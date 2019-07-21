الجواهر والحجارة.. والبقية في حياتنا!

د. مجدي العفيفي

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

اختلاف الرؤي - تعبيرية

من فضلك لا تغلق الدلالة في هذه السردية على معنى واحد ولا تضيق هذه المروية في غرفة مظلمة المعنى.. فالأفق رحب واسع.. ولكل منظوره، فالمسألة ببساطة اختلاف رؤى، فالتعددية في التلقي والفهم تثري الفكر والروح والوجدان... وتجعل للحياة إيقاعا أفضل ووقعا لطيفا، أو يفترض ذلك.

علينا أخذ الحيطة والحذر من التشبه بهذا الرجل الذي جـلس على شاطئ البحر ليلاً قبل الفجر فوجد كـيسًا قد مُلِئَ بالحجارة.. فمد يده وأخذ حجرًا من هذا الكيس وألقاه فى البحر فـأعجبه صوت الحجارة وهـي تُقذَف فى البحر فعاد الكرة مرةً أخرى.. وظل يقذف الحجارة فـي البحر؛ لأنَّ صوت الحجارة عندما يسقط فى الماء كان

علينا أخذ الحيطة والحذر من التشبه بهذا الرجل الذي جـلس على شاطئ البحر ليلاً قبل الفجر فوجد كـيسًا قد مُلِئَ بالحجارة.. فمد يده وأخذ حجرًا من هذا الكيس وألقاه فى البحر فـأعجبه صوت الحجارة وهـي تُقذَف فى البحر فعاد الكرة مرةً أخرى.. وظل يقذف الحجارة فـي البحر؛ لأنَّ صوت الحجارة عندما يسقط فى الماء كان يُسعِده..

طلع عليه الصبح وهو يتنفس وهو في غيه السماعي من وقع الحجارة في الماء، حتى إذا أشرقت الشمس فإذا نورها يكشف المفاجأة ليتضح محتوى الكيس الذى بجواره، وما بقِـيَ فـي الكيس إلا حجر واحد، فنظر الصياد إلى هذا الحجر، فوجده «جوهرة»(!!) واكتشف أن كل ما ألقاه من قبل كانت (جواهر) وليست (حجارة)، وظلَّ يقول بنبرة ندم: يا لغبائـي كنت أقذف الجواهر على أنها حجارة لأستمتع بصوتها فقط! والله لو كنت أعلم قيمتها ما فرطت فيها هكذا..!

ترى كم من الجواهر الإنسانية ضلت الطريق وصارت أقل من الحجارة؟

لك أن تسحب معنى هذه السردية على أن (كيس الجواهر) هو العمر الذي نلقي به ساعة في إثر ساعة دون جدوى!

و(صوت الماء) من الممكن أن يرمز إلى متاع الدنيا المؤقت وشهواتها الموسمية..

ولمَ لا يكون (ظلام الليل) هو الغفلة التي تأخذنا وتلهينا، حتى يظهر (الفجر) فيجلِّى (الحقيقة) لا سيما حين يأتينا اليقين، "أتى أمر الله فلا تستعجلوه". [النحل: 1]!

أيتها الحقيقة.. أيتها السيدة التي ننحني لها إجلالا حتى لو جاءت متأخرة، ودائما هي كذلك.. أليس كذلك؟

اليقظة.. ينبغي أن تكون (المانشيت) الرئيسي في صحيفة وجودنا اليومي (بلغة الصحافة)..

واحسرتاه على العباد الذين يضيعون أوقاتهم وجواهرهم بلا فائدة، ويندمون حيث لا ينفع الندم... ويفاجأون بنداء "اقْرَأْ كِتَابَكَ.....". [الإسراء: 41] بعد التمهيد الكوني "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ". [ق: 22].

ولأن الشيء بالشيء يذكر، لماذا ننسى أن لا شيء في الطبيعة يعيش لنفسه، بمعنى أن: ‏النهر لا يشرب ماءه.. والبحر لا يأكل سمكه.. والأشجار لا تأكل ثمارها.. و‏الشمس لا تُشرق لذاتها.. ‏والزهرة لا تعبق لنفسِها.. ‏وذات الضَّرْع لا تشرب لبنها..‏

خلق الخالق العظيم الأشياء لتخدم غيرها ‏وتلكم حكمة الله ورسالته لنا.. ‏لنعش بعضنا لبعض ‏ولنكن عونا بعضنا لبعض ‏ولنسع في الخير.. إذا جاءك المهموم..أنصت! وإذا جاءك المعتذر..اصفح! وإذا قصدك المحتاج.. أنفق!

ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف ولكن المطلوب أن تكون في أخلاقك آية، على حد تعبير مصطفى محمود..

كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير يظل مغروسًا في النفوس فهنيئًا لمن يزرع الخير والطيب بين الناس..

اجعل من يراك يدعو لمن رباك.. خاصة أنتم أيها الشباب...

وتذكر وثق أن نقاء القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله بها من أحب..

لا.. لا.. أنا لا أرتدي ثوب الواعظ، لكنه رحيق التجارب بترابها وتبرها.. وحريق التحولات بآلامها وآمالها.. واستقطار عبير الأيام بحلوها الذي يعادل مرها... وبريق الحياة تعميرا وتنكيسا..

والبقية في حياتي.. وحياتك.. وحياتنا أجمعين...!

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،

@ في عين الشمس:



1- كن أعمى في هذه الحالة: ادخل بيوت الناس أعمى واخرج منها..! حاول فهذا أفضل لك ولهم... إنها أخلاق إنسانية... أليس كذلك؟

2- نعم الصورة العربية مقبضة بسبب المتشبثين بكراسي السلطة ولا يستحقونها، وإذا صدق انتحار المعنى فإنه ينسحب أيضا الجهات المتعددة التي تمول الحروب «المسيحية» في سبيل الله والحروب «الصهيونية اليهودية» في سبيل الله، وليس فقط الذين يحاربون في سبيل «الاسلام». هناك خرافة دينية منتشرة بسبب تضييق المعنى المفتوح لـ«سبيل الله» على الحروب، الله قادر على الدفاع عن حدوده.

3- الحكماء لا يطرقون الأبواب.. لأن لديهم كبرياء وعزة وكرامة. وهذه قيم مفقودة عند الذين يثرثرون ليل نهار في وسائل الإعلام ويريقون ماء وجوهههم على أبواب الحكام بلا حياء أو خجل.



@ ثقافة الأسئلة:

1- البيت الذي يضيء فيه مصباح لا يقتحمه اللص.. لكنه يدخل البيت المظلم الخرب.. بيتنا العربي يحتاج إلى الترتيب أولا قبل التعامل مع الخارج، وما لم يتم ذلك سيظل البيت ملجأ للصوص المال والسياسة والاقتصاد، وتظل غواية النهب والسلب عنوان العلاقة يين العرب والغرب الانتهازي مصاص الدماء.

2- لماذا نبكي دائما على أطلال الأمس في السياسة والثقافة والاقتصاد والفقه والفكر والفن.. في كل مسار؟ لماذا نلتفت باستغراق إلى الوراء فلا نواجه اللحظة الراهنة باجتماعيتها وتاريخيتها، ولا نرجو لقاءها بثوابتها ومتغيراتها؟ لماذا نغرق أنفسنا ونستغرق في اللحظة الماضية أكثر مما ينبغي.

3- الماضي لا يمكن أن يعود، ولا ينبغي له، إذ لا يمكن القياس عليه.. لماذا نهرب إلى المجهول واللا معقول ونظل في انتظار ما لا يجيء.. ونتوه في دوائر التهويمات؟ لماذا ندمن الاستنساخ.. ونصر على استنساخ أشخاص عاشوا زمانهم، ونتهافت على استنساخ مواقف، والتاريخ لا يمكن أن يتكرر.





