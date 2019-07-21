زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

بُهر بنظافة منزل عروسه وجودة طهي حماته واعتقد أن ابنتها ربة منزل ممتازة مثلها، لكنه وجدها مهملة فاشلة غير نظيفة تستجدي مساعدة والدتها فى الطهي لهما أسبوعيا

تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.

كشف الزوج عن أنه تقدم لخطبة شقيقة صديق عمره، الذى زامله من المرحلة الابتدائية حتى دخلا الجامعة معًا، وكان دائمًا يزورهما فى المنزل، ويتناول الطعام معهما، ويودهما فى المناسبات المختلفة، ومن شدة الصداقة بينهما كانت والدة صديقه ترد على اتصالاته بنجلها باعتباره ابنها، ولو ضايقها الأخير أو أساء التصرف كانت

كشف الزوج عن أنه تقدم لخطبة شقيقة صديق عمره، الذى زامله من المرحلة الابتدائية حتى دخلا الجامعة معًا، وكان دائمًا يزورهما فى المنزل، ويتناول الطعام معهما، ويودهما فى المناسبات المختلفة، ومن شدة الصداقة بينهما كانت والدة صديقه ترد على اتصالاته بنجلها باعتباره ابنها، ولو ضايقها الأخير أو أساء التصرف كانت تشكوه إلى صديقه، وتطلب منه نصحه، وأحب الزوج الأسرة محبة شديدة، جعلته يفكر جديا فى الارتباط بشقيقة صاحب عمره.

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يقول الزوج: بعد الصداقة وعشرة العمر، أحببت الفتاة لأنها من بيت كرم، وأهلها أناس فى منتهى الذوق والأخلاق، ولم أكن أعلم أن سر دفعي للارتباط بها هو حماتي، وأخذ يمدح فى السيدة وكم هى أم مثالية، وسيدة حنون وودود، وبيتها نظيف وشديد الترتيب والجمال، وطعامها رائع، يشتاق إلى تناوله حتى مع القطيعة التى تسببت فيها زوجته، إذ كان يعتقد أن سمات حماته هي صفة الأسرة بأكملها، قبل أن يلقنه الواقع درسا قاسيا.





شرح صاحب دعوى النشوز أن زوجته على خلاف والدتها تمامًا، وأيقن أن نظافة منزل الأسرة وطعامها الشهي ما هما إلا جهد خالص من الأم، التى أسرفت فى تدليل ابنتها الوحيدة وسط 3 أشقاء، وجعلتها أميرة بينهم، ونسيت أن تعلمها أن تكون ربة منزل مرتبة ونظيفة فى منزلها، تطهو أبسط المأكولات ما دامت لا تحسن إعدادها كأمها، وهو ما عانى منه الزوج بعد نفاد "خزين الفرح".



رتبت الحماة مسكن الزوجية ونظمته كأحسن ما يكون، وخلال أسابيع الزواج الأولى، كانت ثلاجة العروسين عامرة بكل ما لذ وطاب من طهي حماته المحترفة، لكن مع مرور أيام الزواج وجد العريس زوجته لا تحسن الطهي بل ولا تعرف أبجدياته، وتريد من والدتها أن تحضر يومًا فى الأسبوع لتطهو لها، كما أنها مهملة فى تنظيف المنزل، تكتفي بتلميع الأثاث دون مسح الأرضيات أو تنظيفها بجدية إلا مع قدوم كل عيد.



كان الزوج يشعر بالحرج وهو يرى حماته تأتي لخدمته هو وزوجته، ودائمًا كان ينهر الأخيرة للتعلم لكي تريح والدتها، ويسألها ماذا ستفعل لو حدث لحماته مكروه، وهو ما حدث بالفعل، إذ أصيبت الحماة بنوبة مرضية، أعجزتها عن الطهي لقرابة شهرين، نقلت زوجته فى أولهما الإقامة إلى منزل أسرتها، ومع تحسن حالة والدتها عادت إلى مسكن الزوجية، لكن كان وجودها كعدمه، فهي لا تطهو الطعام، ولا تجيد ترتيب الشقة، ولا حتى تهتم بملابس زوجها وكيها وترتيبها، فدبت الخلافات بينهما.





فوجئ الزوج بعلم أسرة زوجته بخلافاته، ولوم حماته له على عدم تحمّله ابنتها فى ظل مرض أمها، فصارحها برغبته فى اعتماد زوجته على نفسها، والقيام بواجبات المنزل من تنظيف وطهي، وهنا وجد زوجته تتدخل بإهانته والتكبر عليه، وطالبته بالاستعانة بخادمة، وأخبرته بأنها غير معنية بالطهي وتنظيف المنزل، وتضايق الزوج من أسلوبها ورد عليها بقوله: «إذا كان أمك اللى أحسن منك وماتساويش ظفرها بتخدم نفسها وبيتها بنفسها».



ومع عِند الزوجة استمرت الخلافات بين الزوجين، وخسر الزوج بسببها صديقه، وبات على خلاف دائم مع شقيقيه بسبب زوجته، وفى كل محاولة للصلح كانت زوجته تتطاول عليه وتهينه، فيوبخها بدوره، ويتدخل أشقاؤها ضده بدورهم، واستمرت الزوجة تعند فى هجر مسكن الزوجية، وطلبت الطلاق، حتى قرر الزوج إقامة دعوى نشوز ضدها بمحكمة الأسرة بإمبابة.

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