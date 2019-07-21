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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وانخفاض الحرارة درجتين

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٢١ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الحرارة درجتين، غدا الأحد، على أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 أمتار، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 34شبين الكوم 24 34طنطا 24 35دمنهور 24 33الإسكندرية 25 31بلطيم
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طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مترو

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.
عبد-الفتاح-السيسى-وعلى-عبد-العال-فى-مجلس-النواب (1)

عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
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طقس-حار (6)

الأرصاد: ارتفاع شديد في درجات الحرارة اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجي في الحرارة، يصل إلى 4 درجات، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
طقس

الأرصاد: استمرار الطقس الحار على الوجه البحري اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
طقس

الأرصاد تحذر: رياح وأتربة في طقس اليوم «الحار»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.
التغلب-على-حر-الصيف

الأرصاد تحذر: طقس اليوم شديد الحرارة.. و5 مدن +40

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
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