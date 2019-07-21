رياضة

زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص
جاريث بيل
جاريث بيل
خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".
وأضاف زيدان: "يأتي علينا وقت يتوجب علينا فيه إجراء التغييرات، ومن الأفضل لكل شخص الذهاب في طريقه الخاص". وأشاد زيدان ببعض اللاعبين الذين ظهروا للمرة الأولى مع ريال مدريد في مباراة اليوم، ومن بينهم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو والذي قال عنه: "هذه أول مباراة له، نعم لسنا سعداء بالخسارة، ومن الواضح أننا
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أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الزمالك بقيادة خالد جلال، المدير الفني، عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.
نيمار

مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
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ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
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رونالدو‎

ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
جاريث-بيل

«رحيل بيل والصفقات الجديدة».. زيدان يتحدث

تغنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالوافد الجديد للملكي، الدولي البلجيكي إيدين هازارد، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة الودية، أمام بايرن ميونخ بطل ألمانيا. وقال مدرب ريال مدريد: "لقد كان بحاجة إلى ناد مثل ريال مدريد، وهذا الفريق به شيء مميز يعرفه اللاعبون، وأنا كنت في عمر الـ29 عاما وتطورت وقضيت وقتا رائعًا، وهازارد يمر بنفس الشيء، وأعتقد أنه يمكنه التحسن، وسيساعدنا بتسجيل الأهداف وصناعة الفارق، وأظهر ذلك خلال مسيرته، والآن أصبح معنا وسنستفيد منه".
زيدان

إجابة صادمة من زيدان عن ضم نجم مانشستر يونايتد

أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية فريقه لخوض أول مباراة ودية هذا الصيف، ضد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا، فجر غد الأحد. وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونيخ: "شكرا لكم جميعًا على رسائل الدعم عقب وفاة أخي، خاصة من القريبين مني". وأضاف مدرب ريال مدريد: "أشعر بأننا عملنا بشكل جيد للغاية، وأتينا إلى هنا من أجل ذلك، وأهنئ كل اللاعبين على ما قدموه في الأيام الماضية، ونحن الآن مستعدون للعب 3 مباريات، نحتاج إليها بالفعل، وهذه هي المرة الأولى التي سنلعب فيها في هيوستن".
توتنهام‎

5 معلومات لا تفوتك عن كأس الأبطال الدولية

يتنافس أكبر الأندية العالمية في بطولة كأس الأبطال الدولية هذا الصيف من جديد، وذلك ضمن الجولات التي تقوم بها الأندية حول العالم ضمن الفترة الإعدادية لبداية الموسم الجديد. وتتضمن البطولة العديد من المواجهات بـ12 من أكبر الأندية العالمية في صورة ودية، وتقام مباريات تلك البطولة في 6 دول في جميع أنحاء العالم، وهي الصين والولايات المتحدة وويلز وإنجلترا وسنغافورة والسويد، وستقام المباريات على 16 ملعبًا، وتوج توتنهام الإنجليزي باللقب العام الماضي بعد تحقيقه انتصارين وتعادلا وحيدا، ليتساوى في النقاط مع كل من إنتر وبروسيا دورتموند.
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