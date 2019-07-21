جريمة

حبس أب قيد ابنه المريض ذهنيا حتى الموت بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص
حبس - تعبيرية
حبس - تعبيرية
شهدت قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا عندما قام أب بتقييد ابنه المريض ذهنيا بالحبال وحبسه داخل حجرة بالمنزل لمدة أسبوع، حتى فارق الحياة، انتقاما منه لقيامه بقذف المارة بالحجارة. وتمكنت مباحث أبو المطامير من القبض على الأب والأم وإحالتهما للنيابة حيث باشر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، التحقيق وأمر بحبس الأب 4 أيام وإخلاء سبيل الأم. كان اللواء مجدى القمري قد تلقى بلاغا من المستشفى المركزى بوصول "خير الله. س" 20 سنة، مقيم بنجع الحزين المهدية شمال التحرير، جثة هامدة.
انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث المركز، لمحل الواقعة، وتبين وجود كدمات وزرقة حول اليدين والساقين، وتم إخطار النيابة. وأمرت النيابة باستدعاء طبيب شرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة ووجود شبهة من عدمه، وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود شبهة جنائية. وأكدت التحريات قيام والد
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«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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مباحث العمرانية تضبط 78 عنصرا إجراميا في حملة مكبرة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة لإحكام سيطرتها على شارع مستشفى الصدر بدائرة قسم شرطة العمرانية، وذلك بمشاركة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة والمرور وقوات الأمن وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافحة الجريمة بشتى صورها ورفع الأكشاك المخالفة والإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ تحقيقا لمبدأ الردع العام والوجود الشرطي الفعال بمختلف المراكز.
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مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.
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العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
جثث

أب يقتل زوجته وأولاده الأربعة في الفيوم

كارثة كبرى أفزعت أهالي محافظة الفيوم، صباح اليوم الإثنين، بعدما تجرد "أب" من مشاعر الأبوة، وقام بقتل زوجته وأبنائه الأبعة "ولد وثلاث بنات"، داخل شقتهم في أحد الأبراج الشهيرة بميدان المسلة في مدينة الفيوم، ولا يعلم أحد حتى الآن سبب قتله زوجته وأبناءه، الأمر الذي أثار الرعب في قلوب أهالي المنطقة الذين تجمهروا أمام البرج السكني لمعرفة الحقيقة وملابسات ما حدث، خاصة أن محافظة الفيوم تشتهر بالترابط الأسري، فليس من المعقول أن يقدم أي رجل على هذا الفعل البشع.
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الانتقام الأسود.. قتلت ابن جارها وألقته في الترعة

قامت ربة منزل مقيمة بقرية منشية المغازي التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، بتمثيل جريمة قتلها طفلا وخنقه بحبل وإلقائه في الترعة انتقامًا من والده الذي اتهمها بالسرقة، فعقدت العزم وبيتت النية على الانتقام منه، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة وحضور رئيس نيابة المحمودية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد كريم الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة المحمودية، يفيد بالعثور على جثة طفل ملقاة بترعة قرية منشية المغازى.
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سر «شبشب» كشف جريمة الانتقام والدم في البحيرة

"شبشب بمسرح الجريمة" قاد ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة إلى كشف لغز العثور على ربة منزل مقتولة غارقة في دمائها بمركز إيتاي البارود، بعد بلاغ تلقاه اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، بالعثور على "م. ل. ح" 21 سنة، بها طعنات بالصدر والبطن داخل منزل زوجها، وكشفت معاينة الرائد إسلام السعدني رئيس وحدة مباحث إيتاي البارود، عن وجود جثة المجني عليها داخل إحدى حجرات المنزل مُكبلة اليدين والقدمين وبها طعنات.
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