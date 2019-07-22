لو من عشاق الجبنة.. جرب أصنافا لذيذة منها

الجبنة تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، وتساعد على تقوية العظام وبناء العضلات، كما أنها مفيدة لصحة ونضارة البشرة لأنها غنية بفيتامين أ.
الجبنة من الأكلات اللذيذة التي نحرص على تناولها سواء على مائدة الإفطار مع البيض والمربي واللبن، أو تدخل في أصناف كثيرة على الغداء ومنها المكرونة بالجبنة والفطير بالجبنة، وحواوشي الجبنة أيضًا، الكثير من السيدات يحاولن البحث عن طريقة عمل صوص الجبنة الذي نعشق تناولها في المطاعم وندفع فيه الكثير من الأموال، في السطور التالية نساعدك على التعرف على حيل بسيطة لعمل صوص الجبنة بطريقة بسيطة وغير مكلفة والأصناف التي يمكن أن تدخل الجبنة في تكوينها إذا كنت من عشاق الجبنة..
صوص الجبنة
المكونات
ملعقة زبدة
ملعقة دقيق
نصف كوب جبنة مبشورة
ربع كوب جبن بارميزان
ملح وفلفل أسود
كوب حليب
طريقة التحضير:-
- في طاسة تيفال ذوبي الزبدة، ثم ضيفي الدقيق وقلبي المكونات.
- استمري في تقليب الدقيق باستمرار حتى يدبأ في الغليان.
- ارفعي الطاسة عن النار وضيفي اللبن، وضعي الملح والفلفل الأسود.
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صوص الجبنة
المكونات
ملعقة زبدة
ملعقة دقيق
نصف كوب جبنة مبشورة
ربع كوب جبن بارميزان
ملح وفلفل أسود
كوب حليب
طريقة التحضير:-
- في طاسة تيفال ذوبي الزبدة، ثم ضيفي الدقيق وقلبي المكونات.
- استمري في تقليب الدقيق باستمرار حتى يدبأ في الغليان.
- ارفعي الطاسة عن النار وضيفي اللبن، وضعي الملح والفلفل الأسود.
- ضعي الطاسة على النار واتركيها حتى الغليان.
- هدئي النار وضيفي الجبنة المبشورة واتركيها حتى الذوبان.
مكرونة بالجبنة
المكونات
4 أكواب لبن
نصف كوب دقيق
ملعقة ماستردة
ملعقة ملح
ربع ملعقة فلفل أسود
مكرونة
جبنة شيدر
طريقة التحضير:-
- اسلقي المكرونة في ماء به ملح وزيت.
- في وعاء ضعي اللبن والدقيق، وقلبي المكونات حتى التأكد من ذوبانها.
استمري في تقليب كافة المكونات ربع ساعة، ثم ارفعيها عن النار.
- ضيفي الجبنة والماستردة والملح والفلفل الأسود، واستمري في تقليب المكونات حتى التأكد من خلطها جيدًا.
- في طاجن أو صينية الفرن، ضعي المكرونة ووزعي عليها طبقة الجبنة، ثم ضعيها في الفرن 10 دقائق وقدميها لعائلتك.
حواوشي بالجبنة
المكونات
عيش
كيلو لحمة مفرومة
بصل
ثوم
فلفل ألوان
ملح وفلفل أسود
بهارات لحمة
دبس رمان وصويا صوص
عصير ليمون
زيت
كوب جبنة مشكل
طريقة التحضير:-
- قي طاسة ضعي الزيت وشوحي البصل والثوم حتى يتحول لونها للذهبي.
- ضيفي الفلفل الألوان بعد تقطيعه أجزاء صغيرة.
- ضيفي اللحمة المفرومة، وضعي الملح والفلفل الأسود والتوابل.
- احرصي على تقليب كافة المكونات مع بعضها البعض.
- قسمي اللحمة كرات، وجهزي العيش.
- ادهني العيش من الداخل بزيت الزيتون بعد تقطيعه نصفين.
- وزعي كرة لحمة في كل نصف رغيف.
- غلفيها بورق ألومنيوم وضعيها داخل الفرن الساخن.
- بعد التأكد من نضج الحواوشي، وزعي الجبنة داخل العيش، ثم ضعيه في الفرن.
- قدمي الحواوشي مع سلطة الطحينة.
كفتة لحمة بالجبنة الشيدر
المكونات
لحمة مفرومة
بصل
ثوم
فلفل ألوان
ملح وفلفل أسود
بهارات لحمة
دبس رمان وصويا صوص
ليمون
جبنة موتزاريلا وشيدر
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي كافة المكونات جيدًا، ثم ضعي اللحمة.
- اتركي اللحمة في التتبيلة ساعتين أو ليلة كاملة منذ المساء حتى الصباح.
- أخرجي اللحمة من الثلاجة قبل البدء في عمل الكفتة بساعة.
- شكلي اللحمة كرات، وضعيها في صينية الفرن، وغلفيها بورق الألومنيوم.
- سخني الفرن وضعي الصينية ربع ساعة.
- أخرجي الصينية من الفرن ورشي الجبنة وغطيها بورق الألومنيوم مرة أخرى، ثم ضعيها في الفرن 5 دقائق حتى تذوب الجبنة.
- قدمي الكفتة مع البطاطس محمرة أو المكرونة.
شوربة بروكلي بالجبنة
المكونات
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زيت
علبة قشطة
كوب لبن
ملح وفلفل أسود
جبنة شيدر
جبنة موتزاريلا
بروكلي
طريقة التحضير:-
- في طاسة تيفال ضعي الزيت، ثم الدقيق حتى يتحول لونه للبني.
- ضيفي اللبن بالتدريج واستمري في التقليب حتى تحصلين على قوام مناسب لكي.
- اغسلي البروكلي جيدًا، وقطعيه وضعيه في دعاء به ماء، واتركيه حتى الغليان، وضيفي عصير الليمون عليه.
- صفي البروكلي جيدًا، وضفيه على الشوربة واتركيه يغلي مرة واحدة، ثم ضيفي الجبنة.
- اخلطي الجبنة جيدًا وتأكدي من ذوبانها، ثم ضيفي الفلفل الأسود والملح.