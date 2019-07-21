وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بثورة 23 يوليو

اللواء توفيق: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنية لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء»

تحرير:محمد عبد الجليل ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٤ ص

الرئيس السيسي ووزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بعدة برقيات تهنئة لرموز الدولة بمناسبة الاحتفالات بثوةر 23 يوليو المجيدة، استهلها ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية. وجاء في البرقية: «بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسرنى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بصادق التمنيات بدوام التوفيق والسداد». وأضافت البرقية: «الاحتفاء بتلك الذكرى الوطنية الخالدة إنما يُجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء وطنى أهدت الأمم نموذجاً فريداً لشعب عظيم يلتف حول قيادته الحكيمة عبر العصور».

واستطرد الوزير في البرقية: "لتحيا مصر الكنانة فى عزة وكرامة.. ويرسخ للأجيال المتعاقبة قيم العطاء والولاء.. لغدٍ مشرق ومستقبلٍ مفعم بالآمال والطموحات». وختم وزير الداخلية برقيته لرئيس الجمهورية: «حفظكم الله يا سيادة الرئيس ورعاكم، وكلل بالنجاح مسيرة عطائكم لبلوغ مسارات التنمية الشاملة مستهدفاتها..