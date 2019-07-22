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الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

من وقت لآخر تدخل حلا شيحة في جدال مع متابعيها بسبب رفضها الشديد تدخلهم في حياتها، أو حتى نقدها فى المسلسل الأخير الذي شاركت فيه، وكل من يهاجم تقوم بالرد عليه وتعنيفه
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
الكثير من النجوم قدوة لغيرهم من الشباب الذين بُهروا بهم، فكيف لشخص يحمل مثل هذه المسؤولية أن يقوم بسب أي من جمهوره، فقط لأن ما قاله لم يعجبه! الفنان فى هذه الحالة هو الخاسر الوحيد، مرة والثانية سينصرف الجمهور عنه، والأفضل فى تلك الحالات هو التزام الصمت. وهناك عدد من الفنانين الذين أصبحوا ماركة مسجلة
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احمد-فلوكس-هنا-شيحة

قصة حب هنا شيحة وأحمد فلوكس.. حقيقتان و3 شائعات

فى أغسطس عام 2018، عرض الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي ينتمى إلى فئة الأعمال ذات الحلقات المنفصلة المتصلة بعرض قصص مختلفة على مدار خمس حلقات، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان من ضمن حواديت العمل قصة تحمل اسم "رحمة" قام ببطولتها كل من هنا شيحة وأحمد فلوكس، ومن بعدها بدأ الثنائي فى التواجد معًا فى أكثر من مناسبة وبدآ يتشاركان صورهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما جعل الجمهور يركز مع قصتهما، واعتقد البعض وقتها أن قصة حب وارتباط تجمعهما.
محمد-الشرنوبي

الشرنوبي عن علاقته بسارة الطباخ: للأسف دي غلطتي

خرج الفنان محمد الشرنوبي عن صمته، وأوضح فى منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، تفاصيل علاقته بالمنتجة سارة الطباخ، التى ارتبط بها فترة من الوقت، وسبب خروج فيديو الخطوبة بعد عام من خطوبتهما، وكتب: "عايز أرد على شوية حاجات وعلى أسئلة كتير بتتسئل بقالها فترة ماكنتش حابب أتكلم فيها، أنا طول عمري باحب شغلي جداً ومابحبش أتكلم في أي حاجه تانية غيره، بس بقالي فترة عليا هجوم شخصي غير مبرر وكلام كتير له علاقة بحياتي الشخصية، ماحبتش أتكلم فيها غير لما أكون جربت كل الطرق في إني أحاول أحلها الأول".
احمد-فلوكس-هنا-شيحة

هنا شيحة تؤكد انفصالها عن أحمد فلوكس: ماحصلش نصيب

العديد من الأخبار تم تناقلها خلال الفترة الماضية حول انفصال النجمين أحمد فلوكس وهنا شيحة، بعد أقل من عام على زواجهما، حيث تم عقد القران في أكتوبر 2018 الماضي بعدما تعارفا خلال كواليس مسلسل "نصيبي وقسمتك". وزادت حدة هذه الأنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية، وهو ما دعا "التحرير" للتأكد من حقيقة ذلك، وعليه هاتفنا الفنانة هنا شيحة، لتفاجئ الجميع وتؤكد خبر طلاقهما، وشددت هنا شيحة على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة، حيث تُكن لفلوكس كل الاحترام، وقالت نصًا لـ"التحرير": "حقيقي خبر الانفصال، ماحصلش نصيب".
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احمد-فهمى-هنا-الزاهد

أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
نبيل-الحلفاوى (10)

نبيل الحلفاوي يدافع عن العسيلي: الأخ أصر على التصوير

تعرض الفنان محمود العسيلي، لهجوم شديد أمس، بعد انتشار فيديو له من إحدى حفلاته، والتي رفض فيها التصوير مع أحد الجماهير، مما اتهمه الكثير بالغرور، الأمر الذي جعل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي يتدخل بالرد على التعليقات التي هاجمت العسيلي قائلا "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه.. أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا. وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير". كان قد انتشر فيديو لـ"العسيلي" يوبخ أحد معجبيه بطريقة لاذعة أمام الجمهور بعدما طلب التصوير معه.
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