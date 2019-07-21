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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٥٦ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلا، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 24 34الإسكندرية 26 30بلطيم
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«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

حر ورطوبة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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الأرصاد: طقس اليوم حار.. ورياح مثيرة للأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل-فى-ميدان-التحرير

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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