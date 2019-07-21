مهمة مباحث التموين لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

حملات مكبرة على مدى الساعة لرجال الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لمهربي المواد المدعمة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص

أسواق

التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات بإجمالي ضبط 140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة. البداية من محافظة القليوبية إذ تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة