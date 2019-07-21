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«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
أعلنت استوديوهات "مارفل" رسميا عن مشاريعها السينمائية التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري. وتتعاون "مارفل" في أفلامها الجديدة مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون. ومن جانبها، أكدت أنجلينا جولي خلال المؤتمر، انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي" من خلال فيلم "The Eternals- الخالدين"، مشيرة إلى أن طبيعة دورها تتطلب خضوعها لفترة تدريب، ومن المقرر طرح الفيلم في 6 نوفمبر عام 2020.
كما أعلنت "مارفل" عن إطلاقها فيلم "Black Widow- الأرملة السوداء" في 1 مايو 2020، بطولة سكارليت جوهانسون التي تلعب دور العميلة السرية "ناتاشا"، ويعد أول فيلم مستقل حول الشخصية التي ظهرت في فيلمي "الرجل الحديدي" و"أفنجرز". وفاجأت "مارفل" الحضور بإعلان إعادة إصدار فيلمها "Blade" ويقوم ببطولته الحاصل
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«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.
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Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
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نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
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أنجلينا جولي

أنجلينا جولي بـ«قميص نوم» في باريس (صور)

النجمة الأمريكية الشهيرة أنجلينا جولي دائمًا تخطف أنظار محبيها وعدسات المصورين بإطلالات جذابة وأنيقة، وفعلتها هذه المرة في أثناء وجودها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث ارتدت "جولي" البالغة من العمر 43 عاما، صباح الثلاثاء، فستانا طويلا بدون أكمام باللون الأبيض المخطط بخطوط رفيعة سوداء اللون، وانتعلت حذاءً باللون الأسود، وحملت شالا من الصوف باللون الأبيض على ذراعيها، ووضعت لمسات من المكياج الرقيق الهادئ، بالإضافة إلى أن "أنجلينا" قامت بتصفيف شعرها بشكل مريح لينسدل على كتفيها وظهرها.
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شاهد.. أنجلينا جولي تعلن الحرب في Maleficent 2

طرحت استوديوهات شركة والت ديزني، تريلر فيلم Maleficent: Mistress of Evil، الذي تقوم ببطولته النجمة العالمية إنجلينا جولي، والذي يعد الجزء الثاني من فيلم Maleficent، المعروض عام 2014، وحقق نجاحًا مذهلا حول العالم. ووصلت مدة التريلر إلى أكثر من دقيقتين، كانت كافية لإثارة حماس الجمهور، الذي يتشوف إلى مشاهدة جزء لا يقل في المستوى عن سابقه، كما بدا من الإعلان الرسمي للفيلم، (المستوحى من القصة الكلاسيكية الشهيرة "سنووايت") أن تكلفته ستتجاوز سابقه أيضًا، كما تركت الفنانة إيل فانينج التي تلعب دور الأمير الصغيرة، انطباعًا جيدًا من خلال التريلر.
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ما لا تعرفه عن توم هانكس.. جده رئيس سابق لأمريكا

توم هانكس هو ممثل ومخرج وكاتب ومنتج أمريكي، حائز جائزة الأوسكار مرتين وجائزة إيمي وأربع جوائز الجولدن جلوب، وأكثر من 80 جائزة أخرى، ولد في 9 يوليو 1956 في كونكورد بولاية كاليفورنيا، وكانت بدايته في مهرجان بحيرات شكسبير العظمى عام 1977، انتقل فيما بعد إلى نيويورك، ثم لعب دور البطولة في المسلسل التليفزيوني Bosom Buddies لكنه أصبح أكثر شهرة عندما لعب دور البطولة في فيلم للمخرج رون هوارد Splash، ثم وصل للنجومية بالعديد من الأفلام الشهيرة عالميا. وبمناسبة احتفاله اليوم بذكرى ميلاده، إليك أبرز المعلومات التي ربما لا تعرفها عنه:
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ماجد الكدواني يستعد لامتحان «بره المنهج»

يستعد الفنان ماجد الكدواني، خلال الفترة المقبلة، لتقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم "بره المنهج"، حسب إعلان إحدى شركات الإنتاج الفني. ومن المقرر أن يقوم بكتابة السيناريو، المؤلف خالد دياب، ويخرجه عمرو سلامة. وكان آخر أعمال ماجد الكدواني في السينما فيلم "نادي الرجال السري"، حيث شارك النجم كريم عبد العزيز في بطولة الفيلم، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض، خاصة أنه يمثل عودة الثنائي منذ أن قدما معًا فيلمي، "حرامية في كي جي 2"، و"حرامية في تايلاند".
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