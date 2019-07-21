«في عينيا» يفتتح الدورة التاسعة من مهرجان مالمو

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

مهرجان مالمو

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية، صباح اليوم الأحد، عن اختيار فيلم "في عينيا" للمخرج التونسي نجيب بلقاضي ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، والتي ستقام في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المقبل في المدينة السويدية. اختيار فيلم الافتتاح يأتي ضمن برنامج الاحتفاء بالسينما التونسية ضيف شرف الدورة، البرنامج الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، متضمنًا مجموعة من الأنشطة السينمائية والثقافية المتنوعة التي تلقي الضوء على تاريخ السينما التونسية وحاضرها ومستقبلها.

وستكون بداية المهرجان بعرض "في عينيا" مساء الرابع من أكتوبر عقب حفل الافتتاح في تمام التاسعة مساء، ويعرض الفيلم في قاعتي سينما "بانورا" للسماح للجمهور بالاستمتاع بالفيلم. رئيس مهرجان مالمو المخرج محمد قبلاوي قال إن "الفيلم يمثل صورة مثالية للسينما التونسية المعاصرة، بموضوعه الشيق الصالح للتواصل مع