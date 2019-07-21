رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ ص

رئيس الوزراء

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية، حيث إن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق. ويُقام الجراج تحت الأرض وتشغل مرحلته الأولى مساحة 5000 متر مربع بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، بهدف

ويعد أول جراج من نوعه يعمل بنظام ميكانيكي بالكامل مع إدارته أوتوماتيكياً ويعمل بنظام حق الانتفاع B.O.T وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية، حيث إن عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق.



ويُقام الجراج تحت الأرض وتشغل مرحلته الأولى مساحة 5000 متر مربع بتكلفة نحو 250 مليون جنيه، بهدف القضاء على ظاهرة انتظار السيارات بميدان روكسي والشوارع المحيطة به.



وتعتبر المرحلة الأولى من الجراج هي الأصعب، حيث تضم كل محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي بالكامل للمرحلتين، ويقع الجراج بين شارعي الحجاز وغرناطة بمنطقة روكسي في مصر الجديدة.



