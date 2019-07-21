«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

سكارليت جوهانسون

أعلنت استوديوهات "مارفل" رسميا عن مشاريعها السينمائية التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري. وتتعاون "مارفل" في أفلامها الجديدة مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون. ومن جانبها، أكدت أنجلينا جولي خلال المؤتمر، انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي" من خلال فيلم "The Eternals- الخالدين"، مشيرة إلى أن طبيعة دورها تتطلب خضوعها لفترة تدريب، ومن المقرر طرح الفيلم في 6 نوفمبر عام 2020.

كما أعلنت "مارفل" عن إطلاقها فيلم "Black Widow- الأرملة السوداء" في 1 مايو 2020، بطولة سكارليت جوهانسون التي تلعب دور العميلة السرية "ناتاشا"، ويعد أول فيلم مستقل حول الشخصية التي ظهرت في فيلمي "الرجل الحديدي" و"أفنجرز". وفاجأت "مارفل" الحضور بإعلان إعادة إصدار فيلمها "Blade" ويقوم ببطولته الحاصل