مترو الأنفاق: عودة حركة القطارات بالخط الأول

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٤٩ ص

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

أصدر المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادي، بيانا صحفيا، اليوم الأحد، يعلن فيه عن عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول، من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة في الاتجاهين، وذلك بعد إصلاح عطل استغرق 45 دقيقة، قائلا إنه تم إصلاح العطل المفاجئ بأحد "تراكات" الإشارات بين محطتي غمرة والشهداء، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها وهي 80 كيلومترا/ ساعة، مؤكدا أن القطارات بالخطوط الثلاثة تسير حاليا بشكل طبيعي، وبالسرعات المقررة لها في الاتجاهين.

وأدى العطل قبل إصلاحه إلى دخول القطارات محطة الشهداء ببطء وحذر بسرعة لا تتجاوز 20 كيلومترا/ ساعة؛ ما استلزم تسيير جميع القطارات في هذه المنطقة بسرعة بطيئة، وكذلك حجز القطارات على أرصفة المحطات في المنطقة من محطة سراي القبة وحتى محطة الشهداء؛ حرصا على سلامة الركاب والقطارات.وكان عبد الهادي قد أكد منذ