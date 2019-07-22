الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

من وقت لآخر تدخل حلا شيحة في جدال مع متابعيها بسبب رفضها الشديد تدخلهم في حياتها، أو حتى نقدها فى المسلسل الأخير الذي شاركت فيه، وكل من يهاجم تقوم بالرد عليه وتعنيفه

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.

الكثير من النجوم قدوة لغيرهم من الشباب الذين بُهروا بهم، فكيف لشخص يحمل مثل هذه المسؤولية أن يقوم بسب أي من جمهوره، فقط لأن ما قاله لم يعجبه! الفنان فى هذه الحالة هو الخاسر الوحيد، مرة والثانية سينصرف الجمهور عنه، والأفضل فى تلك الحالات هو التزام الصمت. وهناك عدد من الفنانين الذين أصبحوا ماركة مسجلة

الكثير من النجوم قدوة لغيرهم من الشباب الذين بُهروا بهم، فكيف لشخص يحمل مثل هذه المسؤولية أن يقوم بسب أي من جمهوره، فقط لأن ما قاله لم يعجبه! الفنان فى هذه الحالة هو الخاسر الوحيد، مرة والثانية سينصرف الجمهور عنه، والأفضل فى تلك الحالات هو التزام الصمت.

وهناك عدد من الفنانين الذين أصبحوا ماركة مسجلة في المشكلات عند الجمهور، بسبب تسرعهم فى الرد على من يهاجمهم.

أحمد فهمي وغيرته على هنا الزاهد

يتصدر القائمة الفنان أحمد فهمي، إذ يعد من أبرز النجوم الذين لا يفوتون تعليقا لا يعجبهم إلا ويقومون بالرد عليه، والسبب فى كل ذلك هو غيرته الشديدة على خطيبته الفنانة هنا الزاهد، فهناك الكثير من الأزمات التي وقع فيها بسبب دخوله فى جدال مع جمهورها، فيمكن معرفة ذلك بسهولة، فقط تتبع كل صورة تقوم بوضعها (هنا) على موقع «إنستجرام» فستجد عشرات الردود التي يرد بها (أحمد) على الجمهور الذى يعلق بعدم إعجابه بالصورة أو الفستان الذي ترتديه، ليقوم هو بالسب والتطاول على كل من يفكر فى أن يوجه كلمة لها لا تعجبه.

أحمد فهمي يعلن موعد زفافه على هنا الزاهد (فيديو)

وسبق أن كشفت هنا الزاهد فى لقاء تليفزيوني سابق لها عن أنها ألغت متابعته من على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب هجومه على متابعيها، مؤكدة أنه ينسى دوما أنه فنان مشهور وله جمهوره، ويتعامل على أنه إنسان عادي، لا يسمح بالسكوت لمن يغلط فى حقه أو حقها.

حلا شيحة وعودتها للفن

دخلت الفنانة حلا شيحة القائمة مؤخرا، بعد أن أخذت ترد على كل منتقديها وتطلب منهم عدم متابعتها مرة أخرى، وكان آخر موقف تعرضت له قبل يومين، بعد أن قامت بنشر صورة قديمة لها من فيلم «السلم والثعبان» تسترجع بها ذكرياتها القديمة، لترد عليها إحدى المتابعين قائلة: «يا بنتي روحي لعيالك بلاش بكاء على الأطلال، الزمن هرب بيكي خلاص»، لترد عليها (حلا) سريعا: «عيالي معايا ودي حياتي مش حياة حضرتك، إنتِ خليكِ في حياتك»، وغيرها من المواقف والتعليقات التي كانت لا تفوّتها الفنانة العائدة من الاعتزال وترد عليها وتعنف صاحبها.

يبدو أن فكرة عدم تقبل الكثيرين لعودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى، تزعجها كثيرا، ربما لأنها كانت تعتقد أن عودتها سيكون مرحبا بها من قبل الجميع، وجدير بالذكر أن فى أغسطس من العام الماضى أعلنت حلا شيحة عن عودتها للفن بعد أن خلعت الحجاب والنقاب، لتقطع فترة توقفها التي طالت لـ12 عاما، منذ فيلم «كامل الأوصاف».





محمود العسيلي وردوده المتسرعة

يتلوهما الفنان محمود العسيلي، الذي دائما يهاجم من قبل جمهوره وحتى زملائه فى الوسط الفني، بسبب ردوده التي دائما توقعه فى الخطأ، ويبدو أن التسرع وحده هو السبب فى ذلك، وهناك الكثير من الأزمات التي تعرض لها «العسيلي» والسبب اهتمامه بالرد على منتقديه، ومن أبرز تلك المواقف، حينما قام بنشر صورة له مع ميكب أرتست شهيرة على «تويتر»، حيث علقت إحدى المتابعين له: «ما هو يا تعلن علاقتك بيها زي البني آدمين، أو تبطل تنزل صور زي دي».

ليرد عليها سريعا قائلا: «أستاذة فرعونة، حضرتك مش ملاحظة إنك حشرية زيادة عن اللزوم وبتحشري نفسك في حاجات وخصوصيات بجد إنتِ ملكيش أي دعوة بيها، وأول مرة أعرف إن الفراعنة بيحطوا مناخيرهم في اللي ملهمش فيه»، وهو ما لم يعجب جمهوره، وعرضه لانتقادات لاذعة، وغيرها من المواقف. (لو عاوز تعرف أكتر شوف ده| أزمات محمود العسيلي مستمرة.. متهم بالعنصرية والغرور)

خالد سليم يرد حق زوجته

سبق وتعرض الفنان خالد سليم لنفس الموقف، بعد أن نشر صورة تجمعه بزوجته وعلقت إحدى الفتيات على الصورة وأخذت تنتقد مظهرها وملابسها، ليقوم هو بسبّها والرد عليها مدافعا عن زوجته ولكن الطريقة التي رد بها أُخذت عليه، وتضايق الكثيرون وأخذوا يفكرونه بأنه فنان ولا بد أن تكون ردوده راقية وليست هكذا، بينما انحاز إليه عدد آخر ووجدوا أن لديه حقا ويدافع عن زوجته.

وعلى الجانب الآخر، نرى تعامل الفنان نبيل الحلفاوي مع جمهوره وطريقة الود فى الردود والتعليقات، حتى الردود السلبية يتجنب (الحلفاوي) ما بها ويرد بطريقة تشعر معها بأنك أمام شخص تربوي يعى أنه فنان وعليه حقوق تجاه جمهوره، وأيضا محمد هنيدي الذي يتعامل بكوميديا شديدة مع محبيه ومتابعيه.