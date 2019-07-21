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مدبولي: جراج روكسي الذكي الأول من نوعه بالشرق الأوسط

انتهت المرحلة الأولى بمساحة 5 آلاف و300 متر مربع وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة.. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، بحضور وزيري الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، محافظ القاهرة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، محافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان. وقال مدبولي إن الجراج نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما أنه سيسهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعال. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي حول مكونات الجراج الآلي، إذ أشار المهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أن الجراج أحد المشروعات المهمة التي
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air-france-الطيران-الفرنسى (1)

«إير فرانس» تعلن استمرار رحلاتها إلى القاهرة

علق متحدث باسم شركة إير فرانس، اليوم الأحد، على قرار شركتي الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز)، والألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتهما إلى القاهرة بسبب مخاوف أمنية، قائلا: "إن الرحلات إلى القاهرة مستمرة، إذ أنه بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة"، جاء ذلك في بيان أرسله إلى وكالة "رويترز" للأنباء. وكانت الخطوط الجوية البريطانية، وهي وحدة تابعة لآي.أيه.جي، أعلنت، أمس السبت، أنها ستعلق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام في إجراء احترازي لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
جامعة-القاهرة

«صيدلة وإعلام»..لماذا يحذر المسئولون من كليات القمة؟

عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، وجهت تحذيرات للطلاب الحاصلين على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة، بعدم الالتحاق بها خشية الانضمام إلى طابور العاطلين، حيث طالب بعض الإعلاميين والصحفيين والصيادلة الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات «الصيادلة والإعلام والصحافة» بالابتعاد عنها، لأنها ليس لها مستقبل على أرض الواقع، خاصة أن فرص العمل بها أصبحت محدودة للغاية، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول الأسباب الحقيقية وراء تلك التحذيرات المستمرة.
محمد-سعفان

إيقاف نشاط 10 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أنها قررت إلغاء وإيقاف نشاط 10 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؛ لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، فضلا عن رفع الإيقاف عن شركة "روافد الخليج" ترخيص رقم 673 لزاول أسباب الإيقاف. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم إلغاء نشاط شركات: المفاوض الدولي لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 644، الهدف ترخيص 416، المحمدية ترخيص 1107، إسكندرية ترخيص 1139، الهاشمي ترخيص 257.
الاب-جون -غبريال (2)

الأب جون غبريال: الإيمان المسيحي لم يبن على معجزات

اعتاد الناس على صورة نمطية لرجل الدين المسيحي، سواء كان كاهنا أو راهبا، أو أسقفا، بالزي الأسود أو اللحية الطويلة، لكن في الكنيسة الكاثوليكية يوجد شكل مختلف للكاهن من حيث المظهر والجوهر أيضا، وفي قاعة بدير الآباء الدومنيكان بالعباسية بها صورة للبابا كيرلس السادس، التقت «التحرير»، مع الأب جون غبريال المنتمي لرهبنة الآباء الدومنيكان التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر. سنتعرف على نموذج مختلف للراهب، ودير اهتمامه الأكبر هو توفير الكتب والمراجع المهمة عن الدين الإسلامي، ويقدم خدمة للبحث العلمي ويتعاون مع مؤسسة الأزهر لدعم الطلبة والباحثين.
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مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء يفتتح جراج روكسى الإلكترونى

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسى الإلكترونى بمصر الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، ويتكون الجراج من 4 طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة و850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة، والجراج مُدعم بـ12 مصعدا إلكترونيا مزودا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد، وتكلفة ركن السيارة 15 جنيها لأول ساعة.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: انخفاض نسب البطالة إلى 8.9% في أواخر 2018

أعلنت وزارة المالية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو قدره 5.6% في 2018/2019، وهو ما يعد أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات، كما يعتبر واحداً من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم، مضيفاً أننا نستهدف الوصول بمعدلات نمو فى موازنة 2019/2020، إلى أكثر من 6%، موضحا أن هيكل النمو تحسن وأصبح أكثر استدامة وتنوعا، حيث بلغت نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة والحكومية نحو 45% من النمو المحقق يليها نسبة مساهمة الصادرات بنحو 34%. جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعيّ، نتائج الأداء المالى لعام 2018/2019 ومستهدفات موازنة 2019/2020.
اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
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