مهمة مباحث التموين لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار

حملات مكبرة على مدى الساعة لرجال الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية تستهدف إحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار والتصدي لمهربي المواد المدعمة
التصدي لغش التجار وحماية محدودي الدخل شعار دائم لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية ممثلة في مباحث التموين؛ إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية حملاتها المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام.
أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات بإجمالي ضبط 140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
البداية من محافظة القليوبية إذ تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة
أسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال ضبط جرائم الغش التجاري بواسطة ضباط أقسام وإدارات شرطة التموين والتجارة بمختلف المحافظات بإجمالي ضبط 140 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.
البداية من محافظة القليوبية إذ تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت بدائرة مركز شرطة بنها؛ لاتهامه بحيازة وتجميع كميات من زيوت الطعام مجهولة المصدر ومنتهية تواريخ صلاحيتها من مرتجعات الأسواق والمحلات وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة قدرها 14 طن مستلزمات إنتاج زيت طعام معبأة داخل تنكات، و10 آلاف لتر زيت طعام "منتج نهائى معبأة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقاً لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بالقليوبية، تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي الجيزة تمكنت مأمورية قادها العميد مصطفى البكري، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، من ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة العمرانية؛ لحيازته وتعبئته كميات من المنظفات الصناعية المغشوشة مختلفة الأشكال والأحجام، مستخدماً خامات مجهولة المصدر ومقلدة لأسماء وعلامات تجارية لكبرى الشركات (إريال - أوكسي - تايد) خلافاً للحقيقة.
وجاءت المضبوطات كالتالي: (3,954 طن منظفات صناعية، و4000 عبوة فارغة مختلفة الأشكال مدون عليها الأسماء والعلامات المُقلدة المشار إليها) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي الجيزة أيضا أكدت تحريات العميد البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أن صاحب المجزر يعمل على تجميع كميات كبيرة من مخلفات المجازر غير الصالحة للاستهلاك الآدمي (أرجل - دبريهات)؛ لاستخدامها في المصنعات الغذائية (مفروم - لانشون)، وإعادت تعبئتها وطرحها في الأسواق.
واستهدفت حملة المجزر بمشاركة مفتشي التموين ولجنة من الطب البيطري ومفتشي الأغذية، تمكنت من ضبط المدير المسؤول وبحوزته 240 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وشنت القوات حملة مكثفة بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، البحيرة، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، بني سويف، أسيوط" أسفرت جهودها عن ضبط 18 قضية أسطوانات بوتاجاز بعدد (528) أسطوانة، و12 قضية بلغت مضبوطاتها 378 أسطوانة بيع بأزيد من التسعيرة، قضية تصرف بالبيع بلغت مضبوطاتها 150 أسطوانة، 5 قضايا عدم مزاولة نشاط، تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
كما تم ضبط 4 قضايا تجميع مواد بترولية بإجمالي 2400 لتر "سولار، بنزين" بنطاق محافظات "الشرقية – بورسعيد – الفيوم – بنى سويف"، وتحررت المحاضر اللازمة ضد المخالفين.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
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