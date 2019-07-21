حبس ربة منزل خنقت طفلتها بـ«كيس مخدة» في قليوب

تحرير:علاء النجار ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

طفل رضيع

قررت نيابة قليوب بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خنق طفلتها بـ«كيس مخدة» وادعائها أمام أجهزة الأمن أنها سقطت من علو؛ لحملها لها سفاحا خشية افتضاح أمرها أمام زوجها وأهلها. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة. كان قد تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بلاغًا من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يومًا، جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات في جسدها.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت أجهزة الأمن إلى عدم صحة رواية الأم وتدعى «س. س» وادعائها بسقوط ابنتها من أعلى الأريكة؛ ما أدى إلى وفاتها، وبإعادة مناقشة والدة الطفلة المتوفاة وتضييق الخناق عليها أقرت