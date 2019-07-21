أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد
تحرير:ريهام عبد الوهاب
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أحمد فهمي وهنا الزاهد
حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
1- كنت مقرر إني مش هتجوز تاني، أشتغل وأنبسط مع أصحابي بس، لأنى مش متوفق فى الجواز، لكن أول ما شُفت هنا الزاهد غيرت رأيي، وأصحابي مش مصدقين إني اتغيرت كده.
2- خلصت مسلسل «الواد سيد الشحات» وكنت ناوي أريح شوية، لاقيتها جابت العمال علشان نبدأ تجهيزات فى الشقة، وأنا معاهم كل يوم من 7 الصبح.
3-
1- كنت مقرر إني مش هتجوز تاني، أشتغل وأنبسط مع أصحابي بس، لأنى مش متوفق فى الجواز، لكن أول ما شُفت هنا الزاهد غيرت رأيي، وأصحابي مش مصدقين إني اتغيرت كده.
2- خلصت مسلسل «الواد سيد الشحات» وكنت ناوي أريح شوية، لاقيتها جابت العمال علشان نبدأ تجهيزات فى الشقة، وأنا معاهم كل يوم من 7 الصبح.
3- حددنا فرحنا فى شهر سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزات «عش الزوجية»، لأن هنا طالبة تعديلات كتير فى البيت.
4- إحنا كلنا شغالين بسبب الفنان محمد هنيدي، هو اللى فتح لنا الباب، أنا مقدرش أتريق عليه أبدا، كل التعليقات على السوشيال ميديا مجرد هزار، لأننا أصدقاء جدا.
5- الناس ربطت بين تعليقات على السوشيال ميديا ووجود خلاف بيننا، بسبب أن شقيقي كريم فهمي يعمل على فيلم بنفس فكرة الفيلم الذى يحضر له محمد هنيدي، وأنا أريد أن أضرب فيه، وهذا ليس صحيحا.