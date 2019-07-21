زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٣٤ ص

جاريث بيل

خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".

وأضاف زيدان: "يأتي علينا وقت يتوجب علينا فيه إجراء التغييرات، ومن الأفضل لكل شخص الذهاب في طريقه الخاص". وأشاد زيدان ببعض اللاعبين الذين ظهروا للمرة الأولى مع ريال مدريد في مباراة اليوم، ومن بينهم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو والذي قال عنه: "هذه أول مباراة له، نعم لسنا سعداء بالخسارة، ومن الواضح أننا

وأضاف زيدان: "يأتي علينا وقت يتوجب علينا فيه إجراء التغييرات، ومن الأفضل لكل شخص الذهاب في طريقه الخاص".



وأشاد زيدان ببعض اللاعبين الذين ظهروا للمرة الأولى مع ريال مدريد في مباراة اليوم، ومن بينهم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو والذي قال عنه: "هذه أول مباراة له، نعم لسنا سعداء بالخسارة، ومن الواضح أننا كنا نفضل الفوز بالمباراة، ولكن الأمر الأهم بالنسبة له هو خوضه أول مباراة معنا".



وتابع المدرب الفرنسي: "هناك بعض الإيجابيات، بدأنا المباراة بصورة جيدة، ومن ثم غيرنا الفريق بالكامل في شوط المباراة الثاني، وواجهنا بعض المشاكل تحت الضغط".



وواصل زيدان: "لا نزال في الفترة الإعدادية للموسم، وستكون هناك تغييرات كثيرة في المباراة الثانية، وبالنسبة لي، لا أهتم في الوقت الحالي بمن يبدأ أي مباراة".