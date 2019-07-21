المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

المترو

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.

وكان أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قد أكد منذ أيام أنه تم نقل كل المشجعين أمس خلال نهائى بطولة الأمم الإفريقية، ولم تتلق الشركة أى شكاوى من قبل الركاب. وأضاف عبد الهادى أن مرفق مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة قدم خدمة مميزة للركاب وللمشجعين خلال استقلالهم