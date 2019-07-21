مرور الجيزة تتصدى لـ34 موقفا عشوائيا خلال 24 ساعة

تحرير:محمد الشاملي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

المرور

تحقيق الانضباط المروري هدف دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثا عن أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 3131 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1155 مخالفة انتظار خاطئ، و455 مخالفة متنوعة.

كما تم تحرير 1369 مخالفة نموذج 125، وشن 34 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي للمواقف العشوائية، وتحرير 25 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان. وشملت الجهود تحرير 95 مخالفة تجاوز السرعة المقررة "رادار" وحجز 3 دراجات نارية "توك توك" مخالفة و18 مخالفة فاميه. تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات