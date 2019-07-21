البريئة والذئاب..تفاصيل جريمة هتك عرض على ضفاف النيل
الصديقان استغلا أن الفتاة معاقة ذهنيا واستدرجاها في مشتل قريب من النيل وتناوبا الاعتداء عليها..أحد السكان شاهدهما وأبلغ الشرطة التي طاردتهما ليموت أحدهما غريقا وضبط الآخر
تحرير:محمد أبو زيد
٢١ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
الاعتداء على فتاة- أرشيفية
ثرثرة على ضفاف النيل، بين صديقين كان ثالثهما الشيطان، زين لهما فعل الموبقات وساقهما نحو الشهوة الحرام، ضربا بكل القيم عرض الحائط وفعلا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن عدالة السماء كانت تقف لهما بالمرصاد بعد أن انتهت جلستهما خرجا يجوبان الشوارع بحثا عن فريسة يشبعان فيها رغباتهما المكبوتة، حتى قابلا ملاكا تسير على الأرض، قدر لها أن تكون في طريقهما. كانت الفتاة لا تعرف سوى الشارع وجدا فيها ضالتهما المنشودة بعدما اكتشفا أنها معاقة ذهنيا، وبقلوب لا تعرف الرحمة قررا اغتصابها، ولكن جاء الرد سريعا من السماء، إذ غرق أحدهما وقبض على الآخر.
جمعتهما صداقة من نوع خاص أساسها بني على باطل، ونالا لقب مسجلي خطر، بجدارة وتعاهدا على السير معا في فعل الحرام، لم يردعهما ضمير ولا يرهبهما سوء المصير، حتى أدمنا فعل المحرمات واتخذا من الشيطان دليلا وسارا على نهجه، ونسيا سوء العاقبة بعدما ضلا الطريق، على ضفاف النيل كانت الجلسة الأخيرة، حيث جلس "محمد"
جمعتهما صداقة من نوع خاص أساسها بني على باطل، ونالا لقب مسجلي خطر، بجدارة وتعاهدا على السير معا في فعل الحرام، لم يردعهما ضمير ولا يرهبهما سوء المصير، حتى أدمنا فعل المحرمات واتخذا من الشيطان دليلا وسارا على نهجه، ونسيا سوء العاقبة بعدما ضلا الطريق، على ضفاف النيل كانت الجلسة الأخيرة، حيث جلس "محمد" بجوار صديقه "عبد الغني" يتبادلان الحديث، حيث اقترح أحدهما على الآخر الإيقاع بأول ضحية تقابلهما في السكة.
انطلق الصديقان يجوبان شارع البحر الأعظم بالجيزة بحثا عن الفريسة ليفرغا فيها رغباتهما المكبوتة، لم يدم بحثهما طويلا، بعدما وقع اختيارهما على فتاة لا تعرف سوى الشارع، فهو بالنسبة لها المأوي والملاذ، بعدما نالت من قسوة الدنيا ما لا يطيقه بشر، وتعجز الجبال عن حمله، ربما لا تعرف من أين أتت ولا إلى أين ستذهب، لفظتها الحياة، وتخلى عنها الجميع لا تعرف أهلها وما عنها أحد بسائل، لم يحبها العالم ولم يتركها الشياطين لحالها، ربما لا تملك بطاقة هوية ولكنها تملك قلبا كنقاء الثوب الأبيض.
أشارت أصابع الخسة على الفريسة واقترب منها الذئبان، وما إن بدآ معها الكلام اكتشفا أنها معاقة ذهنيا لم تشفع لها إعاقتها بقدر أن كانت صيدا سهلا لهما، حيث لن تتعرف عليهما ولن ينفضح أمرهما، كاد قلب الفتاة العشرينية يتوقف من الخوف والفزع، بعدما ألقا في قلبها الرعب واقتاداها في مشتل قريب للنيل كان جسدها يرتعش كأنها عادت للتو من برد يناير، وأصابعها تثلجت كلما مرر أحدهما يداه على جسدها النحيل الذى لم يرحمه النوم على أرصفة الشوارع، كادت أنفاسهما اللاهسة تقتلها بالبطيء، ربما تمنت الموت في هذه اللحظة وكانت في طي النسيان.
تدخلت عدالة السماء لتقف في صف الفتاة حتى لا يفر المجرمان بفعلتهما الشنعاء، حيث ساق إليها القدر شخصا من سكان المنطقة كان يسير بجوار المشتل، وسمع صوت بكائها، وشاهد الشابين يتناوبان الاعتداء عليها، في غضون دقائق كان في قسم شرطة الجيزة يدلي بما شاهده، لينطلق بعدها رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وفور مشاهدة الشابين القوة الأمنية قفز "محمد" في النيل خوفا من القبض عليه ليلقى حتفه غرقا غير مأسوف عليه، لينال عقابه في الآخرة بعد أن طاله سوء الخاتمة.
"عبد الغني" الصديق الآخر فر هاربا من مسرح الجريمة، بينما تتبع رجال الشرطة خط سيره من خلال فحص الكاميرات ولم يدم هروبه طويلا، حيث تم ضبطه في شقة سكنية بجزيرة بين البحرين مقرا بجريمته التي دفعته ليلقى مصيره خلف القضبان في الدنيا، وينتظره عذاب الله في الآخرة، بعدما انساق وراء شهواته ونسي العقاب، تطارده نظرات الخوف التي ملأت عيون الفتاة المسكينة ولعنات تسبقه كلما غدا أو راح.
بداية الواقعة تعود عندما ورد بلاغ لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة من الأهالي بقيام عاطلين باغتصاب فتاة معاقة ذهنيا، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين قيام عاطلين باستدراج فتاة معاقة من الشارع داخل مشتل، واغتصباها، وقام المتهمان بالقفز في النيل في أثناء مشاهدة الشرطة وتوفي أحدهما غرقا.
وتمكنت القوات من ضبط أحدهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.