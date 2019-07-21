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النيابة الإدارية تحيل 30 متهما بمستشفى بلطيم للمحاكمة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
أحالت النيابة الإدارية 30 متهما من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهمال جسيم في أداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر، وكذلك قيام المتهمين بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى. والمتهمون هم: مدير مستشفى بلطيم المركزي، مسؤول الصيانة بالمستشفى، 20 طبيبا، 4 أطباء أسنان، 4 صيادلة.
وكشفت التحقيقات بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي، انتقل فريق تحقيق للمستشفى، وتبين من المعاينة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل
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air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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ما مصير منحة «الصندوق الكويتي» لمستشفيات الدقهلية؟

أجهزة عناية مركزة وغسيل كلوي تتجاوز قيمتها ملايين الجنيهات -منحة من "الصندوق الكويتي"- معبأة في "الكراتين" وملقاة في مخازن 4 مستشفيات بمحافظة الدقهلية، وهي "جمصة وطلخا وميت غمر وشبراهور" التابعة لمركز السنبلاوين، منذ أكثر من عامين ونصف، فيما يلقى عشرات المرضى مصرعهم بسبب سوء الخدمة الطبية بحجة عدم توافر الأجهزة والمعدات اللازمة بالمستشفيات، ويتم نقلهم إلى مستشفيات أخرى قد تبعد لمسافات طويلة عنهم.
السيسي-يوقع

السيسي يُعين رئيسين لمحكمة النقض والنيابة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 322 لسنة 2019، بتعيين القاضي عبد الله أمين محمود عصر رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من أول يوليو 2019. كما أصدر القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 2019، بتعيين المستشار عصام الدين محمد فهيم محمد المنشاوي، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارا من أول يوليو 2019،نشرت القرارين الجريدة الرسمية.? أدى المستشار عبد الله عصر، صباح أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيسا لمحكمة النقض، وذلك خلفا للمستشار مجدى أبو العلا، الذى بلغ السن القانونية للتقاعد، 30 يونيو الماضي.
النيابة الإدارية

المنشاوي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للنيابة الإدارية

أدى المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النيابة الإدارية. وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بأن السيسي منح المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهودها، وبمناسبة اكتمال عطائها في 30 يونيو الماضي. والمنشاوي من مواليد 20 أغسطس 1951، حصل على ليسانس الحقوق في كلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1973. الإدارية
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