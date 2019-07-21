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الجواهر والحجارة.. والبقية في حياتنا!

د. مجدي العفيفي
بقلم: د. مجدي العفيفي
د. مجدي العفيفي
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
اختلاف الرؤي - تعبيرية
اختلاف الرؤي - تعبيرية
من فضلك لا تغلق الدلالة في هذه السردية على معنى واحد ولا تضيق هذه المروية في غرفة مظلمة المعنى.. فالأفق رحب واسع.. ولكل منظوره، فالمسألة ببساطة اختلاف رؤى، فالتعددية في التلقي والفهم تثري الفكر والروح والوجدان... وتجعل للحياة إيقاعا أفضل ووقعا لطيفا، أو يفترض ذلك.
علينا أخذ الحيطة والحذر من التشبه بهذا الرجل الذي جـلس على شاطئ البحر ليلاً قبل الفجر فوجد كـيسًا قد مُلِئَ بالحجارة.. فمد يده وأخذ حجرًا من هذا الكيس وألقاه فى البحر فـأعجبه صوت الحجارة وهـي تُقذَف فى البحر فعاد الكرة مرةً أخرى.. وظل يقذف الحجارة فـي البحر؛ لأنَّ صوت الحجارة عندما يسقط فى الماء كان
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البابا-تواضروس-فى-احتفالات-الكنيسة-القبطية-الارثوذكسية (1)

الكنيسة الأرثوذكسية المصرية.. صراع أم مخاض ميلاد؟

لعبت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية دورًا تاريخيًّا -بكل ما تحمله هذه الكلمة من معانٍ ومحمولات- فى الدفاع عن بعض مكونات الثقافة المصرية عموما، لاسيما الشعبية فى إطار تفاعلاتها مع حركة وإنتاج الثقافة الشعبية كمشترك جامع وموحد بين المصريين أيا كانت دياناتهم ومذاهبهم، وذلك بقطع النظر عن دورها الدينى/ المذهبى فى حماية الإيمان الأرثوذكسى المسيحى، لاسيما بعد مجمع خلقدونيا ذائع الصيت.
تفكير-صعوبة-التذكر (2)

عذاب فكر.. وعذوبة قلب!

وجع آخر في القلب.. كيف يرتاح القلب، يا طبيب القلب؟ تريدني، أيها الطبيب، ألا أمسك القلم، ولا ألمس «الكمبيوتر» ولا أفكر، ولا أسهر لأقرأ الليل وأكتبه! هل أنا رجل خشبي؟ أنا، يا سيدي، كائن ليلي من رواد مملكة الليل، والليل صديق وطويل وعذاب وعذوبة.. هل يرضيك أن أمكث في جزيرة معزولة، وكل شيء فينا مخترَق؟! كل شيء حولنا يخترق حتى لو يحرق ويحترق، ويساعد على إشعال الفتن الإعلامية والبغضاء الاجتماعية.. كل شيء حولنا يباع ويشترى، تاريخنا مسروق من المتربصين بل يسرقه بعضنا من بعضنا، الجغرافيا تحولت إلى لعبة قمار، وهي التي لا تعرف إلا الثبات، كلنا متفرجون نمارس فنون الفرجة، ولا نملك إلا إياها.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (4)

«نفس الفلاح» قراءة في كتاب «الفلاحون» 2-2

فوتوغرافيا: سلوى رشاد
فتاة-رحلة

رغم أن الرحلة قصيرة!

صعدت المرأة إلى الحافلة وهي محملة بعدة حقائب، جلست بجانب فتاة بعد أن اصطدمت بها هي وحقائبها، رأى رجل هذا المنظر، فانزعج وسأل الفتاة: لماذا لم تقولي شيئا لهذه المرأة الفوضوية؟ أجابت الفتاة بهدوء وهي تبتسم: ليس من الضروري أن تكون قاسيا وتجادل على شيء تافه، الرحلة قصيرة وأنا سأنزل في المحطة المقبلة.
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