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أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك عقب تراجعه أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1426 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 658 جنيهًا. عيار 24: 752 جنيهًا. عيار 18: 564 جنيهًا. عيار 14: 428 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5264 جنيها. سعر الأوقية: 1426 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل
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الجنية-المصري

الجنيه في المركز الثاني كأفضل عملات العالم في 2019

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" سلط من خلاله الضوء على تقرير وكالة «بلومبيرج» الاقتصادية الذي يرصد أداء العملات، حيث يعد أداء العملة هو مقدار ارتفاع أو انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي في مدة زمنية معينة. ورصدت الوكالة تحسن أداء الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2019. وأشارت الوكالة إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه بنحو 6.5% أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة المشار إليها، بينما تحسن الروبل الروسي خلال نفس الفترة بنحو 9.5% أمام الدولار الأمريكي.
الصادرات-المصريه

منها الحواجز التجارية..تحديات تواجه زيادة صادرات مصر

توجد ثلاثة تحديات تعيق زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، حسب تقرير صادر من البنك الدولي، وقالت هدى يوسف، خبير اقتصادي أول بالبنك، إن أول هذه التحديات يتمثل في العوائق الإدارية والفنية، وكذلك اعتماد صادرات مصر على استيراد نسبة كبيرة من الخامات اللازمة لتصنيع المنتج. وذكرت أن التحدي الثاني يتمثل في أن مصر لم تكن مربوطة لوجستيا بشكل جيد بالأسواق الخارجية، ولذلك لا بد من توسع مصر في الأسواق الخارجية لخلق فرص تصديرية، لافتة إلى أن التحدي الثالث يتمثل في عدم ازدهار الصناعة المحلية بشكل كاف بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وزير-الماليه

المالية: صرف قيمة التذكرة فقط في بدل السفر والانتقال

أكدت وزارة المالية حرصها على صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية، وفق القواعد القانونية المقررة للعاملين المخاطبين بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى. ووجهت الوزارة ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، لمراعاة صرف المقابل النقدى بما يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
جنية (3)

كيف تحسنت قيمة الجنيه أمام العملات في 3 سنوات؟

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قيمة الجنيه المصري قد تحسنت بشكل كبير أمام العملات الأجنبية، موضحا أن ما نشهده الآن من تحسن فى الوضع الاقتصادى لمصر، هو انعكاس طبيعي للإصلاحات الضخمة التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وأعادت الاقتصاد المصرى إلى المسار الصحيح، واستعادت ثقة المؤسسات المالية العالمية، ومؤسسات التصنيف الدولية. وفي نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، ولأول مرة تم خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 48% أمام العملات الأجنبية.
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الذهب (2)

هبوط حاد في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 10 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 10 جنيهات، نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1422 دولارا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

ارتفاع أسعار الذهب 4 جنيهات في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا في السوق المحلي خلال التعاملات المسائية اليوم، الجمعة، ليرتفع سعر الجرام بنحو 4 جنيهات، نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1408 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تنخفض 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا محلوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الثلاثاء، لينخفض سعر الجرام بحوالي 6 جنيهات، نتيجة تراجع سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1396 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
ذهب

أسعار الذهب تتراجع جنيهين خلال تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1416 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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