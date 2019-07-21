البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل

الصديقان استغلا أن الفتاة معاقة ذهنيا واستدرجاها في مشتل قريب من النيل وتناوبا الاعتداء عليها..أحد السكان شاهدهما وأبلغ الشرطة التي طاردتهما ليموت أحدهما غريقا وضبط الآخر

تحرير:محمد أبو زيد ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

الاعتداء على فتاة- أرشيفية

ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.

جمعتهما صداقة من نوع خاص أساسها بني على باطل، ونالا لقب مسجلي خطر، بجدارة وتعاهدا على السير معا في فعل الحرام، لم يردعهما ضمير ولا يرهبهما سوء المصير، حتى أدمنا فعل المحرمات واتخذا من الشيطان دليلا وسارا على نهجه، ونسيا سوء العاقبة بعدما ضلا الطريق، على ضفاف النيل كانت الجلسة الأخيرة، حيث جلس "محمد"