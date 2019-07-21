سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حبس ربة منزل خنقت طفلتها بـ«كيس مخدة» في قليوب

تحرير:علاء النجار ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
طفل رضيع
طفل رضيع
قررت نيابة قليوب بإشراف المستشار خالد الأتربي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة خنق طفلتها بـ«كيس مخدة» وادعائها أمام أجهزة الأمن أنها سقطت من علو؛ لحملها لها سفاحا خشية افتضاح أمرها أمام زوجها وأهلها. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وإعداد تقرير حول أسباب وملابسات الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة. كان قد تلقى العميد هيثم حجاج، مأمور مركز قليوب، بلاغًا من مستشفى قليوب العام، بوصول طفلة عمرها 21 يومًا، جثة هامدة، ولا توجد أي آثار إصابات في جسدها.
تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت أجهزة الأمن إلى عدم صحة رواية الأم وتدعى «س. س» وادعائها بسقوط ابنتها من أعلى الأريكة؛ ما أدى إلى وفاتها، وبإعادة مناقشة والدة الطفلة المتوفاة وتضييق الخناق عليها أقرت
اقرأ المزيد
طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مترو

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.
عبد-الفتاح-السيسى-وعلى-عبد-العال-فى-مجلس-النواب (1)

عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
اقرأ المزيد من الأخبار
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
تحرش-جنسي (1)

«المحافظين» يطالب بتشريع لحماية العاملات من التحرش

طالب شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال بحزب المحافظين، الحكومة بسرعة سن تشريعات جديدة تخرج إلى حيز التنفيذ في القريب العاجل، تحمي العاملات من العنف والتحرش في أماكن العمل، مشيرًا إلى أم هذا سيُسهم في تحسين صورة الدولة المصرية أمام منظمة العمل الدولية. وأشاد خليفة، بمصادقة منظمة العمل الدولية، خلال اجتماعها الأخير، بأغلبية الحاضرين على رفض العنف والتحرش في مكان العمل بموافقة 439 أمام 7 أصوات معارضة للاتفاقية، وامتناع 30 آخرين، فيما تم التصويت على التوصية المصاحبة بأغلبية 397 صوتًا، مقابل 12 ضد وامتناع 44 عضواً عن التصويت.
تصويت-داخل-مجلس-النواب-البرلمان

ترسيم الحدود.. أزمة البرلمان والمحافظات

من جديد داخل أروقة البرلمان عاد الحديث عن ترسيم الحدود بين المحافظات، لتنمية موارد المحافظات، وأن تستغل كل محافظة مواردها بشكل جيد، بحيث لا يعيق تشابكها الحدودي مع أي من المحافظات المتاخمة لها لتنفيذ مخططها. وتتكون مصر إداريا من 27 محافظة موزعة على 7 أقاليم تخطيطية هى القاهرة الكبرى والإسكندرية ومرسى مطروح وقناة السويس وشمال ووسط وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وبدأت محاولات استحداث محافظات جديدة عام 1986 إذ صدر قرار جمهورى قسم مصر إلى 27 محافظة لتضاف إليها فى 17 أبريل 2008 حلوان و6 أكتوبر كمحافظتين مستقلتين وتم إلغاء القرار الأخير بعد ثورة يناير.
النائب-محمد-عطا-سليم

نائب «المحافظين»: وزيرة الصحة «لا تصلح» لمنصبها

أعرب النائب محمد عطا سليم، عضو الهيئة البرلمانية بحزب المحافظين، عن تعجبه من عدم قيام رئيس مجلس النواب بالتصويت على اتخاذ أي إجراء ضد وزيرة الصحة، وذلك رغم رفض الغالبية العظمى في البرلمان، أداء الوزيرة الدكتورة هالة زايد، لافتا إلى أن أغلب الطلبات العاجلة من نواب البرلمان خلال الجلسات الأخيرة باختلاف التوجهات الحزبية والسياسية من «الأغلبية أو المعارضة» على حد سواء انصبت على تقييم أداء الوزيرة. وعلق سليم على رفض الدكتور علي عبد العال لفظ «لا تصلح» وطلبه شطبه من مضبطة الجلسة، قائلا: «هناك فارق بين الاحترام وتقييم الأداء».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org