وزير الري ومحافظ القليوبية يتفقدان سحارة مصرف بلبيس

تحرير:هيثم بطاح ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

وزير الري

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، يرافقه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، سحارة مصرف بلبيس بـ"أبو زعبل" بمدينة الخانكة، والتى تبلغ مساحتها 800م وبتكلفة 100 مليون جنيه بتمويل من الجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي بالقاهرة، وتقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لمشروعات الصرف بشرق الدلتا. جاء ذلك بحضور الدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

وتتكون السحارة من ماسورة قطر 3.200 متر بطول 245 م. ط للماسورة لكي تستوعب صرفا يصل إلى 4.1 مليون متر مكعب يوميا، حيث تعمل السحارة على نقل مياه مصرف بلبيس، الذى يصب في مصرف بحر البقر الذي يصب في بحيرة المنزلة من أسفل ترعة الإسماعيلية، وتتكون السحارة من 20 بوابة عبارة عن مداخل ومخارج وكل فتحة لها بوابتان،