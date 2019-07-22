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لو من عشاق الجبنة.. جرب أصنافا لذيذة منها

الجبنة تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، وتساعد على تقوية العظام وبناء العضلات، كما أنها مفيدة لصحة ونضارة البشرة لأنها غنية بفيتامين أ.
تحرير:آية أشرف ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
أكلات تدخل فيها الجبنة
أكلات تدخل فيها الجبنة
الجبنة من الأكلات اللذيذة التي نحرص على تناولها سواء على مائدة الإفطار مع البيض والمربي واللبن، أو تدخل في أصناف كثيرة على الغداء ومنها المكرونة بالجبنة والفطير بالجبنة، وحواوشي الجبنة أيضًا، الكثير من السيدات يحاولن البحث عن طريقة عمل صوص الجبنة الذي نعشق تناولها في المطاعم وندفع فيه الكثير من الأموال، في السطور التالية نساعدك على التعرف على حيل بسيطة لعمل صوص الجبنة بطريقة بسيطة وغير مكلفة والأصناف التي يمكن أن تدخل الجبنة في تكوينها إذا كنت من عشاق الجبنة..
صوص الجبنة المكونات ملعقة زبدة ملعقة دقيق نصف كوب جبنة مبشورة ربع كوب جبن بارميزان ملح وفلفل أسود كوب حليب طريقة التحضير:- - في طاسة تيفال ذوبي الزبدة، ثم ضيفي الدقيق وقلبي المكونات. - استمري في تقليب الدقيق باستمرار حتى يدبأ في الغليان. - ارفعي الطاسة عن النار وضيفي اللبن، وضعي الملح والفلفل الأسود. -
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فطيرة-تفاح

جربي الفطائر المسكرة في البيت بطرق بسيطة

الفطائر من الأكلات التي يعشق الكثير منا تناولها، سواء كانت حادقة كالجبن والسوسيس والفراخ والتونة أيضًا، أو مسكرة والتي يكون حشوها عبارة عن سكر أو مربي والتفاح والشيكولاتة أيضًا، تقوم الكثير من السيدات بشراء هذه الفطائر من محلات البيتزا والحلوى وتدفع فيها الكثير، يمكنك تجربة عمل هذه الفطائر المسكرة بسهولة في المنزل لإسعاد أطفالك وعائلتك وتقديم نوع بجودة مضمونة، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد في الحصول على فطائر مسكرة تشبه المطاعم بسهولة وبجودة مضمونة.
شاورما

«مش بس لحمة وفراخ».. جربي شاورما السمك والكبدة

الأكلات السريعة والجاهزة من أفضل الاختيارات التي يلجأ لها الكثير منا، سواء عند الخروج للمطاعم أو تناولها في العمل، منها شاورما اللحمة أو الفراخ والميكس أيضًا، ورغم أنها من أسهل الأكلات التي يمكن إعدادها فلا تحاول الكثير من السيدات القيام بهذه التجربة ظنا أنها لن تكون بنفس المذاق، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طرق بسيطة لعمل أنواع مختلفة من الشاورما يحبها أطفالك أيضًا وتكون فكرة لغداء سريع لعائلتك أو يمكنك تجهيزها لتناولها في العمل كسندوتشات سريعة.
كيكة-البرتقال

احذري.. 7 أخطاء تقومين بها عند إعداد الكيكة

الكيكة من الحلويات الأساسية داخل كل بيت، فالأطفال يحبون تناولها بأطعمة مختلفة وبشكل خاص الشيكولاتة، والزوج أيضا يفضل تناولها في الصباح قبل الذهاب للعمل مع كوب ساخن من الشاي أو القهوة، والبعض يقوم بشراء الكيكة من محلات الحلوى، أو مغلفة من السوبر ماركت، لكن ذلك يحتاج إلى تكاليف كثيرة ويكون بكمية قليلة، وبعض السيدات يخشين عمل الكيكة في المنزل بسبب بعض الخطوات التي يتجاهلونها عند إعدادها. في السطور التالية، نساعدك في التعرف على بعض الأخطاء التي يجب تجنبها كي لا تفشل الكيكة، والنصائح التي يجب اتباعها كي تكون الكيكة هشة.
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فطيرة-تفاح

جربي الفطائر المسكرة في البيت بطرق بسيطة

الفطائر من الأكلات التي يعشق الكثير منا تناولها، سواء كانت حادقة كالجبن والسوسيس والفراخ والتونة أيضًا، أو مسكرة والتي يكون حشوها عبارة عن سكر أو مربي والتفاح والشيكولاتة أيضًا، تقوم الكثير من السيدات بشراء هذه الفطائر من محلات البيتزا والحلوى وتدفع فيها الكثير، يمكنك تجربة عمل هذه الفطائر المسكرة بسهولة في المنزل لإسعاد أطفالك وعائلتك وتقديم نوع بجودة مضمونة، في التقرير التالي نقدم لك بعض النصائح التي تساعد في الحصول على فطائر مسكرة تشبه المطاعم بسهولة وبجودة مضمونة.
تورتة-تونة

التونة مفيدة.. جربيها في أصناف مختلفة لعائلتك

التونة من الأكلات اللذيذة والمشبعة التي يحرص الكثير منا على تناولها، فهي من الأسماك التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المهمة، كما أنها تحتوي على سعرات حرارية منخفضة؛ لذلك فهي مفيدة لمن يرغب في إنقاص وزنه، ويجب تناولها على الأقل مرة في الأسبوع للحصول على فوائدها. ولا يقتصر تناول التونة على الزيت والليمون، بل يمكن أن تدخل في العديد من الأصناف اللذيذة التي يحبها أطفالك وعائلتك. وفي السطور التالية نساعدك في التعرف على أشهى الأطباق التي تدخل التونة في إعدادها.
كيكة-البرتقال

احذري.. 7 أخطاء تقومين بها عند إعداد الكيكة

الكيكة من الحلويات الأساسية داخل كل بيت، فالأطفال يحبون تناولها بأطعمة مختلفة وبشكل خاص الشيكولاتة، والزوج أيضا يفضل تناولها في الصباح قبل الذهاب للعمل مع كوب ساخن من الشاي أو القهوة، والبعض يقوم بشراء الكيكة من محلات الحلوى، أو مغلفة من السوبر ماركت، لكن ذلك يحتاج إلى تكاليف كثيرة ويكون بكمية قليلة، وبعض السيدات يخشين عمل الكيكة في المنزل بسبب بعض الخطوات التي يتجاهلونها عند إعدادها. في السطور التالية، نساعدك في التعرف على بعض الأخطاء التي يجب تجنبها كي لا تفشل الكيكة، والنصائح التي يجب اتباعها كي تكون الكيكة هشة.
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