جريمة

سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م
سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة عن قيام أمينة المخزن، بصفتها موظفة عمومية ومن الأمناء على الودائع، باختلاس مبلغ مالي قدره واحد وخمسون ألفا وخمسة وثلاثون جنيها من العهدة المسلمة لها والمملوكة لجهة عملها والمخصصة للحالات الحرجة والمطلقات والطلبة ذوي الحاجة ولغير القادرين والمساعدات الشهرية
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طعنتان وبركة دماء.. قصة «أبو مالك» والزوجة اللعوب

لم يدر بخلد «أبو مالك»، موظف بشركة قطاع خاص، أن غضب زوجته وذهابها للإقامة بمنزل عمها سيكون سببا في قتله، حيث تحول المشهد داخل شقة عم زوجته إلى بركة من الدماء، تعالت بعدها أصوات الصراخ والعويل، ماذا جرى؟ الكل يتساءل، والإجابة: «أبو مالك اتقتل»، لتُنقل جثته إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة التي أمرت بحبس المتهم بذبح زوج ابنة شقيقه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على أثر خلافات زوجية في ما بينهما، كما طلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليه، لبيان وتحديد أسباب الوفاة.
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زوج فى دعوى نشوز: «مالهاش في حاجة خالص وكمان زعلانة»

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، يطالب فيها بإسقاط مستحقاتها الزوجية، تمهيدا لتطليقها دون إلزامه بسداد نفقة أو مؤخر صداق لها، مؤكدا خروج زوجته عن طاعته، وهجرها مسكن الزوجية، وإصرارها على تدخل أشقائها فى خلافاتهما الأسرية، بجانب إهانته والإساءة إليه كلما حاول مصالحتها رغم استيائه منها، ومن إهمالها مسؤوليات منزلها، وانشغالها بمشاهدة التلفاز وأكل المسليات، والتحدث فى الهاتف باستمرار مع والدتها وصديقاتها، بجانب تكاسلها عن طهي الطعام وتنظيف المنزل، وترتيب ملابس زوجها، وعلى كل هذا ما زالت هى من تعند في العودة إلى منزلها.
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«الموت في الأناناس».. قصة زوجة قاتلة وصديق خائن

خطفت قلبه منذ أن رآها، بات يمنّي نفسه كل يوم أن تكون من نصيبه، جلس ذات ليلة بجانب والدته التي تخطت الخمسين يحدثها عن تلك الفتاة، فنظرت إليه بابتسامة علت وجهها، وراح يمدح في أخلاقها وجمالها وكأنه لم يتحدث من قبل، وافقت والدته على من اختارها قلبه، وباركت خطبتهما، لم يمضِ وقت طويل حتى حان موعد الزفاف، كانت سعادته لا توصف وكأنه ملك الحياة بحذافيرها، لم يكن يدري أنه وقع في حرباء تتلون على كل شكل ولون، خانته وسلبت حياته، إذ دنست شرفه مع صديقه الخائن، وقتلته بدم بارد.
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مباحث التموين تداهم مجزر دواجن مخالفا في الجيزة

واصلت إدارة مباحث التموين في مديرية أمن الجيزة جهودها تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وشن ضباط الإدارة حملة تفتيشية مكبرة لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار، أسفرت جهودها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 72 قضية تموينية تنوعت ما بين 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 17 منشأة بدون ترخيص، وتحرير 10 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.
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محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
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السجن وغرامات 12 مليونا للتنقيب عن الآثار بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، ومصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، بمعاقبة 13 متهمًا بالسجن ما بين 3 و7 سنوات حضوريا وغيابيا، وذلك في أحداث القضية رقم 7909 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 646 لسنة 2019 كلي كفر الشيخ؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية تابعة لمركز دسوق، في امتداد منطقة تل الفراعين الأثرية، ما أدى إلى تسببهم في وفاة عامل في أثناء الحفر وإخفاء جثته.
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حبس وإبعاد مصري اخترق موقع مجلس الأمة الكويتي

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، برئاسة المستشار عادل الهويدي، أمس الثلاثاء، حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مصري يعمل في مجلس الأمة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لقيامه باختراق الشبكة المعلوماتية لمجلس الأمة وإيقاف حسابات "الأدمن" أثناء إلقاء سمو الأمير كلمته في افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة.
اغتصاب (4)

المؤبد لعاطل هتك عرض موظفة في عيادة بالمنتزه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، بالسجن المؤبد للمدعو "ر.ط.إ"، عاطل، وذلك في اتهامه بهتك عرض موظفة استقبال بعيادة خاصة وسرقتها. تعود الواقعة في القضية رقم 40729 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول يفيد بقيام شخص بهتك عرض موظفة استقبال داخل عيادة خاصة بدائرة القسم.
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