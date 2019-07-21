إنيستا يتعجب من مواجهة فريقه السابق

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ م

أندريس إنيستا

تعجب النجم الإسباني، أندريس إنيستا، من خوضه مباراة ضد فريقه السابق برشلونة يوم 27 يوليو المقبل، عندما يواجه رفقة فريقه الياباني فيسيسل كوبيه، العملاق الكتالوني الذي قضى معه معظم مسيرته الاحترافية، وعن تلك المباراة قال إنيستا: "بدون شك، ستكون مباراة خاصة للغاية للجميع، سيكون من الغريب مواجهة بوسكيتش وجوردي ألبا وراكيتيش، سيكون من الغريب مواجهة فريق حياتي، سيكون يوما مفعما بالمشاعر، وآمل أن نستمتع باللقاء، وأن تستمتع جماهير فيسيل كوبيه بمشاهدة مباراة عظيمة".

وأضاف إنيستا: "يوم 22 يوليو المقبل سأحتفل بمرور عام على انضمامي إلى فيسيل كوبيه، كانت سنة صعبة على جميع المستويات، سنة أولى في بلد مختلف عن إسبانيا، سنة أولى كلاعب سابق في برشلونة". وتابع الإسباني: "أشعر أنا وأسرتي بالسعادة في اليابان، البدايات دائمًا ما تكون صعبة بسبب اللغة والعادات والطعام، ولكن

وأضاف إنيستا: "يوم 22 يوليو المقبل سأحتفل بمرور عام على انضمامي إلى فيسيل كوبيه، كانت سنة صعبة على جميع المستويات، سنة أولى في بلد مختلف عن إسبانيا، سنة أولى كلاعب سابق في برشلونة".



وتابع الإسباني: "أشعر أنا وأسرتي بالسعادة في اليابان، البدايات دائمًا ما تكون صعبة بسبب اللغة والعادات والطعام، ولكن أطفالي تأقلموا بسرعة".



وواصل: "دائمًا ما قلت بأني كنت أتمنى الاستمرار مع برشلونة طوال مسيرتي، بجانب أصدقائي في الفريق في ملعب كامب نو الرائع أمام تلك الجماهير العظيمة في بطولات مميزة مثل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولكن هناك مرحلة في حياتك يجب أن تتحذ خلالها القرارات".



واختتم: "أتيت إلى اليابان للاستمتاع بكرة القدم، هذا ما أفعله، لأن هذا ما أحبه كثيرًا".