رياضة

وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.
وقال بارنيت ردا على تصريحات المدرب الفرنسي: "من العار أن يتحدث زيدان بتلك الصورة عن لاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد". وأضاف وكيل أعمال بيل: "في حال قرر جاريث الرحيل عن ريال مدريد، سيكون ذلك من أجل مستقبله والانضمام إلى مشروع أفضل، وليس بسبب تصريحات زيدان التي يطالبه فيها بسرعة الرحيل". يذكر أن ريال
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نابولي يضع الخطة البديلة للتعاقد مع خاميس

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اتحاد الكرة يرفض التعديلات الجديدة في مباريات الدوري

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ريال مدريد لا يمانع بيع خاميس لأتلتيكو

حدد ريال مدريد ثمن لاعبه الكولومبي خاميس رودريجز بـ40 مليون يورو للأندية الراغبة في شرائه، مع عدم ممانعته التفاوض مع غريمه أتلتيكو مدريد على بيع اللاعب الذي خرج تماما من حسابات مدرب الفريق زين الدين زيدان، وأخبرت إدارة الريال النجم الكولومبي بضرورة البحث عن نادٍ جديد للانتقال إليه، إذ ترغب الإدارة في الحصول على أموال من ورائه؛ من أجل التعاقد مع هدف زيدان الأساسي، وهو النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، الذي لن يقل ثمنه عن 150 مليون يورو، ليصبح رحيل خاميس من أولويات الريال في الميركاتو الحالي.
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زيدان: سيكون من الأفضل رحيل بيل غدا

خسر ريال مدريد فجر اليوم أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 3-1، في أولى مباريات الفريق الملكي الإعدادية للموسم الجديد، حيث واجه العملاق البافاري في مدينة هيوستن الأمريكية ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية، في مباراة لم تشهد مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، ليخرج مدرب الريال زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي ليفسر السر وراء عدم مشاركته قائلًا: "لم يشارك بيل في المباراة لرغبة النادي في بيعه، وإذا تمكن من الرحيل غدًا، فسيكون الوضع أفضل، القرار ليس شخصيا، فلا توجد أي مشكلة بيني وبين بيل".
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ماذا قدم نجوم ريال مدريد في مباراتهم الأولى؟

يستعد النجم البلجيكي إيدين هازارد لخوض مباراته الأولى مع ريال مدريد اليوم ضد بايرن ميونخ وديا، ويملك الريال تاريخًا حافلًا مع الصفقات المدوية، واستعرضت صحيفة "ماركا" الإسبانية المباراة الأولى لهؤلاء النجوم مع الريال، وكانت البداية مع البرتغالي لويس فيجو، والذي انضم للريال عقب نهاية يورو 2000، وشارك في أول مباراة وديا ضد جالطا سراي التركي في الملعب الأوليمبي بيونخ يوم 5 أغسطس وشارك في فوز الريال بنتيجة 3-2، أما زيدان فخاض أول مباراة له أمام لوزان السويسري، وفاز الريال بهدفين دون رد.
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