ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

خاميس رودريجز

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.

ومن حسن حظ ريال مدريد والنجم الكولومبي أن هناك أندية ترغب في التعاقد مع خاميس رودريجز، هداف مونديال البرازيل 2014، وعلى رأسها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني. وإلى جانب رغبة ريال مدريد في الحصول على أموال من وراء بيع خاميس لتمويل صفقات أخرى، يرغب الفريق الملكي أيضًا في التخلص من الأجر المرتفع

ومن حسن حظ ريال مدريد والنجم الكولومبي أن هناك أندية ترغب في التعاقد مع خاميس رودريجز، هداف مونديال البرازيل 2014، وعلى رأسها نابولي الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.



وإلى جانب رغبة ريال مدريد في الحصول على أموال من وراء بيع خاميس لتمويل صفقات أخرى، يرغب الفريق الملكي أيضًا في التخلص من الأجر المرتفع للنجم الكولومبي، وبالتالي لا يمانع ريال مدريد على الإطلاق بيعه للغريم أتلتيكو مدريد، وذلك من أجل التخلص منه بأي صورة.



وفي حال انضم خاميس إلى صفوف أتلتيكو مدريد، سيصبح رابع لاعب من صفوف ريال مدريد ينتقل إلى الروخيبلانكوس في عام 2019، إذ سيلحق بالثلاثي ألفارو موراتا وماركوس لورينتي إضافة إلى ماريو هيرموسو.