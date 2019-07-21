وكيل أعمال بيل يصف تصريحات زيدان بالعار

٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م

زين الدين زيدان

وصف جوناثان بارنيت، وكيل أعمال النجم الويلزي جاريث بيل، تصريحات مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، والتي طالب من خلالها بضرورة رحيل بيل بأقصى سرعة ممكنة، بـ"العار". وقال زيدان عقب خسارته ودية بايرن ميونيخ، فجر اليوم الأحد: "لم يشارك بيل في المباراة لكونه قريبا للغاية من الرحيل، ونأمل في رحيله بأقصى سرعة ممكنة، وسيكون ذلك القرار المثالي لجميع الأطراف، ونحن نعمل في الوقت الحالي على تمهيد انتقاله إلى نادٍ آخر"، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية.

وقال بارنيت ردا على تصريحات المدرب الفرنسي: "من العار أن يتحدث زيدان بتلك الصورة عن لاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد". وأضاف وكيل أعمال بيل: "في حال قرر جاريث الرحيل عن ريال مدريد، سيكون ذلك من أجل مستقبله والانضمام إلى مشروع أفضل، وليس بسبب تصريحات زيدان التي يطالبه فيها بسرعة الرحيل". يذكر أن ريال

وقال بارنيت ردا على تصريحات المدرب الفرنسي: "من العار أن يتحدث زيدان بتلك الصورة عن لاعب قدم الكثير من أجل ريال مدريد".



وأضاف وكيل أعمال بيل: "في حال قرر جاريث الرحيل عن ريال مدريد، سيكون ذلك من أجل مستقبله والانضمام إلى مشروع أفضل، وليس بسبب تصريحات زيدان التي يطالبه فيها بسرعة الرحيل".



يذكر أن ريال مدريد خسر أول مباراة ودية له في الفترة الإعدادية للموسم الجديد، بنتيجة 3-1 أمام بايرن ميونيخ، وذلك ضمن مباريات كأس الأبطال الدولية.



يذكر أن جاريث بيل انضم إلى ريال مدريد في عام 2013 آتيًا من صفوف توتنهام في صفقة قياسية في ذلك التوقيت، ونجح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات ولقب الدوري الإسباني مرة واحدة، ولقب آخر في كأس ملك إسبانيا.