أرقام من تاريخ مواجهات الزمالك والجونة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

الزمالك

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري، ويبحث الزمالك بقيادة خالد جلال، المدير الفني، عن تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الأبيض المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، أما الجونة فيحتل المركز 15 برصيد 37 نقطة، وقد ضمن البقاء في الدوري، لذلك سيخوض المباراة دون ضغوط.

ويتفوق الزمالك تاريخيا أمام الجونة بالدوري، إذ التقيا 8 مرات، حقق الأبيض الفوز في 4 مرات، وفاز الجونة مرة وحيدة وتعادلا 3 مرات، وأحرز الزمالك 11 هدفا، بينما أحرز الفريق الساحلي 5 أهداف. ويعد عمر السعيد مهاجم الزمالك والجونة السابق الوحيد الذي هز شباك الفريقين، وصاحب آخر أهداف الجونة في الزمالك في



ويتفوق الزمالك تاريخيا أمام الجونة بالدوري، إذ التقيا 8 مرات، حقق الأبيض الفوز في 4 مرات، وفاز الجونة مرة وحيدة وتعادلا 3 مرات، وأحرز الزمالك 11 هدفا، بينما أحرز الفريق الساحلي 5 أهداف.



ويعد عمر السعيد مهاجم الزمالك والجونة السابق الوحيد الذي هز شباك الفريقين، وصاحب آخر أهداف الجونة في الزمالك في موسم 2014- 2015 عندما تعادلا (1-1).



وكانت أول مباراة جمعت الفريقين في موسم 2009- 2010، وتعادلا (1-1) وأحرز ميدو للزمالك وأحمد عمران للجونة.



آخر مباراة جمعت بينهما كانت في الدور الأول هذا الموسم وفاز الزمالك (3-0)، وأحرز الأهداف ساسي وعمر السعيد وكهربا.



الفوز الوحيد للجونة كان في موسم 2010- 2011، وفاز بهدفين مقابل هدف، وتسبب هذا الفوز في حرمان الزمالك من صدارة الدوري الذي حسمه الأهلي حينها، وكان يقود الزمالك خلال تلك الفترة حسام حسن.