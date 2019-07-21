«7 راكب» تفوز بالمركز الأول في مشروعات صحافة عين شمس

تحرير:التحرير ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

مجموعة 7 راكب

أعلنت كلية آداب عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة، نتيجة أعمال مهرجان مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الاتصال والإعلام برئاسة الدكتورة هبة شاهين، وحصلت مجلة «7 راكب» على المركز الأول في مشروعات شعبة الصحافة لعام 2019 وبإجماع أعضاء لجنة التحكيم. المجلة تحتوى على مجموعة من الفنون الصحفية المتنوعة بين حوارات أجراها الطلاب مع شخصيات ذات صلة بالأحداث وتحقيقات ناقشت قضايا مصرية مهمة، بخلاف مجموعة من التقارير والفيتشرات، جُمعت فى غلاف مبتكر قدم موضوعات المجلة.

وتنقسم أبواب مجلة "7 راكب" إلى مجموعة شيقة، منها "الأسطى" الخاص بالأخبار والموضوعات السياسية، و"الكسيب" للملف الاقتصادى، و"الخواجة" الخاص بالسياحة، و"الأفندى" وهو باب المجتمع، و"الهانم" المخصص للمرأة، و"الحريف" للشأن الرياضي، و"الفنان" للمتابعات الفنية، و"الحكيم" الخاص بالطب. أشرف على عمل المجلة الدكتور