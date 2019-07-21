سموحة يعلن موقفه من رحيل حسام حسن وأبو جبل

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

حارس سموحة

تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، عن رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، وقال عامر خلال تصريحات لإذاعة «راديو 9090»، صباح اليوم الأحد: «لا رحيل لأبو جبل عن سموحة فهو أحسن حارس مرمى في مصر وقمنا بتجديد عقده»، وتابع: «اتفقت مع رئيس الزمالك على ضم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللاعب لديه رغبة في اللعب لسموحة، وعماد فتحي وأحمد داوود، ولكن لم تكتمل هذه الصفقات حتى الآن».

أعلن فرج عامر عن ضم الهاني سليمان، حارس الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية: «أنهينا إجراءات ضم الهاني سليمان في صفقة انتقال حر»، وواصل: «عمرو بركات المعار من الأهلي مستمر معنا في الموسم الجديد». واختتم: «حسام حسن مهاجم سموحة وصلت إليه عروض من الأهلي

أعلن فرج عامر عن ضم الهاني سليمان، حارس الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية: «أنهينا إجراءات ضم الهاني سليمان في صفقة انتقال حر»، وواصل: «عمرو بركات المعار من الأهلي مستمر معنا في الموسم الجديد».



واختتم: «حسام حسن مهاجم سموحة وصلت إليه عروض من الأهلي وبيراميدز، ولا يوجد بديل له ولن نستغنى عنه في الوقت الحالي».



وشارك الهاني سليمان، حارس مرمى الاتحاد، صاحب الـ34 عامًا، في 24 مباراة مع الاتحاد الموسم الحالي، في الدوري واهتزت شباكه 37 مرة.



وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أنهى موسمه في الدوري المصري الممتاز محتلا المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة.

