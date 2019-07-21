مدبولي: جراج روكسي الذكي الأول من نوعه بالشرق الأوسط
انتهت المرحلة الأولى بمساحة 5 آلاف و300 متر مربع وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة.. ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، المرحلة الأولى من مشروع جراج روكسي الآلي متعدد الطوابق تحت سطح الأرض، والذي يعد أول جراج ذكي في مصر والشرق الأوسط، بحضور وزيري الإنتاج الحربي، التنمية المحلية، محافظ القاهرة، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، محافظى القاهرة السابقين، ووكيل مجلس النواب، وعدد من نواب البرلمان. وقال مدبولي إن الجراج نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، وهو الأول من نوعه داخل مصر والشرق الأوسط.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما أنه سيسهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعال. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي حول مكونات الجراج الآلي، إذ أشار المهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أن الجراج أحد المشروعات المهمة التي
وأشار إلى أن هذا المشروع يمكن إضافته للمشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، كما أنه سيسهم في حل المشكلة المرورية في هذه المنطقة بشكل فعال. واستمع مدبولي، لشرح تفصيلي حول مكونات الجراج الآلي، إذ أشار المهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان بالقاهرة، إلى أن الجراج أحد المشروعات المهمة التي تم تنفيذها في محافظة القاهرة، وهو من الجراجات الذكية التي تعمل بالنظام الآلي (أتوماتيك)، وذلك بالمشاركة بين الدولة والقطاع الخاص بنظام (B.O.T).
وأوضح شنيشن أن المشروع يهدف إلى حل المشكلة المرورية عن طريق منع الانتظار الخطأ بتوفير البديل، كما يستهدف المشروع تفعيل منظومة النقل الجماعي لتواجد الجراج في منطقة قريبة من محطات المترو والأتوبيس، منوها بأنه تم إعداد خطة مرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتحويل مسارات الحركة بالشوارع المحيطة بالموقع في أثناء تنفيذ المشروع، إذ يميز موقع جراج روكسي توسطه لعدد من المواقع التجارية والإدارية والأثرية والثقافية والترفيهية والمراكز الطبية مثل: حديقة الميريلاند، شارع إبراهيم اللقاني التجاري، المجلس الثقافي البريطاني، مستشفى القاهرة التخصصي، مدينة غرناطة الأثرية.
وفيما يتعلق بمكونات الجراج، أوضح أنه يتكون من 4 طوابق تحت الأرض بعمق 16 مترا، ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بمساحة إجمالية تصل إلى 10 آلاف متر مربع، ومساحة بنائية 40 ألف متر مربع، وسعة تخزينية 1700 سيارة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تصل مساحتها إلى 5 آلاف و300 متر مربع، المساحة البنائية 21 ألف متر مربع، وتبلغ السعة التخزينية لها 900 سيارة، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بنهاية عام 2020.
وأكد مدير مديرية الإسكان بالقاهرة أنه تم خلال تنفيذ المشروع تحويل مسار شبكات المرافق الموجودة من مياه، صرف صحي، كهرباء، خطوط تليفونات، وشبكة غاز طبيعي إلى خارج موقع المشروع، وتم التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المتواجدة بموقع المشروع والتي تتخذ طابع الطراز المعماري المتميز، وذلك منعا لحدوث أي تلفيات بهذه المنشآت، كما تم عمل رفع مساحي دقيق قبل وفي أثناء وبعد تنفيذ المشروع؛ وذلك لرصد أي تحركات للتربة تحت أساسات العمارات أثناء التنفيذ، وفي الوقت نفسه تم عمل دراسة جيدة وتثبيت للتربة أسفل أساسات تلك العقارات قبل تنفيذ أعمال الحفر لإنشاء الجراج.
وفيما يتعلق بنظم تأمين الجراج وأسلوب تشغيله، قال مدير المديرية إن عملية التأمين تتم وفق أحدث النظم الإلكترونية المتبعة في هذا الشأن، إذ تم تزويد الجراج بنظام كاميرات مراقبة حديثة على كافة الطوابق وبوابات الدخول والخروج والتي تسجل جميع التحركات في كافة الاتجاهات، كما أن أعمال الصيانة الدورية تتم بسواعد كوادر مدربة على أعلى مستوى، وتم تزويد الجراج بـ6 روبوتات، لنقل السيارات إلى الباكية داخل الجراج، كما أن زمن تخزين السيارة والاستدعاء من 3 دقائق إلى 6 دقائق، من خلال 6 مخارج تشمل 3 للخروج و3 مخصصة للدخول، ويوجد 6 مصاعد لنقل الحركة الرأسية بين الطوابق.