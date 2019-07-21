كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

ارتفع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ونجاح برنامج الحكومة الإصلاحي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.

الحكومة: انخفاض سعر الدولار يرجع إلى ضبط الإنفاق قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء بفضل الانضباط الحكومي وانضباط الأنفاق، وهو الأمر الذي مكّن البنك المركزي من استعادة قوة الجنيه المصري عالميا. وأضاف مدبولي في تصريحات له، أن البعض تحدث

الحكومة: انخفاض سعر الدولار يرجع إلى ضبط الإنفاق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري جاء بفضل الانضباط الحكومي وانضباط الأنفاق، وهو الأمر الذي مكّن البنك المركزي من استعادة قوة الجنيه المصري عالميا.

وأضاف مدبولي في تصريحات له، أن البعض تحدث من جهات مختلفة بأن الدولار سيرتفع لنحو 20 و22 جنيهًا، ما يعني أننا حققنا معجزة في ظل ما نشهده جميعا من ارتفاع للجنيه مقابل الدولار.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليمات للمؤسسات والوحدات الإدارية بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن التنوع في مصادر الدخل وترشيد الإنفاق يزيد حجم الموازنة، لافتة إلى أنها عبارة عن موارد ومصروفات، كما أنها تشهد لأول مرة أكبر استثمارات في التعليم والصحة والكهرباء والتنمية البشرية.

ارتفاع سعر الجنيه بنسبة 6% منذ التعويم

شهد سعر الجنيه المصري تحسنا ملحوظا منذ عام 2017، لينخفض سعر الدولار خلال شهر مارس 2017 مسجلا نحو 18.08 جنيه، وواصل تراجعه خلال شهر أبريل مسجلا نحو 18.02 جنيه للبيع.

وفي عام 2018، شهد سعر الدولار تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لينخفض إلى 17.62 جنيه خلال شهر يناير، ثم إلى 17.59 جنيه خلال شهر فبراير 2018، ليواصل استقراره خلال شهر مارس عند نفس المستوى بواقع 17.59 جنيه، ثم عاود سعر الدولار إلى الصعود مرة أخرى خلال شهر سبتمبر 2018 مسجلا نحو 17.85 جنيه، ثم انخفض بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر مسجلا نحو 17.84 جنيه، ليرتفع بواقع قرشين خلال شهر نوفمبر 2018 مسجلا مستوى سعر بنحو 17.86 جنيه، ليستقر عند نفس المستوى حتى نهاية شهر ديسمبر 2018.

بينما ارتفع الجنيه المصري بنحو 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 130 قرشا، وتصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وتوقع بنك «جولدن مان ساكس» أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن يستقر سعر الجنيه خلال عام 2019 لعدة عوامل، منها تحسن أوضاع ميزان المعاملات التجارية.

كما توقع البنك أن يساهم تراجع واردات الوقود والتعافي التدريجي لقطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج في دفع ميزان المعاملات التجارية وتحوله نحو تحقيق فائض في العام المالي الجاري 2019- 2020، الأمر الذي سيقلل من الضغوط على سعر الصرف على المديين المتوسط والطويل.

وترى الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد ونائب وزير المالية سابقا، أن زيادة حجم التدفقات النقدية من العملة الخضراء إلى البنوك، أسهمت أيضا في تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية بشكل كبير.

وأضافت أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار يرجع إلى تحسن العديد من الأنشطة ذات العوائد بالعملات الأجنبية كالصادرات البترولية وتحسن القطاع السياحي وتحويلات المصريين بالخارج إلى جانب تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية.

بينما أكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن التطورات التي شهدها سعر الجنيه منذ قرار التعويم ترجع إلى تحسن مؤشرات تدفق النقد الأجنبى للسوق، فضلا عن ارتفاع معدلات السياحة ونمو معدل التصدير، وزيادة دخل قناة السويس.

وأضاف خضير أن هناك عوامل خارجية أيضا أسهمت في تحسن سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، منها ارتفاع استثمارات الصناديق العالمية فى أدوات الدين المصرية.