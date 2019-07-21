مدرب باريس سان جيرمان يعلن تمسكه بـ«نيمار»

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

نيمار

أكد الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في استمرار النجم البرازيلي نيمار في صفوف الفريق، مشيرًا إلى توقعه بأن نيمار سيبقى بالفعل مع سان جيرمان الموسم المقبل على أقل تقدير. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه نيمار صراحة برغبته في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، مع انتشار الكثير من التقارير التي تفيد برغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد، وهو الفريق الذي رحل عن صفوفه تجاه سان جيرمان في صيف عام 2017 في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.

وتحدث توماس توخيل عن لاعبه البرازيلي عقب تعادل باريس سان جيرمان وديًا أمس السبت أمام نورنبرج الألماني، قائلًا: "كل مدرب في العالم يرغب في وجود لاعب مثل نيمار في صفوف فريقه، والأمر لا يختلف معي بالطبع". وأضاف المدرب الألماني حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا أشعر

وتحدث توماس توخيل عن لاعبه البرازيلي عقب تعادل باريس سان جيرمان وديًا أمس السبت أمام نورنبرج الألماني، قائلًا: "كل مدرب في العالم يرغب في وجود لاعب مثل نيمار في صفوف فريقه، والأمر لا يختلف معي بالطبع".



وأضاف المدرب الألماني حسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هو لاعب في باريس سان جيرمان، وأنا أشعر بالهدوء الشديد تجاه موقفه الحالي معنا".



وواصل توماس توخيل: "خطتنا الفريدة من نوعها تعتمد على وجود نيمار، في كرة القدم، عليك التعامل مع الأمور يومًا بيوم، وبالنسبة لي خطة الغد تشمل تدريب نيمار".



وبدوره قال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: "لم نتلق أي عروض لضم نيمار، الوضع كما هو لم يتغير، نيمار معنا وهو لاعب في صفوف باريس سان جيرمان".