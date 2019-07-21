أسعار الذهب تواصل الهبوط خلال تعاملات اليوم

تحرير:رنا عبد الصادق ٢١ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

أسعار الذهب اليوم

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، لينخفض سعر الجرام بنحو جنيه واحد، وذلك عقب تراجعه أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية نحو 1426 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 658 جنيهًا. عيار 24: 752 جنيهًا. عيار 18: 564 جنيهًا. عيار 14: 428 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5264 جنيها. سعر الأوقية: 1426 دولارًا. وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل