«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن
الزوجة الخائنة قتلت زوجها من أجل عشيقها صديق زوجها ومشت في جنازته.. شك الأم في وفاة نجلها طبيعيا كشف جريمتهما الآثمة بعد دفنه، وأبلغت الشرطة وتم ضبط المتهمين
تحرير:محمد أبو زيد
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
جثة- أرشيفية
خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
بداية النهاية
لم يكن يعرف «عنتر» سوى العمل وكأنه وقع مع الشقاء عقد احتكار حتى رآها، ومنذ أول وهلة دق قلبه وأحس يومها بشيء غريب يجذبه نحوها، ليالٍ وهي تسيطر على تفكيره ويرسم في خياله حياة أخرى غير التي اعتادها ما بين العمل واللهس خلف لقمة العيش، بينما والدته «شربات» التي تخطت
بداية النهاية
لم يكن يعرف «عنتر» سوى العمل وكأنه وقع مع الشقاء عقد احتكار حتى رآها، ومنذ أول وهلة دق قلبه وأحس يومها بشيء غريب يجذبه نحوها، ليالٍ وهي تسيطر على تفكيره ويرسم في خياله حياة أخرى غير التي اعتادها ما بين العمل واللهس خلف لقمة العيش، بينما والدته «شربات» التي تخطت الخمسين من عمرها، كانت تنتظر اليوم الذي ترى فيه نجلها يجلس بجوار عروسه فهي شاهدة على سنوات تعبه وشقائه، وفي إحدى الليالي جلس بجوارها يحدثها عن «سماح» تلك الفتاة الشابة التي يتمنى أن يتزوجها، فطارت الأم من الفرح وسرعان ما تقدم لخطبتها ولم تمر سوى شهور حتى تم الزفاف في قريته «الماى» بشبين الكوم بالمنوفية، وسط فرحة الأم بعروس نجلها الشاب.
الفرحة الأخيرة
سارت حياة الشاب عادية لا يعكر صفوها شيء، إذ يخرج للعمل في الصباح ويعود مساءً حاملا معه ما قدر له، لم يبخل عليها يوما، ولا يؤخر لها طلبا، وفي أحد الأيام قابل صديقه «مسعد» فدعاه إلى منزله وعرفه على زوجته ولم يكن يدري الشاب أن صديقه سوف يصبغ حياته باللون الأسود بعد أن خان العيش والملح. جلس «مسعد» يتجول بنظراته في جسد الزوجة الشابة التي أعجبها كلامه المعسول وطلاقة حديثه كونه حاصلا على ليسانس حقوق، وبادلته الابتسامات والنظرات، وتعددت زيارات الصديق، بينما لم يتسلل الشك لقلب الزوج المخدوع.
خطة بطعم الخيانة
يوما بعد الآخر، توطدت العلاقة بين الصديق وزوجة صديقه، وبعدها ارتمت في أحضانه وسقطت في بئر الخيانة، ومضت أيام وليالٍ بطعم الخيانة عاشتها مع زوجها تبتسم في وجهه نهارا وتخونه ليلا بينما صديقه الخائن لم تردعه طيبة صديقه الذي ائتمنه على بيته وفتح له بابه على مصراعيه، وفي إحدى ليالي العشق الحرام وسوس لها «مسعد» كما توسوس الشياطين بأنه لن يقدر على فراقها ولا بد من الخلاص من زوجها حتى يخلو لهما الجو، وبعدها يتزوجها وتكون له وحده. كان كلامه كالسحر بعدما تملكتها الخيانة وصارت كالإصبع في يديه، وراحا يضعان الخطة الممهورة بختم الشيطان.
العصير فيه سم قاتل
اقترحت «سماح» على شريكها في الخيانة أن تضع لزوجها مبيدا حشريا في عصير الأناناس ليموت ببطء بينما في إحدى الزوايا يصفق لها الشيطان حتى تورمت يداه. قدمت لزوجها العصير وبعد أن تناوله ظهرت عليه أعراض المرض وبعد مرور أسبوعين وهو طريح الفراش، خرجت روحه إلى بارئها، ودُويت صرخات القاتلة تعلن عن وفاته ومشت في جنازته تذرف عيناها دموع التماسيح، وجلست في بهو الدار بعد أن اتشحت بالسواد تأخذ عزاءه ويواسيها الجيران، وفي المقابل ثمة شيء جعل والدة «عنتر» تشك في وفاة نجلها طبيعيا، وكأن عدالة السماء كانت تحرك قلب الأم المسكينة لتكشف بشكوكها عن جريمة زوجة نجلها وصديقه الغادر.
بلاغ واعتراف
بعد مرور 5 أيام على وفاته لم تعد الأم تحتمل وقررت قطع الشك الذي يدور داخلها وتوجهت لمركز الشرطة تسبقها دموعها، ووقفت تروي لضباط المباحث أنها تشك في وفاة نجلها الشاب طبيعيا وقدمت بلاغا اتهمت فيه زوجته بقتله، فتم تشكيل فريق بحث وبعد القبض على الزوجة ومناقشتها اعترفت بوجود علاقة بينها وبين صديق زوجها وأنه اتفق معها على زواجهما عقب التخلص من زوجها فقامت بوضع مبيد حشري له في العصير قبل وفاته بأسبوعين وتوفي بعد أن ظهرت عليه أعراض المرض وأرشدت عن باقي «المبيد» بينما وقف عشيقها يروي تفاصيل جريمتهما في تحقيقات النيابة بعد أن بدأها «مسعد» بالخيانة وختمتها «سماح» بجريمة قتل بعد أن دنست عرضه وسلبت منه حياته.