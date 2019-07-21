مصرع 3 أشخاص بسبب ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

ارتفاع درجات الحرارة - أرشيفية

تسبب ارتفاع درجات الحرارة بالولايات المتحدة الأمريكية في مصرع 3 أشخاص، حيث تمتد موجة الحر القاسية من سهول وسط الغرب إلى الساحل الأطلسي. وحسب قناة "الحرة"، فإن اثنين من ضحايا موجة الحر توفيا في ولاية ميريلاند بالقرب من واشنطن قبل أن تبلغ درجات الحرارة حدها الأقصى، كما توفي لاعب كرة القدم الأمريكي السابق ميتش بيتروس (32 عاما) بسبب نوبة قلبية نجمت عن الحر. وفي يونيو الماضي، سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خصوصا بسبب موجة حر استثنائية في أوروبا، حسب معطيات مركز كوبرنيكوس الأوروبي للتغير المناخي.

واجتاحت موجة شديدة الحرارة وسط وشرق الولايات المتحدة أمس السبت، ما دفع بعض السكان للجوء إلى مراكز تتوافر فيها مكيفات الهواء، فيما وصلت درجة الحرارة في واشنطن إلى 41 درجة مئوية مع توقعات بمزيد من الارتفاع. وذكر أليكس لاميرز من مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية في الهيئة الوطنية للطقس، أن "الجو حار جدا الآن