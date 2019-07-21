مدبولي: جراج روكسي الذكي الأول من نوعه بالشرق الأوسط

انتهت المرحلة الأولى بمساحة 5 آلاف و300 متر مربع وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة.. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، بحضور وزيري الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، محافظ القاهرة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، محافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان. وقال مدبولي إن الجراج نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما أنه سيسهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعال. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي حول مكونات الجراج الآلي، إذ أشار المهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أن الجراج أحد المشروعات المهمة التي