Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص

Avengers

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.

وبتخطي Avengers: Endgame لهذا الرقم يتربع على عرش إيرادات السينما العالمية، ليأتي في المركز الثاني فيلم Avatar، وفي المركز الثالث فيلم Titanic، ثم المركز الرابع Star Wars: The Force Awakens ثم في المركز الخامس فيلم Avengers: Infinity War. ويقوم ببطولة فيلم "Avengers: Endgame" الممثلان روبرت داوني جونيور