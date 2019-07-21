المالية: صرف قيمة التذكرة فقط في بدل السفر والانتقال
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
وزير المالية
أكدت وزارة المالية حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى.
ووجهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، لمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
وأضافت المالية أنه يعد من هذه الإضافات «الوجبة الغذائية، والتأمين الإجبارى، وضريبة القيمة المضافة».
وطالبت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، الجهات المخاطبة بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى تتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف
وأضافت المالية أنه يعد من هذه الإضافات «الوجبة الغذائية، والتأمين الإجبارى، وضريبة القيمة المضافة».
وطالبت الوزارة، فى كتاب دورى جديد، الجهات المخاطبة بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال، بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن؛ حتى تتسنى إقامة الطعون وطلبات وقف التنفيذ فى ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، تحسبا لصدور أحكام قضائية تؤدى إلى تكبيد الخزانة العامة للدولة أعباء مالية دون مقتضى.
كما طالبت الوزارة هذه الجهات بتضمين أحكام قرار رئيس الوزراء فى المذكرات المعدة للرد على الطلبات المتعلقة بهذا الشأن، والمقدمة أمام لجان التوفيق فى بعض المنازعات، والطعن عليها حال صدورها بالمخالفة لما تقدم، وإقرانها بطلبات وقف التنفيذ.
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