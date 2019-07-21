الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح الجهاز أن اللاعب جاهز تماما للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة. وقرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك

وأوضح الجهاز أن اللاعب جاهز تماما للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة.



وقرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها يوم الأحد.



ويتوجه فريق الكرة بالأهلي إلى برج العرب بعد غدٍ الثلاثاء ويدخل في معسكر مغلق يستمر حتى مباراة الزمالك الأسبوع المقبل.



وفاز الأهلي على نظيره البلاستيك بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية، على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تقام الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري.