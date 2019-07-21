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عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
مجلس النواب
مجلس النواب
وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
وأضاف: «فى الثالث والعشرين من يوليو أكدت مصر انتماءها إلى أمتها العربية، ووقفت مساندة لكل حركات التحرير الوطنى عبر القارات، وكان لها تأثيرها الفاعل فى بناء حركة عدم الانحياز، ومناهضة الأحلاف العسكرية». واختتم برقيته موجها حديثه للرئيس السيسى: «باسمى واسم نواب المجلس أهديكم خالص التهنئة
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مترو

مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.
مترو

المترو: عطل مفاجئ بين محطتي غمرة والشهداء

أعلنت الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بأحد تراكات الإشارات بالسكة ما بين محطتى غمرة والشهداء باتجاه حلوان بالخط الأول، الأمر الذى أدى إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر وسرعتها لا تتجاوز 20 كم نتيجة هذا العطل المفاجئ. وأوضحت الشركة أنه تم تسيير جميع القطارات فى هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات فى المنطقة من محطة سراى القبة حتى محطة الشهداء، حرصا على سلامة الركاب والقطارات، وجارٍ فحص التراك المذكور بمعرفة فرق الطوارئ بالإشارات لعودة الحركة إلى طبيعتها فور إصلاح العطل.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
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طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان العربي «دور ثان» ورقيا

انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، صباح اليوم الأحد، بأداء امتحان مادة اللغة العربية، إذ يؤدى نحو 9 آلاف طالب وطالبة الامتحان ورقيا فى المدارس، من خلال لجان امتحانات وأرقام جلوس. وتتابع الوزارة امتحان الفرصة الثانية لطلاب أولى ثانوى، من خلال تقرير يومي يتم استلامه من المديريات والإدارات التعليمية، وستتم إزالة أى عقبات أو مشكلات قد تواجه الطلاب. ويؤدي الطلاب الامتحانات من منهج الفصل الدراسي الثاني، وتعقد الامتحانات ورقيا على نظام البوكليت، أى أن الطالب يجيب فى نفس كراسة الأسئلة.
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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الجمعيات الأهلية بالقانون الجديد.. الشروط والمحاذير

بعد مرور أكثر من 8 أشهر على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم فى نوفمبر الماضي، على إعادة طرح قانون الجمعيات الأهلية للتعديل، وافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ، بعد المطالب المتكررة والمتزايد لتعديله، وأكد البرلمان أن تعديل القانون يأتي من أجل تعزيز العمل الأهلي لما له من دور إيجابي في التنمية الاجتماعية. ونستعرض فى التقرير التالي شروط إنشاء الجمعيات الأهلية، إضافة إلى الإعفاءات والمحاذير لعملها بموجب القانون الجديد.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

«قرطام» يقترح بالبرلمان إنشاء منطقة صناعية بالبحيرة

تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، باقتراح للدكتور علي عبد العال، بإنشاء منطقة صناعية بمحافظة البحيرة، بناءً على مقترح تقدمت به أمانة الحزب بمركز إدكو بالبحيرة، وإحالته إلى اللجنة المختصة بالبرلمان. وقال «قرطام»، إنه سبق وتقرر إقامة منطقة صناعية علي مساحة 250 فدان بمركز إدكو بمحافظة البحيرة، ولم يتم البدء في تنفيذ هذا المشروع الهام حتى الأن، لافتًا إلى أن المناطق الصناعية تعد هى البوابة الجاذبة للاستثمار، والتي يتمكن من خلالها الشباب إقامة مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف إيجاد فرص عمل لهم.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

خالد شعبان: سأتقدم بطلب إحاطة حول حجب موقع «التحرير»

استنكر النائب خالد شعبان، عضو مجلس النواب وتكتل "25- 30"، تحت قبة البرلمان، حجب موقع جريدة "التحرير" الإخباري دون أي سبب من القانون، بحسب البيان الذى نشرته إدارة المؤسسة، أمس الأحد، لافتًا إلى أن حجب المواقع والتضييق على حرية الرأي والتعبير يمثلان خطورة على المجتمع. وأضاف شعبان، فى تصريح لـ«التحرير» أنه سيستخدم الأدوات البرلمانية وسيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه للجهات المعنية؛ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء حجب تلك المواقع.
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