النيابة الإدارية تحيل 30 متهما بمستشفى بلطيم للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 30 متهما من العاملين بمستشفى بلطيم المركزي بمحافظة كفر الشيخ للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إهمال جسيم في أداء واجباتهم حيال انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى ما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر، وكذلك قيام المتهمين بمغادرة مقر عملهم في ذلك اليوم تاركين طاقم التمريض بمفرده للتعامل مع الوضع الذي كان يشكل خطورة بالغة على أرواح المرضى. والمتهمون هم: مدير مستشفى بلطيم المركزي، مسؤول الصيانة بالمستشفى، 20 طبيبا، 4 أطباء أسنان، 4 صيادلة.
وكشفت التحقيقات بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي، انتقل فريق تحقيق للمستشفى، وتبين من المعاينة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل
وكشفت التحقيقات بناءً على اتصال تليفوني عاجل من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي، انتقل فريق تحقيق للمستشفى، وتبين من المعاينة أن وحدة الغسيل الكلوي بها عدد كبير من المرضى يقومون بعملية الغسيل عن طريق تشغيل مولد كهربائي، نظرا لانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى بالكامل، ومغادرة كافة المتهمين للمستشفى.
وأضافت التحقيقات أنه سبق وتم إخطار مدير المستشفى بإنذاره بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بإشارة وارده له من مجلس المدينة وقام بالتأشير عليها لمسؤول الصيانة لسرعة عمل اللازم، إلا أن مسؤول الصيانة بالمستشفى -المتهم الثاني- لم يتخذ إجراءات تجهيز ديزل المستشفى (مولد كهربائي) للتشغيل بمناسبة انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى حتى انقطاع التيار، بعد الاستعانة ببطارية من أحد المواطنين ما كان من شأنه تعريض حياة المرضى للخطر، إذ إنه لا يجوز انقطاع الكهرباء عن وحدة الغسيل الكلوي دقيقة واحدة.
وتبين من التحقيقات عدم وجود طبيب متخصص بوحدة الغسيل الكلوي، لكي يتخذ اللازم حيال نقص عدد ساعات الغسيل للمرضى والتقرير نحو عرضهم على مستشفى أخرى لاستكمال العلاج وعدم اتخاذ مدير المستشفى – المتهم الأول - الإجراءات، حيال توفير طبيب مختص بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى بلطيم المركزي، حال إبلاغ إحدى الطبيبات بإجازة مرضي ما ترتب عليه خلو الوحده من طبيب مختص يوم الواقعة الماثلة.
وأضافت التحقيقات أن مدير المستشفى ومعه كافة المتهمين غادروا مقر عملهم دون إذن أو مبرر قانوني في يوم انقطاع التيار الكهربائي، تاركين المستشفى رغم خطورة الوضع على حياة المرضى.
وفي ختام البيان، أشادت النيابة الإدارية بالدور المشرف الذي قام به طاقم التمريض، واللائي قمن بالعمل بشكل يدوي متواصل طوال فترة انقطاع التيار الكهربي متحملين سلامة كل المرضى المتواجدين، لإجراء الغسيل الكلوي والذي كان العامل الأساسي في عدم وقوع أية خسائر بشرية جراء ذلك.