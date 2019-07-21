وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو
اللواء توفيق: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنية لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء»
تحرير:محمد عبد الجليل
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
الرئيس السيسي ووزير الداخلية
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثوةر 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وجاء في البرقية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد». وأضافت البرقية: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور».
واستطرد الوزير في البرقية: "لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات».
وختم وزير الداخلية برقيته لرئيس الجمهورية: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم، وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها..
واستطرد الوزير في البرقية: "لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات».
وختم وزير الداخلية برقيته لرئيس الجمهورية: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم، وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها.. ليحصد الشعب المصرى العظيم ثمار التنمية والازدهار والرخاء، وكـل عــام وسيادتكم بخــير».
كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للأستاذ الدكتور على عبد الـعال، رئيس مجلس النواب.. جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد».
وأضاف: «تُجسد تلك الثورة المجيدة أعظم صور التحدى والإرادة لإعلاء قيم العزة والكرامة على مر الزمان.. ويأتى احتفالنا بها فى كل عام ليؤكد العزم على مواصلة صناعة مستقبل مشرق لأجيال تنعم بالأمن والرخاء فى ظل القيادة الوطنية الحكيمة لمسيرة التنمية والبناء، حــفظ الله مصر واحة للخير والنماء ورعى رجالها وأبطالها.. وكلل بالنجاح مسيرتكم الوطنية المعطاءة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».
وبعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة ثالثة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء... جاء بها: «بمشاعر ملؤها التوقير لشخصكم الكريم، أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد».
وتابعت البرقية: «ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى الوطنية الخالدة التى تجسد على مر التاريخ نموذجاً لاصطفاف الشعب والجيش المصرى العظيم لإعلاء راية الوطن خفاقة فوق أحقاد الطامعين.. لنرجو لمسيرة سيادتكم المعطاءة التوفيق والسداد.. للوفاء بمتطلبات الحاضر وتمهيد السبيل لمستقبل أرغد للبلاد.. ينعم فيه الشعب المصرى العظيم بثمار التنمية والرخاء، وكـل عــام وسيادتكم بخــير».
كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة أن نعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد».
وأضاف الوزير في برقيته: «ستظل ثورة يوليو المجيدة على مر العصور بؤرة إشعاع وشعلة نور لا تنطفئ، نسترجعها كمصدر لقيم العطاء والفداء.. تلك الذكرى الوطنية التى يعتز بها المصريون ويُجسد أحداثها تلاحم شعب أبى مع قواته المسلحة الباسلة لإعلاء قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية».
واختتمت البرقية: «عاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن.. يواصل أبطالها العطاء فى ميادين الفداء والتنمية والبناء.. لتبقى مصر دائماً واحةُ يحدوها التقدم والعزة والرخاء».
كما بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها: «يسرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة يوليو المجيدة، أن نبعث لسيادتكم والإخوة والأبناء قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، بأخلص التهانى وأسمى الأمانى.. متمنين لسيادتكم مزيداً من الرفعة والتقدم.. داعين المولى تعالى أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم".