رياضة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وأوضح الجهاز أن اللاعب جاهز تماما للمشاركة في مباراة المقاولون بعد الاطمئنان على العضلة الضامة. وقرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، البقاء في برج العرب بالإسكندرية، والدخول في معسكر مغلق بعد خوض مباراة المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وذلك
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

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اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

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نجم الأهلي: لدينا خبرات التعامل مع المراحل الحاسمة

عبر أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاؤله بقدرة اللاعبين على حسم لقب بطولة الدوري، خاصة أن لديهم دوافع كثيرة وإصرارا قويا لتحقيق ذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع على مدار موسم كامل شهد العديد من العقبات والصعوبات والظروف الاستثنائية، مؤكدًا أن الفريق يحترم جميع المنافسين، ويتعامل مع كل مباراة بشكل مستقل، وفقا لظروفها ومعطياتها، وأشار إلى أن لاعبي الأهلي لديهم خبرات كافية للتعامل مع الأوقات الصعبة والمراحل الحاسمة على لقب البطولة، رغم الضغوط المتزايدة عليهم.
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حمدي فتحي يكشف عن طموحه الأكبر والأهم مع الأهلي

فتح حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، قلبه وتحدث عن معسكر إسبانيا، وإصرار اللاعبين على حسم بطولة الدوري من خلال مباراة المقاولون المقبلة، وتطرق إلى أحلامه وطموحاته الكبيرة مع الأهلي، وقصته مع مونديال الأندية، وقميص أبو تريكة. وأكد فتحي في البداية أن معسكر إسبانيا كان مميزا ومهما، وجاء في توقيت مثالي قبل مباراتي حسم الدوري أمام المقاولون العرب والزمالك، مشيرا إلى أن معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية، وهناك إصرار كبير على حصد اللقب بعد تعويض فارق النقاط واعتلاء قمة الترتيب خلال الجولات التي سبقت فترة التوقف.
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علي معلول يكشف سبب إخفاق الفراعنة في كان 2019

أشاد التونسي علي معلول، نجم النادي الأهلي بمعسكر الفريق المُقام في إليكانتي الإسبانية، وقال معلول في تصريحات تليفزيونية: "معسكر الأهلي بإسبانيا ممتاز من فندق، وملاعب تدريب، والطقس قريب من مصر، ومعسكر يليق بالنادي الأهلي، ونركز في مواجهة المقاولون العرب، وهدفنا حصد النقاط الثلاث؛ لمواصلة الضغط على الزمالك قبل اللقاء المرتقب في نهاية الدوري، ووصلنا لنهائي دوري أبطال إفريقيا مرتين وفي الموسم الثالث خرجنا من صن داونز، وسننافس في الموسم المقبل لحصد اللقب".
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