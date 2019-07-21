حبس أب قيد ابنه المريض ذهنيا حتى الموت بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

حبس - تعبيرية

شهدت قرية المهدية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة حادثا مأساويا عندما قام أب بتقييد ابنه المريض ذهنيا بالحبال وحبسه داخل حجرة بالمنزل لمدة أسبوع، حتى فارق الحياة، انتقاما منه لقيامه بقذف المارة بالحجارة. وتمكنت مباحث أبو المطامير من القبض على الأب والأم وإحالتهما للنيابة حيث باشر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير، التحقيق وأمر بحبس الأب 4 أيام وإخلاء سبيل الأم. كان اللواء مجدى القمري قد تلقى بلاغا من المستشفى المركزى بوصول "خير الله. س" 20 سنة، مقيم بنجع الحزين المهدية شمال التحرير، جثة هامدة.

انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث المركز، لمحل الواقعة، وتبين وجود كدمات وزرقة حول اليدين والساقين، وتم إخطار النيابة. وأمرت النيابة باستدعاء طبيب شرعي لمناظرة الجثة وبيان أسباب الوفاة ووجود شبهة من عدمه، وبتوقيع الكشف الطبي تبين وجود شبهة جنائية. وأكدت التحريات قيام والد