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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان العربي «دور ثان» ورقيا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص
طلاب أولى ثانوي - أرشيفية
طلاب أولى ثانوي - أرشيفية
انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، صباح اليوم الأحد، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، إذ يؤدى نحو 9 آلاف طالب وطالبة الامتحان ورقيا فى المدارس، من خلال لجان امتحانات وأرقام جلوس. وتتابع الوزارة امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى، من خلال تقرير يومي يتم استلامه من المديريات والإدارات التعليمية، وستتم إزالة أى عقبات أو مشكلات قد تواجه الطلاب. ويؤدي الطلاب الامتحانات من منهج الفصل الدراسي الثاني، وتعقد الامتحانات ورقيا على نظام البوكليت، أى أن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة.
يذكر أن امتحان الفرصة الثانية إلزامي، حيث سيبقى الطالب للإعادة حال عدم دخوله الامتحان. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشكلات تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني
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طقس-حار (6)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
مترو

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.
عبد-الفتاح-السيسى-وعلى-عبد-العال-فى-مجلس-النواب (1)

عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
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مؤتمر-وزير-التعليم (1)

«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019. وتتمنى وزارة التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

«التعليم» تصدر تعليمات بشأن امتحان الدور الثاني لأولى ثانوي

أصدرت وزارة التربية والتعليم، منشورا لجميع المديريات التعليمية بشأن الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي العام، إذ كدت أنه بشأن التعامل مع شكاوى بعض أولياء الأمور والطلاب، من نتيجة امتحانات أولى ثانوى 2019، فقد تم وضع آليات واضحة للتظلم تم إرسالها لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية. ولفتت الوزارة في منشورها إلى أنه بالنسبة للتظلمات الخاصة بنتيجة الاختبارات الورقية في نتيجة أولى ثانوى 2019، فتقوم كل إدارة تعليمية ببحث جميع الشكاوى بنفس الآلية المعتادة في الامتحانات الورقية، ثم موافاة الوزارة بنتائج الفحص.
وزير-التربية-والتعليم

شوقي: التابلت والبرمجيات ليست جوهر تطوير التعليم

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/ 2019، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومديري المديريات والإدارات التعليمية. وقال الدكتور طارق شوقي، في كلمته بالمؤتمر، إن نسبة النّجاح في امتحانات الصف الأوّل الثانوي هذا العام بلغت 91.4 %، موضحًا أن تجربة الامتحانات الإلكترونية للصف الأول الثانوي كشفت عن أن الطلاب لديهم قدرة على اكتساب المهارات الجديدة التي تقاس بمعايير عالمية.
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