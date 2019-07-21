سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

سجن - أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة عن قيام أمينة المخزن، بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع، باختلاس مبلغ مالي قدره واحد وخمسون ألفا وخمسة وثلاثون جنيها من العهدة المسلمة لها والمملوكة لجهة عملها والمخصصة للحالات الحرجة والمطلقات والطلبة ذوي الحاجة ولغير القادرين والمساعدات الشهرية