جريمة

زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

بُهر بنظافة منزل عروسه وجودة طهي حماته واعتقد أن ابنتها ربة منزل ممتازة مثلها، لكنه وجدها مهملة فاشلة غير نظيفة تستجدي مساعدة والدتها فى الطهي لهما أسبوعيا
تحرير:سماح عوض الله ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣١ ص
خلافات زوجية- تعبيرية
خلافات زوجية- تعبيرية
أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
كشف الزوج عن أنه تقدم لخطبة شقيقة صديق عمره، الذى زامله من المرحلة الابتدائية حتى دخلا الجامعة معًا، وكان دائمًا يزورهما فى المنزل، ويتناول الطعام معهما، ويودهما فى المناسبات المختلفة، ومن شدة الصداقة بينهما كانت والدة صديقه ترد على اتصالاته بنجلها باعتباره ابنها، ولو ضايقها الأخير أو أساء التصرف كانت
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سجن (2)

سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
طعن-بالسكين

طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
جثة

«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
ضبط طن-لحوم-ودواجن-فاسدة-بمطعم-شهير (12)

مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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اختطاف-طفل

زوجة في دعوى خلع: يتعاطف مع الأشرار و«بيعض العيال»

أقامت زوجة دعوى خلع بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بالتفريق بينها وبين زوجها بطلقة بائنة بالخلع، مؤكدة استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله حال استمرار الزواج، معتبرة زوجها إنسانا غير طبيعي سلوكيا، ولديه ميول عدوانية وشريرة، ما يجعلها تخافه وتخشى ردود أفعاله، وذكرت منها تفضيله الأشرار فى كل الأفلام التي يشاهدها، وضحكه المتكرر عندما يقع أمامه حادث عارض لأى شخص آخر، وكذلك تشفيه فى الأطفال حال سقوطهم أو إصابتهم بقوله: «أحسن يستاهلوا»، وضمن تصرفاته الغريبة عض الأطفال.
خلافات-زوجية-طلاق

زوجة فى دعوى خلع: «النكد لي والحب والغرام لزميلته»

باتت تكره الرجال جميعهم، فبسبب سوء سلوكه بات العيش معه مستحيلًا، وحجته الوحيدة لعدم تطليقها طفلاهما، فكلاهما صارح الآخر: «أنا مستحمل بس علشان خاطر العيال»، اتفقا وتراضيا على أن يعيشا أغراب تحت سقف واحد، الأب يعمل ويلهو فى وقته كما يشاء، والأم تراعي أولادها وتطهو لهم وتعلمهم وتخرج للعمل إن أرادت، على ألا يحتك أي منهما بالآخر، لكن الزوج خالف الاتفاق وحاول كسره عدة مرات، أحيانًا بالحيلة وأحيانا أخرى بالشجار، وهو ما دفع الزوجة إلى اللجوء لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى خلع.
انتحار

زوج فى دعوى نشوز: عايزاني أقاطع أخويا ومردش الجميل

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته بمحكمة الأسرة، بطالب فيها بإثبات نشوزها، وإسقاط مستحقاتها عليه، حتى يتمكن من تطليقها دون دفع نفقة لها، وذلك بعد إصرارها على هجر مسكن الزوجية، حينما علمت بتصالح زوجها مع شقيقه، وخروجهما معًا للجلوس على المقهى، بعيدًا عن المشكلات التى تفتعلها زوجتاهما، وهجرة الزوجة مسكن الزوجية ورفض العودة إليه لقرابة 6 أشهر، واشتراطها على زوجها بيع شقته فى منزل أسرته، وشراء شقة تمليك فى مكان آخر بدلا منها، وهو ما رفضه الزوج، ودفعه إلى إقامة دعوى نشوز لردع زوجته عن مطالبها.
خلافات-زوجية-طلاق

زوج في دعوى نشوز: تبخل على أمي باللقمة في بيتي

أقام جزار دعوى نشوز ضد زوجته، يتهمها فيها بالخروج عن طاعته وهجر مسكن الزوجية، مطالبًا بإثبات نشوزها، وإسقاط كل مستحقاتها عليه لكونها ناشزا، حتى يتمكن من تطليقها دون مضايقتها إياه بالمطالبة بمستحقاتها، وذلك لكونها زوجة شديدة البخل والحسد، رغم أن لديها لسانا عذبا وتدّعى طوال الوقت أنها "ملاك منزل"، وهى فى حقيقة الأمر "شيطان حاقد" حتى على نفسه، ما جعله يكرهها ويمقت النظر فى وجهها، ويتمنى تطليقها والخلاص منها فى أقرب وقت، رغم إنجابه منها طفلة، مُعدًّا ارتباطه بها غلطة عمره.
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