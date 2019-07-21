الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 24 34طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم

وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.



درجات الحرارة المتوقعة غدا:



المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

شبين الكوم 24 34

طنطا 24 35

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 24 31

مطروح 22 29

السلوم 21 30

سيوة 25 37

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 24 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 36

العريش 23 31

رفح 22 31

رأس سدر 26 34

نخل 20 33

نويبع 27 35

طابا 23 33

كاترين 18 32

الطور 26 33

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 37

مرسى علم 31 38

الفيوم 26 36

بني سويف 26 36

المنيا 26 36

أسيوط 26 37

سوهاج 27 38

قنا 28 41

الأقصر 29 42

أسوان 31 43

أبو سمبل 30 42

الوادي الجديد 31 42







