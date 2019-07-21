طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان العربي «دور ثان» ورقيا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

طلاب أولى ثانوي - أرشيفية

انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، صباح اليوم الأحد، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، إذ يؤدى نحو 9 آلاف طالب وطالبة الامتحان ورقيا فى المدارس، من خلال لجان امتحانات وأرقام جلوس. وتتابع الوزارة امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى، من خلال تقرير يومي يتم استلامه من المديريات والإدارات التعليمية، وستتم إزالة أى عقبات أو مشكلات قد تواجه الطلاب. ويؤدي الطلاب الامتحانات من منهج الفصل الدراسي الثاني، وتعقد الامتحانات ورقيا على نظام البوكليت، أى أن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة.

يذكر أن امتحان الفرصة الثانية إلزامي، حيث سيبقى الطالب للإعادة حال عدم دخوله الامتحان. وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، الانتهاء من فحص 61 ألفا و14 شكوى مقدمة من 34 ألف طالب بالصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية بشأن التضرر من حدوث مشكلات تقنية حالت دون استكمال الاختبار الإلكتروني