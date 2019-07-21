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أحمد فهمي: مكنتش ناوي أتجوز تاني.. وفرحي بهذا الموعد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أحمد فهمي وهنا الزاهد
أحمد فهمي وهنا الزاهد
حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية dmc مع الإعلامي رامي رضوان، حيث تطرقا للعديد من الموضوعات، وبينها الحديث عن الخلاف الذي بينه وبين النجم محمد هنيدي، وعن صحة ما نشر حول أن شقيقه كريم فهمي هو السبب فى هذا الخلاف، بالإضافة إلى الحديث عن علاقته بخطيبته الفنانة هنا الزاهد التى شاركته مؤخرا فى بطولة مسلسل «الواد سيد الشحات» الذي عرضه فى موسم رمضان المنقضي، كما تطرق للحديث عن تجهيزاته عش الزوجية، وموعد حفل زفافه على "هنا"، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:
1- كنت مقرر إني مش هتجوز تاني، أشتغل وأنبسط مع أصحابي بس، لأنى مش متوفق فى الجواز، لكن أول ما شُفت هنا الزاهد غيرت رأيي، وأصحابي مش مصدقين إني اتغيرت كده. 2- خلصت مسلسل «الواد سيد الشحات» وكنت ناوي أريح شوية، لاقيتها جابت العمال علشان نبدأ تجهيزات فى الشقة، وأنا معاهم كل يوم من 7 الصبح. 3-
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احمد-عز

أحمد عز يجرب حظه لأول مرة.. 9 عروض مسرحية جديدة

انتعاشة كبيرة تشهدها المسارح المصرية سواء الخاصة أو القومية، وذلك بعد عودة أغلب النجوم إلى خشبة المسرح مرة أخرى، وربما تعد الأزمات الإنتاجية التي مرت بها الدراما التليفزيونية خلال هذا العام مما جعل الكثيرين يفكرون فى بدائل أخرى لمواصلة عملهم، وكان المسرح هو طوق النجاة للكثيرين، وشجع النجاح الكبير الذى حققه كل من أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي والنجم القدير يحيى الفخراني، باقى الممثلين على العودة من جديد إلى جمهور المسرح، بعدما أصبح الجمهور يعى بدور وأهمية المسرح، وضرورة إفاقته بعد تعرضه للإهمال الشديد على مدار السنوات الماضية.
حواديت-الشانزليزيه

«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
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أحمد-فهمي

شاهد.. أحمد فهمي «على السقالة» لمتابعة تشطيب شقته

نشر الإعلامي رامي رضوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم السبت، صورًا تجمعه مع الفنان أحمد فهمي، والتي ظهر فيها أثناء متابعة أعمال "تشطيب" شقة الزوجية. وعلق رضوان على الصور قائلا: "من جوه عش الزوجية اللي حاله اتشقلب.. ومن فوق السقالة واحنا بنبيّض.. وداخل أكوام الرمل والتكسير.. استمتعوا بكره بحلقة خاصة مع العريس النجم أحمد فهمي". وظهر "فهمي" في إحدى الصور وهو "على السقالة"، لمتابعة تطشيب "واجهة" المنزل، وبدا في أخرى وهو يتبادل الحديث مع "الصنايعية".
احمد-فهمى-هنا-الزاهد

هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
محمد هنيدى

هنيدي يعلق على «قصف الجبهة» المتبادل مع أحمد فهمي

قال الفنان محمد هنيدي، إنه "استغرب" حين عرض عليه تقديم عروض "ستاند آب كوميدي"، لأنه لم يسبق أن قدم عروضا مشابهة، ولم يكن متحمسًا للأمر في البداية، لكنه راجع حسابته، وشعر بأنها ستكون إضافة جيدة إلى أعماله، منوهًا بأنه يحب تقديم العروض على المسرح؛ لأنه يتفاعل خلالها مع الحضور. وكشف هنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه خلال رحلته إلى الإمارات، التقى على متن الطائرة، النجم عمرو دياب صدفة، وحدثه عن مشروعه الجديد، ليتوقع له الهضبة أن يحقق نجاحًا "كبيرًا".
احمد فهمى

أحمد فهمي: «كل ما أقصف جبهة هنيدي أطلع خسران» (حوار)

أحمد فهمى.. عرفه الجمهور مع الثنائي شيكو، وهشام ماجد، حين قدّموا في عام 2008، أول أفلامهم "ورقة شفرة"، من إخراج أمير رمسيس، وبعدها توالت نجاحاتهم، فكان فيلم "سمير وشهير وبهير" خطوة فارقة فى مشوارهم الفنى، ثم ضربة أخرى عام 2012 من خلال فيلم "بنات العم"، وبعدها عرض أهم أفلامهم، وأحد أفضل الأعمال المصرية الكوميدية منذ بداية الألفية الجديدة، وهو "الحرب العالمية الثالثة" عام 2014، لتنتهي مع هذا الفيلم قصة الثلاثي، وتبدأ مرحلة الخلافات بينهم، معلنين انفصالهم عام 2016.
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