الزمالك يسعى للاقتراب من صدارة الدوري أمام الجونة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

الزمالك

تعود عجلة الدوري الممتاز إلى الدوران من جديد، اليوم الأحد، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان، حيث يحل في الثامنة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الجونة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الأبيض عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.

ويتبقى للزمالك 3 مباريات أولاها الليلة أمام الجونة ثم الإسماعيلي والأهلي على التوالي يومى 24 و28 من يوليو الجاري على الترتيب. ويسعى خالد جلال، المدير الفني للزمالك، لتحفيز لاعبيه على تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات في مسابقة الدوري الممتاز، لا سيما أن الفريق مطالب بالفوز في جميع مبارياته المقبلة لضمان