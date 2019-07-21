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مصرع 3 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية
تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 3 أشخاص، حيث تمتد موجة الحر القاسية من سهول وسط الغرب إلى الساحل الأطلسي. وحسب قناة "الحرة"، فإن اثنين من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن قبل أن تبلغ درجات الحرارة حدها الأقصى، كما توفي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر. وفي يونيو الماضي، سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خصوصا بسبب موجة حر استثنائية في أوروبا، حسب معطيات مركز كوبرنيكوس الأوروبي للتغير المناخي.
واجتاحت موجة شديدة الحرارة وسط وشرق الولايات المتحدة أمس السبت، ما دفع بعض السكان للجوء إلى مراكز تتوافر فيها مكيفات الهواء، فيما وصلت درجة الحرارة في واشنطن إلى 41 درجة مئوية مع توقعات بمزيد من الارتفاع. وذكر أليكس لاميرز من مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للطقس، أن "الجو حار جدا الآن
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أمريكا: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة في مياه الخليج

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود أن واشنطن لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله: "قلقون من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج". وكشف عن دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.
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«إيران خطر عليكم».. تحذير أمريكي عاجل للسفن الدولية بمضيق هرمز

لا تزال الأمور تتأزم والتوترات لا تهدأ في المياه الإقليمية في منطقة الخليج، ما دفع البحرية الأمريكية، لإصدار بيانا عاجلا، اليوم السبت، تطالب فيه السفن الأمريكية والدولية بتوخي الحذر، أثناء عبور مضيق هرمز، مؤكدة أن إيران تشكل تهديدا صريحا للشحن البحري الأمريكي والدولي، في مناطق الخليج ومضيق هرمز وخليج عُمان والبحر العربي والبحر الأحمر، مشيرة إلى أن عناصر من الجيش الإيراني استولوا على سفينتين تحملان العلم البريطاني والليبيري، بحسب ما نقلته العربية.
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سجن متعاقد بوكالة الأمن القومي الأمريكية «سرق بيانات سرية»

قضت محكمة أمريكية، الجمعة، بمعاقبة متعاقد سابق بوكالة الأمن القومي بالسجن لمدة 9 سنوات؛ لسرقته كميات ضخمة من المواد السرية من وكالات المخابرات الأمريكية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد. وحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، فإن ريتشارد بينيت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بالتيمور?? ??بولاية ماريلاند قرر أيضا إخضاع هارولد مارتن، 54 عاما، للرقابة لمدة 3 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ?? ??المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.
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الانقسام يشل خطوات ترامب نحو المحادثات مع إيران

يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرق كل الأبواب الدبلوماسية والسياسية مع إيران، قبل اتخاذ أي قرار قد يؤدي إلى صدام عسكري في الخليج العربي، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب احتجاز إيران عددا من الناقلات. التعامل السياسي والدبلوماسي كان أيضًا أزمة كبيرة بالنسبة للرئيس الأمريكي، لا سيما أنه لم يكن هناك موقف ثابت أو موحد من جانب إدارة ترامب بشأن كيفية التعامل السياسي والدبلوماسي مع طهران، خاصة في ظل التصعيد الذي لا يتوقف بمضيق هرمز.
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أمريكا ترفض رسميا بيع «F-35» لتركيا: مستحيل

علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "F-35" بسبب شراء البلاد منظومات الصواريخ "إس-400" الروسية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستضر التعاون بين أنقرة وواشنطن، بحسب "روسيا اليوم". وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء: "للأسف، قرار تركيا شراء منظومات الدفاع الجوي إس-400 يجعل استمرار مشاركتها في برنامج F-35 أمرا مستحيلا". وأضاف البيان: "لا يمكن أن تتعايش F-35 مع المنصة الروسية لجمع المعلومات الاستطلاعية، التي سيتم استخدامها لدراسة القدرات المتطورة لهذه الطائرات".
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6 نصائح لتعامل المواطنين مع ارتفاع درجات الحرارة

خلال الفترة الماضية حدثت تغيرات فى درجات الحرارة مفاجئة، وتعرضت البلاد لموجات حر شديدة بعد أن ارتفعت درجات الحرارة فى بداية فصل الربيع، وذلك نتيجة التغيرات المناخية التى تجتاح العالم، الأمر الذى تسبب فى التأثير على صحة الإنسان بشكل كبير، حيث يتوقع خبراء المناخ أن درجات الحرارة القياسية، التي شهدتها الكثير من دول العالم على مدار الأسبوعين الماضيين، ربما تجعل من شهر يوليو الجاري أشد الشهور حرارة على الإطلاق، وسنستعرض فى هذا التقرير عددا من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة المستمر.
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أول تعليق من أمريكا على تقاسم السلطة في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الحاكم في السودان وتحالف يضم قوى المعارضة والجماعات الاحتجاجية بشأن تقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات ووصفته بأنه "خطوة مهمة للأمام"، بحسب "سي إن إن عربي". وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن المبعوث الخاص للسودان دونالد بوث سيعود إلى المنطقة قريبًا. ومن المقرر أن يتم قريبًا الانتهاء من تفاصيل الاتفاق، الذي أعلن أمس الجمعة وتوسطت فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، يوم الاثنين الماضي.
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ترحيل المهاجرين يفتح جبهة سياسية جديدة ضد ترامب

لا تزال سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه المهاجرين تحت الأضواء، خاصة بعد تأكيده مؤخرًا أن ترحيلهم بات وشيكًا للغاية، الأمر الذي من المتوقع أن يُحدث حالة من البلبلة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. بوادر الأزمات التي قد تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ظهرت ملامحها من خلال حالة الرفض الواضحة لعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين التي أعلن ترامب، أمس الجمعة، أنها ستبدأ في القريب العاجل، الأمر الذي قد يكون بداية لأزمة سياسية جديدة في واشنطن.
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