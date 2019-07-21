سقوط 35 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٦ ص

أسلحة ومخدرات

قدمت قوات الشرطة جهودا مضنية طوال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة بؤرا إجرامية مختلفة، تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث.

أسفرت جهود الحملات تحت إشراف اللواء عادل حجازي، حكمدار الجيزة، وبمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، عن ضبط 37 متهمًا، بينهم 35 بالاتجار في المخدرات، وعُثر بحوزتهم على 1850 جراما من مخدر الحشيش، و129 قرصا مخدرا، و279 جرام هيروين و700 جرام من مخدر الأستروكس. كما ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على 9 متهمين في