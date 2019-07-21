«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

الزوجة الخائنة قتلت زوجها من أجل عشيقها صديق زوجها ومشت في جنازته.. شك الأم في وفاة نجلها طبيعيا كشف جريمتهما الآثمة بعد دفنه، وأبلغت الشرطة وتم ضبط المتهمين

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

جثة- أرشيفية

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.

بداية النهاية لم يكن يعرف «عنتر» سوى العمل وكأنه وقع مع الشقاء عقد احتكار حتى رآها، ومنذ أول وهلة دق قلبه وأحس يومها بشيء غريب يجذبه نحوها، ليالٍ وهي تسيطر على تفكيره ويرسم في خياله حياة أخرى غير التي اعتادها ما بين العمل واللهس خلف لقمة العيش، بينما والدته «شربات» التي تخطت