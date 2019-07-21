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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو

اللواء توفيق: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنية لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء»
تحرير:محمد عبد الجليل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص
الرئيس السيسي ووزير الداخلية
الرئيس السيسي ووزير الداخلية
بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثوةر 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وجاء في البرقية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد». وأضافت البرقية: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور».
واستطرد الوزير في البرقية: "لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات». وختم وزير الداخلية برقيته لرئيس الجمهورية: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم، وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها..
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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السيسي: الشعب البطل الوحيد في الـ5 سنوات الماضية

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، كلمة خلال زياته لطلبة الكلية الحربية، أن الأمور في مصر تسير بشكل جيد في كافة المجالات، والشعب المصري هو البطل الوحيد خلال الـ5 سنوات الماضية، موضحا أنه جاء للكلية ليطمأن على رجال مصر ويطمأنهم على سلامة بلادهم، وأنه يعرف حجم الجهد المبذول في الكلية لإعداد جيل جديد من القادة والمقاتلين، قائلا: "هذا الجيل مسلح بالقدرة في مختلف المجالات سواء قدرة بدنية أو علمية أو مهارات اخرى مطلوبة، الدنيا بتتغير وإحنا كمان بنتغير ونتطور طبقا للتغير، لمواكبة العصر الذي نعيش فيه".
السيسى-فى-الكلية-الحربية (3)

كونوا قدوة للشباب..رسائل السيسي لطلاب الكلية الحربية

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم السبت، بزيارة تفقدية للكلية الحربية، إذ تابع برامج التدريب اليومية لرفع الكفاءة البدنية، وكذلك الإعداد المهارى لطلبة الكلية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي شارك طلبة الكلية الحربية في نشاطهم الرياضي فجرا، كما تحدث خلال الجولة مع طلبة الكلية الحربية.
فلوس

غدا..بدء صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادة الجديدة

قررت وزارة المالية بدء صرف رواتب وأجور شهر يوليو الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، غدا، الأحد، الموافق 14 يوليو 2019، بما فيها المحول منها على البنوك، وذلك بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالى الجديد 2019-2020، وتيسيرا على العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد. ومن المقرر أن يتم صرف العلاوات والمزايا النقدية الأخرى مع راتب شهر يوليو الجاري، وحسب المالية، فإن عملية صرف الراتب الشهري للموظفين سوف تتم على مدى 5 أيام من موعد بدء الصرف.
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السيسي يبحث تطوير التعليم العالي وإنشاء جامعات جديدة

إدماج المتغيرات الحديثة التي تميز العصر الحالي بالمنظومة التعليمية وفي المناهج الجامعية كان محور اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.? وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والموقف التنفيذي للمشروعات القومية في ذلك القطاع وإنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتطبيق نظام الاختبارات الإلكترونية بالجامعات، فضلاً عن الاستعدادات للعام الدراسي الجامعي الجديد 2019/2020.
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