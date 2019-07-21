سقوط عاطل بكيلو حشيش في المثلث الذهبى بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

حشيش - أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط تاجر مخدرات بنطاق مركز شرطة شبين القناطر، قبل ترويج سمومه بين المتعاطين وعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث شبين القناطر، يفيد ضبط المدعو "أشرف. س. ع"، 50 عاما، عاطل، مقيم بالجعافرة، إحدى قرى المثلث الذهبى بشبين القناطر، في أثناء قيادته سيارة، وبحوزته سلاح ناري (بندقية خرطوش) "شوت جن" وطلقتان من ذات العيار، ونحو كيلوجرام من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 1390 جنيها، وهاتف محمول.

وأمام رجال الشرطة أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، والمبلغ المالى حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وجه بشن حملات مكبرة بنطاق أقسام ومراكز المديرية