبب حادث تصادم على الطريق الدائري بمنطقة المرج، اليوم الأحد، في مصرع مواطن، تصادف عبوره الطريق مع مرور سيارة مسرعة صدمته، وتكدست حركة المرور أعلى الطريق جراء الحادث. وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري وتكدس السيارات أعلى الطريق الدائري، وبالانتقال إلى محل البلاغ تبين مصرع مواطن حاول عبور الطريق فصدمته سيارة مسرعة، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شؤونها.

انتقل إلى محل الحادث فريق من ضباط المباحث، ترافقهم سيارات الإسعاف وبعد نقل جثمان المجني عليه إلى المستشفى، تم الدفع بأوناش من الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى موقع الحادث، لتسهيل عملية السير. وفى سياق الحوادث المرورية، شهد طريق العياط- الجيزة، تصادم سيارتين، ما أدى إلى إصابة سائقين، بينما توقفت حركة