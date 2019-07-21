رياضة

سموحة يعلن موقفه من رحيل حسام حسن وأبو جبل

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
حارس سموحة
حارس سموحة
تحدث محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن الأنباء التي ترددت خلال الأيام الماضية، عن رحيل محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق السكندري، وقال عامر خلال تصريحات لإذاعة «راديو 9090»، صباح اليوم الأحد: «لا رحيل لأبو جبل عن سموحة فهو أحسن حارس مرمى في مصر وقمنا بتجديد عقده»، وتابع: «اتفقت مع رئيس الزمالك على ضم مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، واللاعب لديه رغبة في اللعب لسموحة، وعماد فتحي وأحمد داوود، ولكن لم تكتمل هذه الصفقات حتى الآن».
أعلن فرج عامر عن ضم الهاني سليمان، حارس الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية: «أنهينا إجراءات ضم الهاني سليمان في صفقة انتقال حر»، وواصل: «عمرو بركات المعار من الأهلي مستمر معنا في الموسم الجديد». واختتم: «حسام حسن مهاجم سموحة وصلت إليه عروض من الأهلي
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
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اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لن تطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها، ويدخل الأبيض مباراة الزمالك والجونة وفي رصيده 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب، خلف الأهلي وبيراميدز على التوالي، بينما يحل الجونة بالمرتبة 15 برصيد 37 نقطة.
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دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
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فرج-عامر (2)

رئيس الزمالك لفرج عامر: أسعار تركي آل الشيخ انتهت

انتقد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، طريقة تعامل محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في انتقالات اللاعبين بين الناديين، مشيرًا إلى أن الأخير ضم الحارس محمد أبو جبل من النادي الأبيض قبل فترة بدون مقابل، وعندما طلب الزمالك ضم الحارس في الأيام الماضية طلب رئيس النادي السكندري الحصول 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدماته، معلقًا: «إنت كده بتهزر يا فرج». وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، أن سموحة عليه أن يتعامل بطريقة منطقية مع الزمالك في الصفقات بينهما، فمن غير المنطقي أن يشتري لاعب بمليون ويبيعه لنفس النادي بـ40 مليون جنيه.
المقاولون-العرب-محمد-طلعت

سموحة يستعد لشكوى محمد طلعت لهذا السبب

يستعد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، لتقديم شكوى ضد محمد طلعت، مهاجم المقاولون العرب، علمًا بأن هناك أنباء أفادت بتجديد طلعت عقده مع المقاولون العرب، وهو ما دفع رئيس سموحة لإعلان التقدم بشكوى ضد اللاعب. وأكد محمد فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، أن محمد طلعت وقع عقداً للانضمام إلى سموحة في شهر يناير الماضي وتسلم دفعة التعاقد الجديد. وأوضح رئيس مجلس إدارة سموحة أن ناديه لن يترك حقه في صفقة محمد طلعت وسيطلب كامل قيمة التعاقد في شكوى رسمية ضد اللاعب لدى اتحاد الكرة.
الزمالك وسموحة (17)

رئيس سموحة يكشف مصير أبوجبل وحسام حسن

كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، حقيقة تفاوض نادي الزمالك لضم محمد أبو جبل حارس الفريق السكندري، أو الاتفاق مع إدارة الأهلي لضم حسام حسن مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ويسعى نادي الزمالك إلى تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد بعد إصابة حارسه الأساسي محمود عبدالرحيم "جنش" بوتر أكليس خلال معسكر المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا وخضوعه إلى جراحة. وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول رغبة إدارة التعاقدات في النادي الأهلي، ضم حسام حسن مهاجم سموحة، ودخول إسلام محارب وهشام محمد في صفقة تبادلية.
الزمالك وسموحة (17)

فرج عامر يحسم الجدول حول رحيل أبو جبل

أكد محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حارس الأمواج الزرقاء، محمد أبو جبل، لن يرحل عن صفوف الفريق في الموسم المقبل، لافتًا إلى أن الزمالك غير جاد في تفاوضه لشراء اللاعب. محمد أبو جبل صاحب الـ30 عامًا سبق وأن لعب في صفوف الزمالك قبل أن يرحل لفريق سموحة في 2016 حيث يمتلك عقدًا مع الأمواج الزرقاء حتى صيف 2021، علمًا بأنه خاض مع سموحة في الموسم الحالي 33 مباراة في مسابقة الدوري. وكتب رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأربعاء :"لن يرحل أبو جبل عن سموحة، والزمالك غير جاد في التفاوض".
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