سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

جريمتا قتل دارت أحداثهما المؤسفة في محافظتي الجيزة ودمياط، تشابهت فيهما الملابسات والأسباب الكامنة وراء ارتكابهما، إذ عمد الجناة إلى التخلص من الضحية بدافع السرقة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

جثة - تعبيرية

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.

"الحقوني، عربيتي اتسرقت" البداية من المنطقة الصناعية بالجيزة، إذ تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالعثور على جثة سائق يدعى "عبد الله محمد" 22 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة طامية بالفيوم، أمام بوابة إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، وبها عدة طعنات بالصدر والرقبة، وأقر والده بخروج ابنه للعمل مستقلا