رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
نيمار
نيمار
أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
وتحدث توماس توخيل عن لاعبه البرازيلي عقب تعادل باريس سان جيرمان وديًا أمس السبت أمام نورنبرج الألماني، قائلًا: "كل مدرب في العالم يرغب في وجود لاعب مثل نيمار في صفوف فريقه، والأمر لا يختلف معي بالطبع". وأضاف المدرب الألماني حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا أشعر
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أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الزمالك بقيادة خالد جلال، المدير الفني، عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.
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ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
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الزمالك يسعى للاقتراب من صدارة الدوري أمام الجونة

تعود عجلة الدوري الممتاز إلى الدوران من جديد، اليوم الأحد، بعد توقف دام قرابة شهرين بسبب تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي انتهت بتتويج منتخب الجزائر بلقب الكان، حيث يحل في الثامنة مساء، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الجونة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الأبيض عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة.
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نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
سيرجيو -راموس‎

نيمار: سيرجيو راموس أصعب مدافع واجهته

يبدو أن النجم البرازيلي نيمار لم ينسَ مواجهاته العديدة السابقة أمام قائد ريال مدريد سيرجيو راموس، عندما كان لاعبًا في صفوف برشلونة، وحتى مع فريق الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، عندما تواجها في الموسم قبل الماضي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يرى بأن راموس هو أصعب مدافع واجهه طوال مسيرته الاحترافية، وربما يتجدد الصراع بينهما من جديد في حال تمكن النجم البرازيلي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان تجاه برشلونة من جديد، وذلك حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (2)

مدرب باريس سان جيرمان يتهرب من صفقة كوتينيو

رفض الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التعليق على قدوم النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، مقابل الاستغناء عن نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسبما أفاد خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة. وبشأن إمكانية قدوم فيليبي كوتينيو، مقابل الاستغناء عن نيمار، قال توخيل: "لا تسألوني عن لاعب آخر، هذا ليس هدفي في الوقت الحالي".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

تعليق صادم من توماس توخيل على رحيل نيمار

لا يجد الألماني توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة في الاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نيمار للخروج من باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما حدد النجم البرازيلي وجهته، وقرر العودة لناديه السابق برشلونة الإسباني. فعندما سُئل عن إمكانية العمل بدون نيمار في الموسم الجديد، قال توخيل خلال تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "أنا جاهز لكل شيء، يجب التأقلم على كل الظروف والتعامل بمرونة شديدة، وطالما تواجد نيمار سأعمل معه".
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