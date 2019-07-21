جريمة

الشرطة تضبط 62 مشتبها به في المنطقة الأثرية

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٣ ص
حملة أمنية
حملة أمنية
أعدت إدارة شرطة المرافق في مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما.
تحركت الحملة بقوة تأمينية عالية المستوى، وتم خلالها القبض على 62 حالة اشتباه، وذلك فى سياق الفحص الجنائي للموجودين في المكان، لمنع عمليات السرقة والمضايقات التى يمكن أن تفتعلها عناصر مسجلة جنائيا، وتم إخضاع المقبوض عليهم للفيش والتشبيه، للكشف عن طلبهم فى وقائع جنائية من عدمه. وتمكنت الحملة فى نطاق
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«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
اشارة-مرور (2)

مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
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انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
انتشار-قوات-الشرطة-فى-حملة-امنية (2)

القبض على مسجل خطر و3 مشتبهين بهم في الطالبية

حملات تفتيشية مكبرة تشنها قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافتيريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعيق سير المواطنين.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن الجيزة يضبط 35 مشتبها فيه بالمنطقة الأثرية

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات عن الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين. واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية بوصفها مقصدا سياحيا مهما. وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط، وإحالتها إلى النيابات المختصة.
قبض-متهم

الشرطة تتحفظ على 28 مشتبها به بمنطقة الأهرامات

أعدت إدارة شرطة المرافق في الجيزة، بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختلفة، حملات أمنية لرفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ نظرًا لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين، واستهدفت إحدى الحملات المنطقة الأثرية بدائرة قسم الأهرام، حرصًا على المظهر الحضاري دون عشوائية أو تجاوزات تشوه طبيعة المنطقة الأثرية، بوصفها مقصدا سياحيا مهما، وتم تحرير محاضر بوقائع الضبط وإحالتها إلى النيابات المختصة.
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