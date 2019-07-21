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Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٧ ص
Avengers
Avengers
قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
وبتخطي Avengers: Endgame لهذا الرقم يتربع على عرش إيرادات السينما العالمية، ليأتي في المركز الثاني فيلم Avatar، وفي المركز الثالث فيلم Titanic، ثم المركز الرابع Star Wars: The Force Awakens ثم في المركز الخامس فيلم Avengers: Infinity War. ويقوم ببطولة فيلم "Avengers: Endgame" الممثلان روبرت داوني جونيور
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نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
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أحمد فتحي يكشف عن دوره في «الطيب والشرس واللعوب»

كشف الفنان "أحمد فتحي" عن تفاصيل بشأن الشخصية (خلدون) التي يجسدها في فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، الذي يعرض في دور العرض السينمائي لعيد الأضحى المبارك المقبل، قائلا إنها "جديدة عليه"، ولم يقدمها من قبل. "خلدون" فنان شهرته "الشرس"، لكنه على المستوى الشخصي يمتاز بالشهامة والجدعنة، لكن على المستوى المهني يعرفه الجمهور على أنه شرس لأبعد الحدود. تدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانو نجوم شباك خلال فترة التسعينيات، لكن "دوام الحال من المحال"، إذ تتدهور أحوالهم سريعًا.
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إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
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Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 130 مليون دولار عالميا

يواصل فيلم المغامرة والعائلة "The Lion King" حصد إيرادات ضخمة بشباك التذاكر العالمي، حيث تجاوزت حصيلته بالسوق الأجنبية 130 مليون دولار منذ طرحه في دور العرض يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 76.6 مليون دولار، لتتصدر بكين عائدات الفيلم خارجيا، بينما حلت فرنسا في المرتبة الثانية برصيد 8.3 مليون دولار، و5.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأسترالي، ومن المتوقع أن يشهد الفيلم ارتفاعا ملحوظا في الإيرادات، بالتزامن مع طرحه أمس بصالات السينما الأمريكية.
Simba-in-The-Lion-King-2019

إيرادات The Lion King تتجاوز 100 مليون دولار عالميا

حصد فيلم The Lion King أكثر 100 مليون دولار، في شباك التذاكر العالمي، منذ طرحه في دور السينما يوم الأربعاء الماضي. الفيلم نجح في تحقيق أرباح واسعة في الصين، بلغت 72.6 مليون دولار، و4.8 مليون دولار في فرنسا، و2.9 مليون دولار في أستراليا، و2.3 مليون دولار في ألمانيا، و2.2 مليون دولار في كوريا الجنوبية، وفقا للإيرادات الصادرة عن موقع "Box office Mojo". والعمل من بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو.
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طرح The Lion King في دور السينما بمصر الأربعاء

يبدأ عرض فيلم The Lion King في دور السينما بمصر، الأربعاء المقبل، وهو ثاني تجارب شركة ديزني في إعادة تقديم كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، الذي اقتربت إيراداته من المليار دولار عالميًّا. وتقدم عدد من السينمات الفيلم بتقنية آيماكس، فيقول رمزي خوري، نائب مدير عام شركة أفلام مصر العالمية، "بالطبع يعرف جمهور السينما قصة الفيلم، لكن إعادة إحيائه وإطلاقه بتقنية آيماكس هي خطوة تستهدف من يبحث عن تجربة سينمائية فريدة، والخوض في تفاصيل الصورة والصوت، ونجاح فيلم Aladdin يؤكد تعطش الجمهور لكلاسيكيات الكرتون القديمة بأحدث التقنيات".
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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