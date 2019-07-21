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«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م
مهرجان مالمو
مهرجان مالمو
كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.
وستكون بداية المهرجان بعرض "في عينيا" مساء الرابع من أكتوبر عقب حفل الافتتاح في تمام التاسعة مساء، ويعرض الفيلم في قاعتي سينما "بانورا" للسماح للجمهور بالاستمتاع بالفيلم. رئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي قال إن "الفيلم يمثل صورة مثالية للسينما التونسية المعاصرة، بموضوعه الشيق الصالح للتواصل مع
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«مارفل» تكشف أحدث أعمالها.. تضم هؤلاء النجوم لعالمها

أعلنت استوديوهات "مارفل" رسميا عن مشاريعها السينمائية التي تنوي إطلاقها خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر "كوميك كون" السنوي، المقام في مدينة سان دييغو الأمريكية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري. وتتعاون "مارفل" في أفلامها الجديدة مع مجموعة من نجوم هوليوود، وفي مقدمتهم أنجلينا جولي وناتالي بورتمان وسكارليت جوهانسون. ومن جانبها، أكدت أنجلينا جولي خلال المؤتمر، انضمامها إلى "عالم مارفل السينمائي" من خلال فيلم "The Eternals- الخالدين"، مشيرة إلى أن طبيعة دورها تتطلب خضوعها لفترة تدريب، ومن المقرر طرح الفيلم في 6 نوفمبر عام 2020.
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Avengers: Endgame الأعلى إيرادات في التاريخ

قالت شركة والت ديزني الموزعة لفيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون: لعبة النهاية" إن الفيلم الذي أنتجته شركة "مارفل ستوديوز" سينتزع صدارة إيرادات التذاكر عالميا على الإطلاق اليوم الأحد. وذكرت ديزني في بيان لها، في إطار الإعلان عن مجموعة جديدة من الأفلام، أن مبيعات تذاكر Avengers: Endgame على مستوى العالم ستتخطى اليوم 2.789 مليار دولار التي جمعها فيلم "Avatar - أفاتار" للمخرج جيمس كاميرون عام 2009. وفيلم "المنتقمون" الذي طرح بدور السينما في أبريل هو ذروة قصة تروى في 22 فيلما لشركة "مارفل" على مدى عشرة أعوام.
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نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

أحمد عز وكريم عبد العزيز هما أبرز نجوم موسم أفلام عيد الأضحى المنتظر، وكلاهما يمتلك حظا وفيرا عن غيرهما من المنافسين، خاصة أن فيلميهما المنتظر طرحهما سبق وطرحا منها أجزاء أولى وحققت نجاحا كبيرًا، ويتشوق جمهورهما لمتابعة باقى أحداث القصة، حيث يشارك الأول بالجزء الثاني من «ولاد رزق» إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، بمشاركة عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود ومحمد ممدوح، بينما يشارك الثاني بالجزء الثاني من «الفيل الأزرق» تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، بمشاركة هند صبري ونيللي كريم وإياد نصار.
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هنا الزاهد: لم أمثل مع أحمد فهمي لأنه خطيبي

صرحت الفنانة هنا الزاهد، اليوم الجمعة، بأنها لم تشارك الفنان أحمد فهمي، بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي عرض في رمضان المنقضي، لأنه خطيبها، وتجمعهما علاقة عاطفية، ولكن لأن العمل أعجبها. وأضافت، في تصريحات صحفية: "قبل اختياري لمشاركة أحمد بطولة الواد سيد الشحات، كان لدي خمسة عروض كلها بطولة مع نجوم من صف أول كأحمد، ولم أختر أحمد لما تجمعني به من علاقة عاطفية، بقدر ما اخترت مشاركته العمل لإعجابي به كفنان وممثل مبدع، وما قدمه من أعمال يثبت ذلك، ولا أظن أن ارتباطنا كان السبب الرئيسي في ظهورنا معًا".
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سلمان خان يختار أفضل 5 ممثلين في بوليوود

اختار النجم الهندي سلمان خان، أفضل خمسة ممثلين في السينما الهندية "بوليوود"، قائلا إنه لا يوجد في "بوليوود" من هو أفضل من هؤلاء الخمسة، وأشار إلى أنه من بينهم. "خان" معروف بموهبته وأعماله الفنية العديدة، التي حققت نجاحًا واسعًا، لكنه يُعرف -أيضًا- بجرأته وصراحته في التعبير عن آرائه، والتي أحيانًا ما توقعه في مأزق. وأكد خان في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن هؤلاء الخمسة تمكنوا من صناعة أسماء لهم، وحافظوا على نجوميتهم لفترة طويلة، وهو أمر صعب.
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طارق الشناوي ويسري نصر الله في وداع يوسف رزق الله

شيع جثمان الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إلى مثواه الأخير من مسجد السلطان في مصر الجديدة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه هناك. وحضر الجنازة عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به. رزق الله رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض، على أثر إصابته بفشل كلوي.
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مهرجان القاهرة ينعي يوسف رزق الله: فارس السينما رحل

نعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المدير الفني للمهرجان، يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، الجمعة، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع مع المرض. وكتبت صفحة المهرجان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آن الأوان لفارس السينما أن يترجل.. ينعي المهرجان بكل الحزن مديره الفني ورمزه التاريخي، عاشق السينما المعلم الكبير يوسف شريف رزق الله، الرجل الذي ساهم في زرع حب السينما في آلاف القلوب، ويدين له المهرجان بالكثير والكثير.. وداعًا يوسف شريف رزق الله".
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