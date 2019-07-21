جريمة

البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

الصديقان استغلا أن الفتاة معاقة ذهنيا واستدرجاها في مشتل قريب من النيل وتناوبا الاعتداء عليها..أحد السكان شاهدهما وأبلغ الشرطة التي طاردتهما ليموت أحدهما غريقا وضبط الآخر
تحرير:محمد أبو زيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
الاعتداء على فتاة- أرشيفية
الاعتداء على فتاة- أرشيفية
ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.
جمعتهما صداقة من نوع خاص أساسها بني على باطل، ونالا لقب مسجلي خطر، بجدارة وتعاهدا على السير معا في فعل الحرام، لم يردعهما ضمير ولا يرهبهما سوء المصير، حتى أدمنا فعل المحرمات واتخذا من الشيطان دليلا وسارا على نهجه، ونسيا سوء العاقبة بعدما ضلا الطريق، على ضفاف النيل كانت الجلسة الأخيرة، حيث جلس "محمد"
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اطفاء-حريق (2)

مأساة في عابدين.. تفحم 5 أشخاص من أسرة واحدة

شهدت منطقة عابدين مأساة إنسانية عقب مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة على أثر اندلاع حريق هائل داخل شقتهم بالدور الثالث بعد الأرضي بباب المنشر بحسن الأكبر بالحي الشعبي العريق، وأسفر الحادث عن وفاة الأسرة المكونة من زوج وزوجته وابنتهما وحفيدتيهما، 8 سنوات و10 سنوات، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بشكل كامل ومنع امتداده لباقي العقار أو العقارات المجاورة. تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا باندلاع حريق بشقة سكنية بمنطقة عابدين، أسفر عن مصرع أسرة كاملة.
تسمم (3)

تسمم 20 شخصا بسبب «حلويات» محل شهير بالإسكندرية

أعلن مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، استقبال 20 شخصا أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبات حلويات متفرقة، وتم علاج عدد كبير منهم وغادروا المستشفى، بينما تبقت 5 حالات تتلقى العلاج. وقالت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم، إن المركز استقبل 20 شخصا مصابين بتسمم، وإنه تم إجراء التحاليل اللازمة لهم، وتبين أن التسمم نتيجة تناول وجبة حلويات من أحد المحال الشهيرة المتخصصة في تقديم وجبات الحلوى، مشيرة إلى أنه تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم.
اغتصاب (2)

صامتة ومصدومة.. ما لم تقله فتاة الجيزة المعوقة

قالت مصادر أمنية مسؤولة بالإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنه من المقرر عرض فتاة معوقة ذهنيا على الطب الشرعي؛ لبيان حقيقة تعرضها للاعتداء الجنسي من عدمه على يد شابين استدرجاها تحت تهديد السلاح إلى مشتل بشارع البحر الأعظم بدائرة مركز شرطة الجيزة. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن صاحبة الـ21 سنة تم إيداعها في غرفة منفردة بقسم شرطة الجيزة دون اختلاطها بالسجينات داخل حجز السيدات، حرصا على حياتها، فضلا عن تقديم الرعاية الكاملة لها، لا سيما الدعم النفسي.
سجن (2)

سجن أمينة مخزن اختلست أموال معونة الشتاء بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد علي سكيكر، وعضوية كل من المستشار جمال البغدادي والمستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار محمد أيمن محفوظ، وأمانة سر خالد محمد حسين، بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للمدعوة "ب. م. إ" أمينة مخزن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، لاتهامها باختلاس أموال معونة الشتاء. تعود الواقعة في القضية رقم 14724 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة باب شرق، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام موظفة بالتكافل الاجتماعي باختلاس مبالغ مالية من معونة الشتاء بعهدتها.
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جثة-فى-شقة

سر التوصيلة الأخيرة لذبيح على الطريق وقتيل بالمصرف

من صحراء مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة إلى أحد المصارف المائية بمحافظة دمياط، كانت السرقة هي الدافع الرئيسي وراء مقتل سائقين، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات الجريمتين في توقيت متزامن تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع مصلحة الأمن العام، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، التي تتركز في المقام الأول على مكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبى جرائم القتل لما تمثل من خطورة على المجتمع.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
سائق شبرا القتيل

دماء وزغاريد.. قصة ذبح «الشيخ علي» بساحل شبرا (صور)

شوارع ارتوت بالدم، وقلوب لا تعرف الرحمة، وبشر ساروا خلف خطوات الشيطان ومهد لهم الطريق، جمعهم الشر، وحجز الغل مكانا في قلوبهم القاسية، وكان الانتقام غايتهم المنشودة، يجيدون العنف، بينما«الشيخ علي» يسبق الخير خطواته، سلاحه هو نقاء قلبه، ولكن حظه العثر أوقعه في ثمة أشرار لم يتركوه وقدره، قتلوه ورقصوا على جثته، ودقت الطبول فرحا بموته، ومازالت دماؤه شاهدة على جريمتهم على حافة رصيف الموت تاركا خلفه خمسة أولاد، وحزن بين كل من يعرفه على طريقة قتله البشعة التي خلت من الرحمة.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
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