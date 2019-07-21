رياضة

إنيستا يتعجب من مواجهة فريقه السابق

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م
أندريس إنيستا
أندريس إنيستا
تعجب النجم الإسباني، أندريس إنيستا، من خوضه مباراة ضد فريقه السابق برشلونة يوم 27 يوليو المقبل، عندما يواجه رفقة فريقه الياباني فيسيسل كوبيه، العملاق الكتالوني الذي قضى معه معظم مسيرته الاحترافية، وعن تلك المباراة قال إنيستا: "بدون شك، ستكون مباراة خاصة للغاية للجميع، سيكون من الغريب مواجهة بوسكيتش وجوردي ألبا وراكيتيش، سيكون من الغريب مواجهة فريق حياتي، سيكون يوما مفعما بالمشاعر، وآمل أن نستمتع باللقاء، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبيه بمشاهدة مباراة عظيمة".
وأضاف إنيستا: "يوم 22 يوليو المقبل سأحتفل بمرور عام على انضمامي إلى فيسيل كوبيه، كانت سنة صعبة على جميع المستويات، سنة أولى في بلد مختلف عن إسبانيا، سنة أولى كلاعب سابق في برشلونة". وتابع الإسباني: "أشعر أنا وأسرتي بالسعادة في اليابان، البدايات دائمًا ما تكون صعبة بسبب اللغة والعادات والطعام، ولكن
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

لا تزال صفقة تعاقد نابولي مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز غير مؤكدة، وذلك بسبب حالة الركود التي يوجد عليها كل من نابولي وريال مدريد، في الوقت الذي ينتظر فيه أتلتيكو مدريد اللحظة المناسبة للدخول على خط المفاوضات لضم النجم الكولومبي، وهذا السبب في تحرك رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، لوضع خطة بديلة في حال فشل في ضم خاميس، من أجل توفير الجودة في كرة القدم التي يرغب فيها مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي، من أجل زيادة فاعلية الكرة الهجومية لفريق الجنوب الإيطالي.
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اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

أكدت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز، هذا الموسم، التي تستأنف اليوم الأحد، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره الجونة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لن تطبق خلالها التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، وذلك لوجوب إنهاء المسابقة بنفس القواعد التي بدأت بها، ويدخل الأبيض مباراة الزمالك والجونة وفي رصيده 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث في الترتيب، خلف الأهلي وبيراميدز على التوالي، بينما يحل الجونة بالمرتبة 15 برصيد 37 نقطة.
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دي ليخت يكشف أسباب اختياره الانتقال ليوفنتوس

تحدث المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت عن أسباب اختياره الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي على حساب كل من برشلونة وباريس سان جيرمان، وقال دي ليخت في هذا الشأن: "عندما تفكر في إيطاليا، تفكر كثيرًا في الدفاع، فأعظم لاعبين في تاريخ إيطاليا هم المدافعون، وعندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بباريزي ومالديني وكانفارو ونيستا، وأملك قميصا ليوفنتوس عندما كنت أبلغ من العمر 7 سنوات، والوصول إلى يوفنتوس سيجعل مني مدافعا متكاملا، فأنا نشأت في أياكس وتعلمت الكرة الشاملة، وتعلمت كيفية اللعب بصورة ماتعة وتحقيق الانتصار".
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نيمار (5)

ميسي يضغط على برشلونة من أجل إعادة نيمار

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتمسك بشدة بعودة نيمار إلى صفوف برشلونة الإسباني من جديد. فبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، وضع ميسي شرطًا لتجديد تعاقده مع البرسا، وهو عودة النجم البرازيلي من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وبالتالي يضغط ميسي على إدارة العملاق الكتالوني بشدة ليتم التوصل إلى حل لضم نيمار الذي رحل عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان، في صيف عام 2017، في صفقة قياسية جعلته اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم، مقابل 222 مليون يورو.
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هازارد يبحث عن إبهار جماهير ريال مدريد

يتطلع النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض أول مباراة له بقميص ريال مدريد، خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وعن ذلك قال هازارد حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إنها فقط مباراة ودية قادمة، ولكنها أول مباراة لي مع ريال مدريد، وبالطبع أرغب في إبهار الجميع من زملائي والمدرب والجماهير، سأحاول تقديم أفضل ما لدي، سأحاول اللعب بحرية، في بعض الأحيان يكون تطبيق ذلك في كرة القدم، ولكني من نوعية اللاعبين إذا لم أتمكن من اللعب بحرية، أظهر حينها بصورة سيئة للغاية".
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إبراهيموفيتش يبحث العودة إلى صفوف أياكس

لم يستبعد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش العودة من جديد لصفوف أياكس الهولندي، عقب اعتزاله كرة القدم، وسبق وأن لعب المهاجم البالغ من العمر 37 عامًا في صفوف أياكس في بداية مسيرته الاحترافية، ويلعب حاليًا في صفوف لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي، وقال إبراهيموفيتش حسبما نقلت صحيفة "دي تيليجراف" الهولندية: "بصورة طبيعية، أنا لا أعود إلى أندية سبق وأن لعبت فيها من قبل، ولكن ربما يحدث ذلك بعد الاعتزال، فربما أتولى مهمة مدير أياكس، وأرى أنه يمكنني القيام به أفضل من ذلك الذي يقومون به في الوقت الحالي".
نيمار - بي اس جي 2018

نيمار يخبر سان جيرمان برغبته في الرحيل

أخبر النجم البرازيلي نيمار، فريقه باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل، وذلك حسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، وأكد نيمار، الذي تحوم الكثير من التكهنات حول مستقبله مع الفريق الفرنسي، نيته الرحيل عن الفريق العاصمي، بعدما أجرى أمس الإثنين مباحثات مع المدير الرياضي للفريق ليوناردو، ويحاول سان جيرمان إقناع نيمار بالعدول عن فكرة الرحيل، خاصة أن نيمار لم يخبر إدارة الفريق بالوجهة التي يرغب في الانتقال إليها حتى الآن، ولم يصدر باريس سان جيرمان أي تعليق رسمي حتى الآن.
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