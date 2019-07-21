النيابة الإدارية تحيل 30 متهما بمستشفى بلطيم للمحاكمة

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

النيابة الإدارية

أحالت النيابة الإدارية 30 متهما من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهمال جسيم في أداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر، وكذلك قيام المتهمين بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى. والمتهمون هم: مدير مستشفى بلطيم المركزي، مسؤول الصيانة بالمستشفى، 20 طبيبا، 4 أطباء أسنان، 4 صيادلة.

وكشفت التحقيقات بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي، انتقل فريق تحقيق للمستشفى، وتبين من المعاينة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل