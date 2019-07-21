أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

أحمد فهمي وهنا الزاهد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

1- كنت مقرر إني مش هتجوز تاني، أشتغل وأنبسط مع أصحابي بس، لأنى مش متوفق فى الجواز، لكن أول ما شُفت هنا الزاهد غيرت رأيي، وأصحابي مش مصدقين إني اتغيرت كده. 2- خلصت مسلسل «الواد سيد الشحات» وكنت ناوي أريح شوية، لاقيتها جابت العمال علشان نبدأ تجهيزات فى الشقة، وأنا معاهم كل يوم من 7 الصبح. 3-