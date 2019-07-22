لو من عشاق الجبنة.. جرب أصنافا لذيذة منها

الجبنة تحتوي على الكثير من الفيتامينات الهامة للجسم، وتساعد على تقوية العظام وبناء العضلات، كما أنها مفيدة لصحة ونضارة البشرة لأنها غنية بفيتامين أ.

تحرير:آية أشرف ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

أكلات تدخل فيها الجبنة

الجبنة من الأكلات اللذيذة التي نحرص على تناولها سواء على مائدة الإفطار مع البيض والمربي واللبن، أو تدخل في أصناف كثيرة على الغداء ومنها المكرونة بالجبنة والفطير بالجبنة، وحواوشي الجبنة أيضًا، الكثير من السيدات يحاولن البحث عن طريقة عمل صوص الجبنة الذي نعشق تناولها في المطاعم وندفع فيه الكثير من الأموال، في السطور التالية نساعدك على التعرف على حيل بسيطة لعمل صوص الجبنة بطريقة بسيطة وغير مكلفة والأصناف التي يمكن أن تدخل الجبنة في تكوينها إذا كنت من عشاق الجبنة..

صوص الجبنة المكونات ملعقة زبدة ملعقة دقيق نصف كوب جبنة مبشورة ربع كوب جبن بارميزان ملح وفلفل أسود كوب حليب طريقة التحضير:- - في طاسة تيفال ذوبي الزبدة، ثم ضيفي الدقيق وقلبي المكونات. - استمري في تقليب الدقيق باستمرار حتى يدبأ في الغليان. - ارفعي الطاسة عن النار وضيفي اللبن، وضعي الملح والفلفل الأسود. -