نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

كريم عبد العزيز وأحمد عز

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.

ونجد أن الثنائي منشغل بالتحضيرات للأفلام التي سيقومان ببطولاتها خلال العام المقبل، حيث يواصل النجم كريم عبد العزيز، جلسات عمل فيلمه الجديد «البعض لا يذهب للمأذون» من أجل الاستقرار على اسم البطلة التي ستقف أمامه، والفيلم من إخراج أحمد الجندي وتأليف أيمن وتار، ويدور فى إطار كوميدي اجتماعي،