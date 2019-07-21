عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

مجلس النواب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».

وأضاف: «فى الثالث والعشرين من يوليو أكدت مصر انتماءها إلى أمتها العربية، ووقفت مساندة لكل حركات التحرير الوطنى عبر القارات، وكان لها تأثيرها الفاعل فى بناء حركة عدم الانحياز، ومناهضة الأحلاف العسكرية». واختتم برقيته موجها حديثه للرئيس السيسى: «باسمى واسم نواب المجلس أهديكم خالص التهنئة