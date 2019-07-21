سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الدفاع البريطانية: ملتزمون بوجود عسكري بالشرق الأوسط

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
الدفاع البريطاني
الدفاع البريطاني
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، أنها ملتزمة بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا. وذكر وزير الدفاع البريطاني، توبياس إلوود: «أعتقد أن الكل قلق إزاء احتمال نشوب صراع وعلينا تهدئة الموقف ونبحث الخيارات للرد على استيلاء إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني، ومسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي التأكد من أن لدينا حلا للقضية المتعلقة بالسفينة الحالية، والتأكد من سلامة السفن الأخرى التي ترفع علم بريطانيا في العمل في هذه المياه ومن ثم النظر إلى الصورة الأوسع». جاء ذلك ردا على سؤال بشأن فرض عقوبات على إيران.
وعن احتمال فرض عقوبات على إيران، أكد الوزير: «سننظر في سلسلة من الخيارات، وسنتحدث مع زملائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما الذي يمكن فعله بالفعل». وكان المدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزكان بجنوب إيران، مراد الله عفيفي بور، أكد أمس السبت، أن القوة البحرية التابعة للحرس الثوري
اقرأ المزيد
air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
اقرأ المزيد من الأخبار
مايك-بومبيو

بومبيو: الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر سلطة عمان طلبا للمحادثات مع إيران، مشيرًا إلى أن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر. وقال مايك بومبيو، في بيان نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، مساء أمس السبت، إن القرارات التي إتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ، وكذلك لمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية حول العالم.
ترامب 1

بأمر ترامب.. البنتاجون يشن هجوما إلكترونيا على حواسيب إيرانية

شنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) هجوما إلكترونيا، بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حواسيب إيرانية وأجهزة تحكم وإطلاق الصواريخ. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، التي أوردت النبأ اليوم السبت، نقلا عن مسؤولين وصفتهم بـ"المطلعين"، أن الهجوم وقع الخميس الماضي، وأُعد له قبلها بأسابيع إن لم يكن شهورا، مشيرين إلى أن البنتاجون اقترح تنفيذ الهجوم بعد الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في خليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري. وأشار المسؤولون إلى أن الهجوم الذي استهدف أجهزة الحرس الثوري الإيراني تم التنسيق له مع القيادة المركزية للجيش الأمريكي.
النائب أحمد السجيني

«محلية النواب» تُطالب بوضع لوائح منظمة للمشروعات

دعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى ضرورة وضع لوائح منظمة للمشروعات التى يتم تنفيذها فى المحافظات. وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة اعتماد لوائح تضبط إيقاع العمل فى المحافظات، مضيفا: «هناك خلل فى إدارة المشروعات، ويجب وضع خطة عمل ممنهجة مزيلة بجدول زمنى لتنفيذ المشروعات». جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة كيفية تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات فى ضوء البيانات الواردة من وزارة المالية أثناء مناقشة مشروعات موازنات المحافظات.
ترامب

الرئيس الأمريكي: لنجعل إيران عظيمة من جديد

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه من المهم الانطلاق من البداية فيما يتعلق بإيران، مبديا أمله في أن تكون الحكومة الإيرانية "ذكية" وتهتم بشعبها. وأعاد الرئيس الأمريكي إلى الأذهان شعاره الانتخابي "لنجعل أمريكا عظيمة من جديد"، ليقول اليوم السبت: "لنجعل إيران عظيمة من جديد". أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العمل العسكري ضد إيران ما زال خيارًا مطروحًا، مؤكدًا أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف لمنعها من امتلاك سلاح نووي، بحسب موقع "روسيا اليوم".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org